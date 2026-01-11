मकर संक्रांत सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी हातांवर काढा आकर्षक डिझाईनची मेहेंदी, वाढेल हातांची शोभा

संपूर्ण देशभरात मकरसंक्रांत सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी १४ जानेवारीला मकरसंक्रात तर १५ जानेवारीला किंक्रांत असते. घरात सुगड पूजन करून हळदीकुंकू साजरा केले जाते. महाराष्ट्रामध्ये मकरसंक्रांत हा सण तीन दिवस असतो. संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले जातात. काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून त्यावर हलव्याचे सुंदर सुंदर दागिने परिधान केले जातात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये सर्वच महिला हातांवर आवर्जून मेहेंदी काढतात. मेहेंदी काढल्याशिवाय सणवार पूर्ण झाल्यासारखे वाटत नाही. त्यामुळे मकरसंक्रांतीनिमित्त हातांवर या सुंदर डिझाईनची मेहेंदी काढू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)