BSNL ची सेवा कमी अन् राजेशाही थाट जास्त; संचालक विवेक बंसल यांचा प्रयागराज दौरा ठरला वादग्रस्त

शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, आम्ही आमच्या घरातून बीएसएनएलचा लँडलाइन फोन सेवेतील त्रुटींमुळे काढून टाकला. तो महिन्यातून चार दिवस काम करत होता आणि पुढील २६ दिवस बंद होता. आम्ही तक्रार केल्यानंतर जर एखादा लाईनमन तो दुरुस्त करायला आला तर डायल टोन गायब होत असे. स्मार्टफोनच्या युगातही, आम्ही लँडलाइन फोन ठेवला कारण अनेक ओळखीच्या लोकांकडे जुना नंबर होता. आता, अंबानींच्या जिओमुळे, आम्ही आरामात जगत आहोत.”
यावर मी म्हणालो, “तुम्ही बीएसएनएल किंवा भारत संचार निगम लिमिटेडमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दिखाव्याचा विचार केला पाहिजे. या सरकारी उपक्रमातील कंझ्युमर फिक्स्ड अॅक्सेस (सीएफए) संचालक विवेक बंसल यांच्या राजेशाही वृत्ती आणि वर्चस्वाबद्दल तुम्ही वाचले असेलच. त्यांनी २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराजला भेट देण्याची योजना आखली आणि त्यांच्या आदरातिथ्याबद्दल ५० कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. त्या शाही आदेशात असे म्हटले होते की बंसल प्रयागराजच्या पवित्र संगमात स्नान करतील आणि नंतर बडे हनुमान मंदिराला भेट देतील.” स्नान केल्यानंतर, नवीन, उच्च दर्जाचे अंतर्वस्त्र आणि टॉवेल, चप्पल, एक कंगवा, एक तेलाची बाटली आणि एक आरसा प्रदान करावा. सर्किट हाऊसमध्ये पोहोचल्यावर, सुकामेवा, फळे, टूथपेस्ट, ब्रश, शाम्पू आणि शेव्हिंग किट उपलब्ध असावे. आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी ५० अधिकाऱ्यांना अशा २० कामांची जबाबदारी सोपवली.
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज. यालाच नोकरशाही म्हणतात. उच्चपदस्थ अधिकारी स्वतःला राजापेक्षा कमी मानत नाहीत. अशा प्रकारे ते हुकूमशाही करतात. त्यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या लेखी आदेशात जारी केल्या. सोशल मीडियावर ही चर्चा चर्चेचा विषय बनली. त्यानंतर, केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जे स्वतः ग्वाल्हेर राजघराण्याचे वंशज आहेत, त्यांना बंजाल यांच्या वर्तनाने धक्का बसला आणि त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली, ज्यामध्ये सात दिवसांत उत्तर मागितले. बंजाल यांनी दिलेल्या लेखी आदेशांव्यतिरिक्त बीएसएनएलने कोणतेही तोंडी आदेश उघड केले नाहीत, परंतु त्यांनी असे म्हटले आहे की अधिकृत भेटींबाबत काही नियम आहेत, ज्यांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार नोंदवली गेली आहे. बीएसएनएल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे