आजीबाईच्या बटव्यातील गुणकारी पदार्थ! कोकम बटरच्या वापरामुळे त्वचेसह केसांना होतील भरमसाट फायदे, जाणून घ्या सविस्तर

जेवणातील वेगवेगळे पदार्थ बनवताना कोकमचा आवर्जून वापर केला जातो. कोकमाच्या साली घेऊन त्यापासून आंबटगोड आमसूल बनवले जाते तर बियांचा वापर करून कोकम बटर तयार केले जाते. कोकमापासून तयार होणारे कोकम बटर जेवणात सुद्धा खाल्लेले जाते. यामध्ये असलेले नैसर्गिक गुणकारी घटक शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. यामध्ये असलेले नैसर्गिक फॅटी अॅसिड्स आणि अँटी ऑक्सिडंट्स कोरड्या त्वचेला मऊ आणि हायड्रेट करण्यास मदत करतात. त्यामुळे दैनंदिन वापरात आवर्जून कोकम बटरचा वापर करावा. कोकम बटरमध्ये असलेले विटामिन ई आणि ओमेगा-३ व ओमेगा-६ सारख्या आवश्यक फॅटी ॲसिडचे पॉलीअनसॅचुरेटेड फॅट्स त्वचा आतून मजबूत करण्यास मदत करतात. चला तर जाणून घेऊया कोकम बटर वापरण्याचे फायदे. (फोटो सौजन्य – pinterest)