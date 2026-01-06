Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

7 तासांसाठी मृत झालेल्या महिलेने घेतला स्वर्गाचा अनुभव; परत येताच उघड केले परलोकाचे सत्य, म्हणाली तिथे…

आपण जगत असलेल्या आयुष्यावर आपले मृत्यूनंतरचे जीवन अवलंबून असल्याचे म्हटले जाते. असं म्हणतात की, मृत्यूनंतर व्यक्ती आपल्या कर्मानुसार स्वर्गात किंवा नरकात पाऊल ठेवतो. तिथे त्याच्या कर्मानुसार वागणूक दिली जाते. पण कथांमध्ये ऐकलेली ही खरी आहे की नाही याचे गूढ आजवर कुणाला उलगडले नाही. मृत्यूनंतर व्यक्ती पुन्ही जिवंत होत नाही ज्यामुळे त्यानंतर काय घडते ते कुणालाच ठाऊक नाही. पण अलिकडेच एक आश्चर्यकारक घटना घडून आली आहे ज्यात अमेरिकेतील न्यू जर्सीतील रहिवासी एरिका टेट हिने स्वर्गाचा अनुभव घेतल्याचा दावा केला. ७ तासांसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या मृत होती आणि नंतर अचानक तिचे हृदयाचे ठोके पुन्हा सुरु झाले. पण याकाळात तिने जो काय अनुभव घेतला तो तिने सर्वांसोबत शेअर केला आहे.

1 / 5 २०१५ मध्ये, न्यू जर्सीमधील पॅलिसेड्स क्लिफ्स येथे हायकिंग करताना, एरिका घसरुन ६० फूट दरीत पडली. या भयानक अपघातात तिचा पाठीचा कणा तुटला, फासळ्या आणि हात फ्रॅक्चर झाले आणि दोन्ही फुफ्फुसे फुटली. ती ओरडत राहिली पण नेमके ठिकाण माहिती नसल्याने तिला वाचवण्यासाठी तब्बल सात तास लागले.

2 / 5 एरिकाला जेव्हा रुग्णालयात नेले तेव्हा डाॅक्टरांनी सांगितले की, ती क्लिनिकल डेथच्या जवळ आहे. तिने दावा केली की सात तासांच्या या कालावधीत तिने

3 / 5 एरिकाने म्हटले की,

4 / 5 आपण अनेकदा ऐकलं असेल की, मृत्यूनंतर यमराज आणि देवदूत आपल्याला दिसतात पण एरिकाने असा कोणताही अनुभव घेतला नाही. तिच्या मते, न्याय करण्यासाठी तिथे कोणीही नव्हते. ती फक्त एका तेजस्वी प्रकाशाकडे खेचली गेली ज्याला ती ‘यूनिवर्सल कॉन्शसनेस’ किंवा देव मानते. तिच्या मते तो प्रकाश प्रेम आणि असीम शांतीने भरलेला आहे.

5 / 5 एरिकाच्या मते ती आधी देवावर विश्वास ठेवत नव्हती पण या अनुभवानंतर आता ती पूर्णपणे आध्यात्मिक झाली आहे. तिचा असा विश्वास आहे की मृत्यू हा शेवट नसून तो एक भ्रम आहे. तिच्या मते, स्वर्ग आणि नरकाची चिंता न करता त्याऐवजी करुणा आणि एकतेने जगण्यास प्रोत्साहित व्हायला हव.

