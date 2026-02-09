Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती

तुम्ही आर्थिक संकटात असताना तुम्हाला बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असतील. मात्र, तुमच्याकडे काही कागदपत्र नसतील तरीही तुम्ही नियमित उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवायही भारतीय बँकिंग प्रणालीकडून कर्ज कसे मिळवू शकता ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:11 AM
Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती

Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती (फोटो-सोशल मीडिया)

  • पगार स्लिप नसतानाही कर्ज शक्य आहे?
  • उत्पन्नाचा दाखला नाही तरी कर्ज मिळू शकते का?
  • CIBIL स्कोअर वाढवेल ताकद
 

Loan Without Documents: अनेकदा अचानक आर्थिक गरज भासते आणि तेव्हाच पैशांची कमी असते, अशावेळी सहसा बँकेकडून कर्ज घेतले जाते. परंतु बँकेकडून कर्ज घेणे म्हणजे अनेक कागदपत्रांची जमवाजमव करावी लागते. बँकांना कर्ज देताना सुरक्षितता देखील हवी असते, म्हणून ते कागदपत्रांची मागणी करतात. बँका अनेकदा पगार स्लिप किंवा फॉर्म १६ सारखी कागदपत्रे मागतात, जी प्रत्येकाकडे नसते आणि लोक घाबरतात. तथापि, योग्य आर्थिक रणनीती आणि पगार स्लिपशिवाय कर्ज घेतल्यास, तुम्ही आजच्या काळात तुमच्या गरजा पूर्ण करू शकता. नियमित उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवायही तुम्ही भारतीय बँकिंग प्रणालीकडून कर्ज कसे मिळवू शकता ते जाणून घेऊया.

भारतातील बहुतेक बँका नेहमीच उत्पन्नाच्या दाखल्याशिवाय असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज देणे टाळतात कारण त्यात मोठा धोका असतो. बँकांना अर्जदाराचे नियमित उत्पन्न आहे आणि तो वेळेवर ईएमआय परतफेड करण्यास सक्षम आहे हे पहायचे असते. जेव्हा कागदावर उत्पन्न स्पष्ट नसते, तेव्हा बँका धोका जास्त असल्याचे समजतात आणि अर्ज त्वरित नाकारतात.

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

जर तुमच्याकडे उत्पन्नाचा दाखला नसेल परंतु सिबिल स्कोअर ७५० किंवा त्याहून अधिक असेल, तर कर्ज मिळवणे सोपे होऊ शकते. चांगला क्रेडिट स्कोअर दर्शवितो की तुम्ही भूतकाळात तुमचे सर्व कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरले आहेत. काही कर्ज देणारे तुम्हाला मागील पेमेंट रेकॉर्डच्या आधारे कर्ज देण्याचा गंभीरपणे विचार करू शकतात. स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठी, जीएसटी रिटर्न किंवा व्यवसाय नोंदणी कागदपत्रे हे पगार स्लिपसाठी एक मजबूत पर्याय आहेत. नियमित बँक व्यवहार तुमच्या आर्थिक ताकदीचा पुरावा देखील देतात, ज्याला बँका उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून मानू शकतात. जर तुमचे बँकेत दीर्घकाळ खाते असेल, तर बँक तुमच्या व्यवहाराच्या इतिहासाच्या आधारे तुम्हाला पूर्व-मंजूर कर्ज देऊ शकते.

उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय कर्ज मिळविण्याचा सर्वात सुरक्षित आणि सोपा मार्ग म्हणजे सोने कर्ज किंवा मालमत्तेवर कर्ज घेणे. तुमची मौल्यवान मालमत्ता बँकेकडे तारण आहे, म्हणून त्यांना व्यापक उत्पन्न दस्तऐवजीकरणाची आवश्यकता नाही. मुदत ठेवीवर कर्ज घेणे देखील एक उत्तम पर्याय आहे, कारण ते कमी व्याजदर आणि खूप जलद प्रक्रिया देते.

Stock Market Today: हिरव्या रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार! ‘हे’ शेअर्स खरेदी केल्यास गुंतवणूकदारांना होणार फायदा

उत्पन्नाच्या पुराव्याशिवाय मिळवलेले कर्ज अनेकदा खूप महाग असतात कारण बँका जोखीम भरण्यासाठी उच्च व्याजदर आकारतात. अशा प्रकरणांमध्ये, मंजूर कर्जाची रक्कम कमी असते आणि परतफेड कालावधी खूप कमी असतो. त्वरित कर्ज देणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि मोबाईल अॅप्सपासून सावध रहा, कारण ते वसुलीसाठी कठोर पद्धती वापरतात. आपत्कालीन परिस्थिती नसल्यास, तुम्ही घाई करणे टाळावे आणि नियमितपणे तुमच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची सवय लावावी. दरवर्षी तुमचा मूळ आयकर रिटर्न भरणे आणि तुमचा CIBIL स्कोअर सुधारणे भविष्यात परवडणारे कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल.

Web Title: Is it possible to get a loan without a salary slip learn about the options offered by banks

Published On: Feb 09, 2026 | 10:11 AM

