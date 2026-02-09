Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bihar Crime: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

बिहारमध्ये १४ वर्षीय मुलीने वाढदिवसाच्या दिवशीच आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. आईच्या मृत्यूनंतरचा ताण आणि मोबाईल फोडल्याच्या रागातून तिने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:12 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बिहारमध्ये १४ वर्षीय मुलीची वाढदिवशी आत्महत्या
  • मुलगी आठवीत शिकणारी आणि अभ्यासात हुशार
  • आत्महत्या करण्यामागचं कारण काय?
बिहार: बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १४ वर्षाच्या मुलीने तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. खुशबू असे आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचे नाव होते. ती आठवीत शिकत होती. ती अभ्यासात हुशार होती. खुशबू ही तिच्या तीन बहिणी आणि एका भावामध्ये सर्वात मोठी होती. तिने आपल्या वाढदिवसानिमित्त हातावर मेहंदीही काढली होती. मात्र असे काय झाले की तिने थेट आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण?

काय घडलं नेमकं?

घडलेली घटना बिहारच्या सारम जिल्ह्यातील आहे. खुशबूचे वडील हिरालाल शर्मा हे व्यवसायाने प्लंबर आहे. तर तिच्या आईचे वर्षभरापूर्वी आजारपणामुळे निधन झाले होते. तेव्हापासून घराची मोठी जबाबदारी खुशबूच्या खांद्यावर आली होती. घटनेच्यावेळी खुशबूचे वडील कामासाठी शेजारील गावात गेले होते. घरात लहान मुले खेळत असताना शेजाऱ्यांना खुशबूच्या ओरडण्याचा आवाज आला. त्यांनी तातडीने धाव घेतली. तिने गळफास घेत आत्महत्या केली. शेजारच्यांनी तिला खाली उतरवले. मात्र तो पर्यंत उशीर झाला होता. तिची मृत्यू झाली होती.

आत्महत्येचा कारण काय?

आत्महत्येच्या एका दिवसापूर्वी तिचा मोबाईल फोडण्यात आला होता आणि तिला रागावले देखील होते. याच रागातून किंवा घरगुती मानसिक तणावातून तिने टोकाचा पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मुलीचा मृतदेह पाहताच वडिलांनी एकच टाहो फोडला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केले जात आहे.

पोलिसांनी काय दिली माहिती

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली असून मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टम साठी रुग्णालयात पाठवला आहे. ‘मुलीच्या गळ्यावर खुणा आढळल्या आहेत, मात्र आत्महत्येचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल’, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहार राज्यातील सारम जिल्ह्यात ही घटना घडली.

  • Que: मुलीने आत्महत्या कधी केली?

    Ans: तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच तिने हे टोकाचं पाऊल उचललं.

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय असू शकतं?

    Ans: आईच्या मृत्यूनंतरचा मानसिक ताण आणि मोबाईल फोडल्यामुळे झालेला राग हे संभाव्य कारण मानले जात आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 10:12 AM

