Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Viral »
  • Funny Video Viral An Elephant Stopped Buddhist Monks On The Road To Collect Toll Viral News In Marathi

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

Elephant Video Viral : गजराजाचा खोडकरपणा तर पहा... रस्त्याने जाताना बौद्ध भिक्षु काय दिसले, हत्तीने लगेचच त्यांचा रास्ता अडवला आणि टोल वसुली करायला सुरुवात केली. युजर्सने मजेदार कमेंट्स करत हत्तीला दरोडेखोर म्हटले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:14 AM
‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला तोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • रस्त्याने जाणाऱ्या बौद्ध भिक्षूंना पाहताच हत्ती थांबतो आणि त्यांच्याकडे टोलची मागणी करतो.
  • भिक्षु मनाचा मोठेपणा दाखवत त्याला अन्न खाऊ घालतात.
  • निसर्गाचा खजिनदार म्हणत आता युजर्सने व्हिडिओवर मजेदार कमेंट्स केल्या आहेत.
सोशल मिडियावर प्राण्यांचे अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात जे कधी आपल्याला हसवतात तर कधी आश्चर्यचकित करतात. इथे बऱ्याचदा हत्तीचेही अनेक रंजक व्हिडिओज शेअर केले जात असतात. हत्ती शरीराने मोठा असला तरी त्याची खोडकर वृत्ती अनेकदा त्याला खास बनवत असते. हत्तीच्या अशाच एका खोडकरपणाचा व्हिडिओ इंटरनेटवर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो बौद्ध भिक्षूंना रस्त्यावर थांबवून त्यांच्याकडून टोल वसूली करताना दिसून आला. हे दृश्य पाहताना फारच गोंडस दिसत होते ज्यामुळे कमी वेळातच व्हिडिओने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते जाणून घेऊया.

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये एक गजराज तोंडात पाला घेऊन रस्त्याने जाताना दिसतो. याचवेळी त्याला बाजूने काही बौद्ध भिक्षू जाताना दिसतात. त्यांना पाहताच गजराज थांबतो आणि त्यांच्याजवळ एकटक नजरेने पाहत राहतो, जणू त्याला त्यांच्याकडून काहीतरी हवं आहे. भिक्षूंना गजराजाची भावना समजते आणि लगेच आपल्या हातात असलेल्या भांड्यातून त्याच्या सोंडेत अन्न ठेवू लागतात. हत्ती ते अन्न खातो आणि मग पुन्हा पाला आपल्या तोंडात पकडून पुढे निघून जातो. हत्तीच्या चतुरपणाची आता सोशल मिडियावर चर्चा केली जात असून त्याने रस्त्यावरुन जात असल्याचा एकप्रकारे टोल वसूल केला आहे असे कॅप्शन व्हिडिओला देण्यात आले आहे.

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

हत्ती आणि भिक्षूमधील हा मूक संवाद @AnimalGeoLife नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “इतिहासातील सर्वात भव्य टो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ तो एक प्रकारचा दरोडाच होता. त्या भिक्षूंनी ते अन्न मिळवण्यासाठी तासभर फिरण्यात घालवले होते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “हत्ती: निसर्गाचे अनपेक्षित खजिनदार”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Funny video viral an elephant stopped buddhist monks on the road to collect toll viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral
1

अतिशहाणपणा त्याचा बैल रिकामा! फोनची बॅटरी तोंडात टाकताच झाला भीषण स्फोट, तरुण जखमी; घटनेचा Video Viral

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL
2

व्हॅलेंटाईन विकच्या पहिल्याच दिवशी राडा! तरुणाने स्वतःच्याच तोंडात मारून घेतली चप्पल; स्टेशनवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, VIDEO VIRAL

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral
3

हेच काय ते कलियुग! 80 वर्षांच्या आईला बस स्टॉपवर सोडून मुलगा गेला पळून, ती रडत राहिली अन् भावनिक Video Viral

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral
4

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

‘महाराज, जरा बाजूला!’ रस्त्यातच बौद्ध भिक्षूंना अडवून खोडकर हत्तीने वसूल केला टोल, गोंडस दृश्य अन् Video Viral

Feb 09, 2026 | 10:13 AM
Bihar Crime: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

Bihar Crime: वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

Feb 09, 2026 | 10:12 AM
Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती

Loan Without Documents: उत्पन्नाचा दाखला नाही, पगार स्लिप नाही तरीही मिळेल वैयक्तिक कर्ज! जाणून घ्या सोप्या पद्धती

Feb 09, 2026 | 10:11 AM
धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

धक्कादायक! स्वतःच्या DNA पासून ‘सुपर ह्युमन’ बनवणार होता Jeffrey Epstein; महिलांना एकाच वेळी गरोदर ठेवण्याचा ‘बेबी रँच’ प्लॅन उघड!

Feb 09, 2026 | 10:03 AM
PCMC News: पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा ‘मास्टर प्लॅन’; रवि लांडगेंकडून जलशुद्धीकरण केंद्रांची पाहणी

PCMC News: पिंपरी-चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याचा ‘मास्टर प्लॅन’; रवि लांडगेंकडून जलशुद्धीकरण केंद्रांची पाहणी

Feb 09, 2026 | 10:01 AM
Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Grah Gochar 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी ‘हे’ ग्रह बदलणार आपली चाल, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Feb 09, 2026 | 10:00 AM
‘दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,’ नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

‘दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,’ नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

Feb 09, 2026 | 09:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM