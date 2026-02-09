धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर
न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या अहवालानुसार, जेफ्रीला स्वत:च्या DNA पाहून सुपर ह्युमन बनवण्याची इच्छा होती. यासाठी त्याने एकाच वेळी २०-२२ महिलांना गरदोर ठेवण्याची योजना आखली होती. २००० च्या सुरुवातील त्याने शास्त्रज्ञ आणि काही प्रमुख व्यावसायिकांशी या योजनेवर चर्चाही केली होती. सांता फे जवळील त्याच्या विस्तर्ण रॅंचमध्ये महिलांना ठेवून कृत्रिम गर्भधारणा करण्याची जेफ्रीची योजना होती.
अहवालानुसार, जेफ्रीला मोठ्या संख्येने आपल्या वंश चालू ठेवण्यासाठी मुले हवी होती. उच्च बुद्धमत्तीच्या Genes, DNA आणि वीर्यद्वारे मुलांची उत्पत्ती करण्याची त्याची योजना होती. जेफ्रीची बेबी रँचची योजना ही ट्रान्सह्युमॅनिझम आणि युजॅनिक्स या नाझीच्या धोकादायक संकल्पनेवर आधारित होती. तंत्रज्ञान आणि अनुवांशिक बदल (Genetic Engineering) द्वारे त्याला अशी प्रजाती त्याला निर्माण करायची होती जी शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्याही श्रेष्ठ असेल. यासाठी त्याने अनेक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांसोबत गुप्त बैठका घेतल्या होत्या.
एपस्टीनने २०१९ मध्ये तुरुंगात आपले जीवन संपले असल्याचे वृत्तांमध्ये सांगितले जाते. पण त्याच्या मृत्यूबद्दल गूढ कायम असून यानंतरही त्याच्या फाइल्समधून अनेक धक्कादायक आणि मानवी कल्पनेच्या पलीकडील वास्तव समोर येत आहे. त्याच्या या विचित्र योजनांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले आहे. तसेच बेबी रँच योजनेवरुन त्याची सत्ता आणि संपत्ती किती असले आणि याचा किती गैरवापर त्याने केला असेल हे स्पष्ट होते आहे. या प्रकरणात आणखी काही धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
