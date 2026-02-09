Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अखेर विशाल निकमने त्याच्या 'सौंदर्या'सोबत उरकला साखरपुडा; पोस्ट शेअर करत म्हणाला, 'देवाने तुला माझ्यासाठी…'

'बिग बॉस' विजेता आणि मराठी अभिनेता विशाल निकमने अखेर अक्षया हिंदळकरसोबत साखरपुडा उरकला आहे. या दोघांचे साखरपुड्याचे फोटो आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 10:22 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बिग बॉस मराठी फेम आणि स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ‘येड लागलं प्रेमाचं’ या लोकप्रिय मालिकेमुळे घराघरात पोहोचलेला अभिनेता विशाल निकम सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आपल्या अभिनयासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही विशाल नेहमीच चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत असतो. सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रिय असणारा विशाल गेल्या अनेक महिन्यांपासून एका मराठी अभिनेत्रीसोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत होता. त्यामुळे तो त्या अभिनेत्रीसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र या चर्चांवर विशाल किंवा संबंधित अभिनेत्रीने कधीही अधिकृत भाष्य केले नव्हते.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी विशालने थेट त्याच्या ‘सौंदर्यासोबतचा रोमँटिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत आपल्या प्रेमाची कबुली दिली आणि चाहत्यांना मोठा धक्का दिला. कॅप्शनमध्ये त्याने ‘माझी सौंदर्या’ असे देखील लिहिले. आणि अभिनेत्याची ही ‘सौंदर्या’ दुसरी तिसरी कोणी नसून अभिनेत्री अक्षया हिंदळकर असल्याचे समोर आले. आता अशातच विशाल निकमने अत्यंत गुपचूप पद्धतीने साखरपुडा उरकल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्या साखरपुड्याचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात आहे. विशालच्या या नव्या आयुष्याच्या प्रवासामुळे सोशल मीडियावर त्याची चांगलीच चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे.

Box Office वर जबरदस्त टक्कर! 'धुरंधर २' ला मागे टाकण्यासाठी Toxic मेकर्सचा मास्टरप्लान; केली कोट्यवधींची डील

 

 

‘सौंदर्या’सोबत उरकला साखरपुडा

अक्षया हिंदळकर सोबत साखरपुडा उरकल्यानंतर अभिनेता विशाल निकम पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशाल आणि अक्षया यांनी नुकताच गुपचूप साखरपुडा उरकला असून अभिनेत्याने आता सोशल मीडियावर या दोघांचे फोटो शेअर केले आहेत. आणि कॅप्शन मध्ये लिहिले, ‘देव खरचं माझ्या बाजूने होता जेव्हा त्याने तुला माझ्यासाठी लिहिल…’ असे लिहून त्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

'दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,' नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

या साखरपुड्याच्या सोहळ्यात अक्षयाने हिरव्या रंगाची साडी परिधान करत साधा-सिम्पल आणि एलिगंट लूक केला होता. तर विशालने पिवळ्या आणि नारंगी रंगाच्या शेडमधील शेरवानी घालून पारंपरिक अंदाजात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. दोघांच्याही चेहऱ्यावरचा आनंद आणि प्रेम या फोटोमधून स्पष्ट दिसून येत आहे. अक्षया आणि विशालच्या या खास क्षणांचे फोटो पाहून चाहत्यांमध्येही आनंदाचं वातावरण असून सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. आता विशाल आपल्या ‘सखी’सोबत लग्नगाठ कधी बांधणार, याकडे चाहत्यांचे लक्ष वेधून आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 10:17 AM

