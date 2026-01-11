Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मकर संक्रांत सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी हातांवर काढा आकर्षक डिझाईनची मेहेंदी, वाढेल हातांची शोभा

संपूर्ण देशभरात मकरसंक्रांत सण मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. यंदाच्या वर्षी १४ जानेवारीला मकरसंक्रात तर १५ जानेवारीला किंक्रांत असते. घरात सुगड पूजन करून हळदीकुंकू साजरा केले जाते. महाराष्ट्रामध्ये मकरसंक्रांत हा सण तीन दिवस असतो. संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान केले जातात. काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करून त्यावर हलव्याचे सुंदर सुंदर दागिने परिधान केले जातात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये सर्वच महिला हातांवर आवर्जून मेहेंदी काढतात. मेहेंदी काढल्याशिवाय सणवार पूर्ण झाल्यासारखे वाटत नाही. त्यामुळे मकरसंक्रांतीनिमित्त हातांवर या सुंदर डिझाईनची मेहेंदी काढू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jan 11, 2026 | 12:30 PM
मकर संक्रांत सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी हातांवर काढा आकर्षक डिझाईनची मेहेंदी

मकर संक्रांत सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी हातांवर काढा आकर्षक डिझाईनची मेहेंदी

1 / 5 संक्रांतीच्या हळदीकुंकूला सर्वच महिला नटून थटून सुंदर तयार होतात. त्यामुळे मेहेंदीमध्ये तुम्ही पतंग आणि तीळ गूळ सुद्धा काढू शकता.

संक्रांतीच्या हळदीकुंकूला सर्वच महिला नटून थटून सुंदर तयार होतात. त्यामुळे मेहेंदीमध्ये तुम्ही पतंग आणि तीळ गूळ सुद्धा काढू शकता.

2 / 5 मेहेंदी काढल्यामुळे हात अतिशय उठावदार आणि खुलून दिसतात. त्यामुळे हातांवर या डिझाईनची आकर्षक मेहेंदी काढल्यास सगळेच तुमचे कौतुक करतील.

मेहेंदी काढल्यामुळे हात अतिशय उठावदार आणि खुलून दिसतात. त्यामुळे हातांवर या डिझाईनची आकर्षक मेहेंदी काढल्यास सगळेच तुमचे कौतुक करतील.

3 / 5 अनेकांना खूप जास्त नाजूक नक्षीकाम आणि फुलांच्या डिझाईन असलेली मेहेंदी काढायला खूप जास्त आवडते. त्यामुळे ही डिझाईन तुम्ही हातांवर नक्की ट्राय करू शकता.

अनेकांना खूप जास्त नाजूक नक्षीकाम आणि फुलांच्या डिझाईन असलेली मेहेंदी काढायला खूप जास्त आवडते. त्यामुळे ही डिझाईन तुम्ही हातांवर नक्की ट्राय करू शकता.

4 / 5 लहान मुलींपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यत सगळ्यांचं मेहेंदी काढायला खूप जास्त आवडते. कामाच्या धावपळीमध्ये मेहेंदी काढण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ नसेल तर तुम्ही या डिझाईनची सुंदर मेहेंदी काढू शकता.

लहान मुलींपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यत सगळ्यांचं मेहेंदी काढायला खूप जास्त आवडते. कामाच्या धावपळीमध्ये मेहेंदी काढण्यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ नसेल तर तुम्ही या डिझाईनची सुंदर मेहेंदी काढू शकता.

5 / 5 बारीक नक्षीकाम असलेली मेहेंदी काढण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे हातांवर तुम्ही ही सुंदर मेहेंदी डिझाईन काढू शकता.

बारीक नक्षीकाम असलेली मेहेंदी काढण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. त्यामुळे हातांवर तुम्ही ही सुंदर मेहेंदी डिझाईन काढू शकता.

Web Title: To enhance the festive spirit of makar sankranti apply attractive mehndi designs on your hands

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

