फॅशन युगात हातमागावरील ‘या’ साड्या कधीच होणार नाहीत जुन्या, पहा रॉयल लुक दिसणाऱ्या सुंदर साड्या

लग्नसमारंभ किंवा इतर कार्यक्रमांच्या दिवशी महिला साडी नेसण्यास प्रथम प्राधान्य देतात. साडीमुळे लुक रॉयल आणि उठावदार दिसतो. फॅशनच्या युगात साडी आणि साडीच्या कापडामध्ये असंख्य बदल झाले आहेत. बाजारात अनेक वेगवेगळ्या फॅब्रिकच्या आणि डिझाईनचे साड्या उपलब्ध आहेत. पण तरीसुद्धा महिलांना कायमच हातमागावर विणलेल्या सिल्क साड्या परिधान करायला खूप जास्त आवडते. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला अशा काही साड्यांबद्दल सांगणार आहोत, ज्या फॅशनच्या युगातही ट्रेंडिंगला आहेत. चला तर पाहुयात कोणत्या आहेत या साड्या. (फोटो सौजन्य – pinterest)