भारतीय माशांपासून बनवलेले ‘हे’ पदार्थ पाहिल्यानंतर तोंडाला सुटेल पाणी, प्रत्येक मांसाहारी व्यक्तीने खायलाच हवे

जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये विविध पद्धतीचे मासे मिळतात. त्यातील भारतीय माशांची चव वेगळी. भारतात पारंपरिक पद्धतीमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या माशांची चव चाखण्यासाठी देश विदेशातून पर्यटक भारतात येतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मासे खायला खूप जास्त आवडतात. वेगवेगळ्या मसाल्यांमध्ये आणि विविध पद्धतींची वापर करून बनवलेले मासे चवीसोबत मनाला सुद्धा शांती देतात. मासे पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यातील भारतीय माशांपासून बनवलेले पदार्थ एकदातरी नक्कीच खायला हवेत. (फोटो सौजन्य – pinterest)