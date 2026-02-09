‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक गजराज तोंडात पाला घेऊन रस्त्याने जाताना दिसतो. याचवेळी त्याला बाजूने काही बौद्ध भिक्षू जाताना दिसतात. त्यांना पाहताच गजराज थांबतो आणि त्यांच्याजवळ एकटक नजरेने पाहत राहतो, जणू त्याला त्यांच्याकडून काहीतरी हवं आहे. भिक्षूंना गजराजाची भावना समजते आणि लगेच आपल्या हातात असलेल्या भांड्यातून त्याच्या सोंडेत अन्न ठेवू लागतात. हत्ती ते अन्न खातो आणि मग पुन्हा पाला आपल्या तोंडात पकडून पुढे निघून जातो. हत्तीच्या चतुरपणाची आता सोशल मिडियावर चर्चा केली जात असून त्याने रस्त्यावरुन जात असल्याचा एकप्रकारे टोल वसूल केला आहे असे कॅप्शन व्हिडिओला देण्यात आले आहे.
Elephant collects toll fee from passerby Buddhists 🐘😄 pic.twitter.com/Df87ekOD0B — Nature is Phenomenal (@AnimalGeoLife) February 7, 2026
हत्ती आणि भिक्षूमधील हा मूक संवाद @AnimalGeoLife नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “इतिहासातील सर्वात भव्य टो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ तो एक प्रकारचा दरोडाच होता. त्या भिक्षूंनी ते अन्न मिळवण्यासाठी तासभर फिरण्यात घालवले होते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हत्ती: निसर्गाचे अनपेक्षित खजिनदार”.
