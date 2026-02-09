Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Jeffrey Epstein Dreamed Of Creating Super Human Form His Own Dna Baby Ranch Plan Genetic Engineering

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

Epstein Baby Ranch Plan : एपस्टीन संबंधीत एक नवा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. जेफ्री एकाच वेळी २२ महिलांना गर्भवती बनवून सुपर ह्युमन बनवण्याची योजना आखत होता. एपस्टीनच्या या बेबी रॅंच प्लॅनने संपूर्ण जग हादरले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:03 AM
Jeffrey Epstein Baby Ranch Plan

धक्कादायक! Jeffrey Epstein File मधून नवा खुलासा; एकाच वेळी २२ महिलांना गरदोर ठेवून बेबी फर्म बनवण्याची योजना? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Jeffrey Epstein बाबत आणखी एक धक्कादायक खुलासा
  • महिलांना गरोदर ठेवून सुपर ह्युमन बनवण्याचा होता घाट
  • वाचा धक्कादायक तपशील
Jeffrey Epstein Baby Ranch Plan : वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील कुख्यात लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) संबंधित फाइल्सने जगभरात खळबळ माजवली आहे. आता जेफ्री बाबत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या नव्या खुलाशानुसार, जेफ्री न्यू मेक्सिको येथील एका मोठ्या फार्म हाऊसमध्ये बेबी रँच बनवण्याच्या तयारीत होता. यासाठी त्याने एकाच वेळी २२ महिलांना गरदोर बनवण्याची योजना आखली होती. सध्या या खुलाशाने जगाला पुन्हा हादरवून सोडले आहे.

Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर

काय होता जेफ्रीचा बेबी रँच प्लन?

न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या अहवालानुसार, जेफ्रीला स्वत:च्या DNA पाहून सुपर ह्युमन बनवण्याची इच्छा होती. यासाठी त्याने एकाच वेळी २०-२२ महिलांना गरदोर ठेवण्याची योजना आखली होती. २००० च्या सुरुवातील त्याने शास्त्रज्ञ आणि काही प्रमुख व्यावसायिकांशी या योजनेवर चर्चाही केली होती. सांता फे जवळील त्याच्या विस्तर्ण रॅंचमध्ये महिलांना ठेवून कृत्रिम गर्भधारणा करण्याची जेफ्रीची योजना होती.

अहवालानुसार, जेफ्रीला मोठ्या संख्येने आपल्या वंश चालू ठेवण्यासाठी मुले हवी होती. उच्च बुद्धमत्तीच्या Genes, DNA आणि वीर्यद्वारे मुलांची उत्पत्ती करण्याची त्याची योजना होती. जेफ्रीची बेबी रँचची योजना ही ट्रान्सह्युमॅनिझम आणि युजॅनिक्स या नाझीच्या धोकादायक संकल्पनेवर आधारित होती. तंत्रज्ञान आणि अनुवांशिक बदल (Genetic Engineering) द्वारे त्याला अशी प्रजाती त्याला निर्माण करायची होती जी शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्याही श्रेष्ठ असेल. यासाठी त्याने अनेक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांसोबत गुप्त बैठका घेतल्या होत्या.

एपस्टीनचा मृत्यू

एपस्टीनने २०१९ मध्ये तुरुंगात आपले जीवन संपले असल्याचे वृत्तांमध्ये सांगितले जाते. पण त्याच्या मृत्यूबद्दल गूढ कायम असून यानंतरही त्याच्या फाइल्समधून अनेक धक्कादायक आणि मानवी कल्पनेच्या पलीकडील वास्तव समोर येत आहे. त्याच्या या विचित्र योजनांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. तसेच बेबी रँच योजनेवरुन त्याची सत्ता आणि संपत्ती किती असले आणि याचा किती गैरवापर त्याने केला असेल हे स्पष्ट होते आहे. या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

३० लाख पाने, १८००० फोटो! Jeffrey Epstein च्या काळ्या दुनियेचा कच्चा चिट्ठा आता इंटरनेटवर उपलब्ध, दिग्गजांचे धाबे दणाणले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जेफ्री एपस्टीनची बेबी रँच योजना काय होती?

    Ans: जेफ्रीला स्वत:च्या DNA पाहून सुपर ह्युमन बनवण्याची इच्छा होती. यासाठी त्याने एकाच वेळी २०-२२ महिलांना गरदोर ठेवण्याची योजना आखली होती.

  • Que: एपस्टीन ही योजना सुरु करणार होता?

    Ans: जेफ्री न्यू मेक्सिको येथील एका मोठ्या फार्म हाऊसमध्ये बेबी रँच बनवण्याच्या तयारीत होता.

  • Que: जेफ्रीची योजना कोणत्या विचारसरणीशी जोडली जात आहे?

    Ans: जेफ्रीची बेबी रँचची योजना ही ट्रान्सह्युमॅनिझम आणि युजॅनिक्स या नाझीच्या धोकादायक संकल्पनेशी जोडली जात आहे.

  • Que: जेफ्री मुलांना कोणत्या पद्धतीने बनवणार होता?

    Ans: तंत्रज्ञान आणि अनुवांशिक बदल (Genetic Engineering) द्वारे जेफ्रीला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्याही श्रेष्ठ मुले तयार करयाची होती.

  • Que: जेफ्रीच्या बेबी रँच प्लॅन सध्या अस्तित्वात आहे का?

    Ans: सध्या जेफ्रीच्या बेबी रँच प्लॅन अंमलात आल्याचे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत.

Web Title: Jeffrey epstein dreamed of creating super human form his own dna baby ranch plan genetic engineering

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 10:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता
1

नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी
2

Bangladesh Election: बांगलादेश निवडणुकीपूर्वी हिंसक निदर्शने; Osman Hadi च्या हत्येच्या चौकशीची UN कडे मागणी

चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस
3

चाकूचा वार अन् रक्तानं रेखाटलं स्वस्तिक…; रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याचं धक्कादायक कारण उघडकीस

Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट
4

Galwan Clash: ‘चीनने जगाला फसवले!’ गलवान हिंसेच्या 7 दिवसातच ‘यील्ड प्रोड्युसिंग’ चाचणीचा अमेरिकेने दाखवला धक्कादायक रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

Feb 09, 2026 | 10:03 AM
PCMC News: पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा ‘मास्टर प्लॅन’; रवि लांडगेंकडून जलशुद्धीकरण केंद्रांची पाहणी

PCMC News: पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा ‘मास्टर प्लॅन’; रवि लांडगेंकडून जलशुद्धीकरण केंद्रांची पाहणी

Feb 09, 2026 | 10:01 AM
Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 09, 2026 | 10:00 AM
‘दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,’ नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

‘दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,’ नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

Feb 09, 2026 | 09:55 AM
एलन मस्कची मेगा प्लॅनिंग! १० लाख उपग्रहांसह अंतराळात उभारणार डेटा सेंटर, नव्या प्रोजेक्टकडे लागलं जगाचं लक्ष

एलन मस्कची मेगा प्लॅनिंग! १० लाख उपग्रहांसह अंतराळात उभारणार डेटा सेंटर, नव्या प्रोजेक्टकडे लागलं जगाचं लक्ष

Feb 09, 2026 | 09:51 AM
SL vs IRE : मेंडिसची वादळी खेळी आणि तीक्ष्णा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयर्लंडचे खेळाडू! यजमान श्रीलंकेने केली विजयी

SL vs IRE : मेंडिसची वादळी खेळी आणि तीक्ष्णा-हसरंगाच्या फिरकीत अडकले आयर्लंडचे खेळाडू! यजमान श्रीलंकेने केली विजयी

Feb 09, 2026 | 09:50 AM
फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

Feb 09, 2026 | 09:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM