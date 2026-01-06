7 तासांसाठी मृत झालेल्या महिलेने घेतला स्वर्गाचा अनुभव; परत येताच उघड केले परलोकाचे सत्य, म्हणाली तिथे...

आपण जगत असलेल्या आयुष्यावर आपले मृत्यूनंतरचे जीवन अवलंबून असल्याचे म्हटले जाते. असं म्हणतात की, मृत्यूनंतर व्यक्ती आपल्या कर्मानुसार स्वर्गात किंवा नरकात पाऊल ठेवतो. तिथे त्याच्या कर्मानुसार वागणूक दिली जाते. पण कथांमध्ये ऐकलेली ही खरी आहे की नाही याचे गूढ आजवर कुणाला उलगडले नाही. मृत्यूनंतर व्यक्ती पुन्ही जिवंत होत नाही ज्यामुळे त्यानंतर काय घडते ते कुणालाच ठाऊक नाही. पण अलिकडेच एक आश्चर्यकारक घटना घडून आली आहे ज्यात अमेरिकेतील न्यू जर्सीतील रहिवासी एरिका टेट हिने स्वर्गाचा अनुभव घेतल्याचा दावा केला. ७ तासांसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या मृत होती आणि नंतर अचानक तिचे हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरु झाले. पण याकाळात तिने जो काय अनुभव घेतला तो तिने सर्वांसोबत शेअर केला आहे.