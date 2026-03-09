Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Israel Attack On Iran New Supreme Leader Mujtaba Khamenie America World War 3 Breaking News

Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ले केले आहेत. इस्त्रायलने युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांना ठार केले होते.

Updated On: Mar 09, 2026 | 04:49 PM
Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट...

इराणचे नवे सुप्रीम लीडर ठार? (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

इराणच्या नवीन सुप्रीम लीडरवर इस्त्रायलचा भीषण हल्ला
इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध भडकले 
जगातील अनेक देशांना बसतेय युद्धाची झळ

Iran Vs Israel and America World War3: गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ले केले आहेत. इस्त्रायलने युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांना ठार केले. त्यानंतर इराणच्या सर्वोच्च पदावर मुजतबा खामेनी यांची घोषण करण्यात आली. घोषण होताच इस्त्रायलने त्यांच्या भयानक हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामध्ये मुजतबा खामेनी गंभीर जखमी झाल्याचे समजते आहे.

इराण ज्यांना ज्यांना सू[प्रीम लीडर करेल त्याला मारण्यात येईल असे इस्त्रायल आणि अमेरिकेने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचे समोर येत आहे. चीनचे या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केल्याचे समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात विनाशकारी युद्ध सुरू आहे.

या युद्धात 1700 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक देशांना याचे परिणाम जाणवत आहे. तेल वाहतूक इराणने पूर्णपणे बंद केले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अनेक देशांना तेलाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच

पश्चिम आशियात इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इराणन अमेरिकेविरोधात मध्य पूर्वेतील आखाती देशांना लक्ष्य केले आहे. यामध्ये यूएई (UAE), सौदी, कुवेत, बहरीन, यांसारख्या देशांमधील अमेरिकन दूतावासा आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले जात आहे. इराणने आपल्या घातक ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांनी या देशांवर वार केला आहे. यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युएईत दुबईवर सतत हल्ले केले आहेत. मात्र युएईने इराणच्या प्रत्येक हल्ल्याला हाणून पाडले आहे. यामध्ये इस्रायली बनावटीच्या बराक आणि स्पायडर यांसारख्या हवाई संरक्षण यंत्रणांनी यूएईची मदत केली आहे.

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

इस्रायली तंत्रज्ञानामुळे यूएई बचावली

इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिराती, अझरबैझान आणि सायप्रस हे देश इस्रायलच्या हवई संरक्षण यंत्रणनेने सज्ज आहेत. इस्रायलच्या एरोस्पस इंडस्ट्रीज आणि राफेलने विकसित केलील बराक आणि स्पायडर यंत्रणा या देशांकडे आहे. ही यंत्रणा अबु धाबीतील अल थफरा एअर बेसवर तैनात आहे. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये मोबाई सिस्टम असून विमाने, हेलिकॉप्टर, क्रूझ मिसाइल्स आणि ड्रोन्स १०० किमी अंतरावरुनही नष्ट करता येतात. इस्रायलची ही हावई संरक्षण यंत्रणा आयर्न डोम पेक्षा कमी ताकदवर आहे, परंतु इराणी ड्रोन हल्ल्यांवारिोदता अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.

Web Title: Israel attack on iran new supreme leader mujtaba khamenie america world war 3 breaking news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास
1

Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास

World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम
2

World War 3: बांगलादेशमध्ये आणीबाणीची स्थिती! इंधन वाचवण्यासाठी सरकारने उचलले टोकाचे पाऊल; युद्धाचे भीषण परिणाम

‘US Patriot System’ निकामी! इराणच्या ड्रोनने बगदाद हादरलं; जयशंकर यांनी दिली 67 हजार भारतीयांची आनंदाची बातमी
3

‘US Patriot System’ निकामी! इराणच्या ड्रोनने बगदाद हादरलं; जयशंकर यांनी दिली 67 हजार भारतीयांची आनंदाची बातमी

World War 3 : “भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध! परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचे युद्धजन्य परिस्थितीवर राज्यसभेत भाष्य
4

World War 3 : “भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध! परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचे युद्धजन्य परिस्थितीवर राज्यसभेत भाष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला दिनानिमित्ताने घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय! शिक्षणाबरोबर सुरक्षेलाही प्राधान्य

महिला दिनानिमित्ताने घेण्यात आले महत्वाचे निर्णय! शिक्षणाबरोबर सुरक्षेलाही प्राधान्य

Mar 09, 2026 | 04:42 PM
PCMC Ration Supply: रेशन कार्डधारकांचे हाल! ८ मार्चला मशीन बंद, ९ ला सुटी; आता १० मार्चला रेशन दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान

PCMC Ration Supply: रेशन कार्डधारकांचे हाल! ८ मार्चला मशीन बंद, ९ ला सुटी; आता १० मार्चला रेशन दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान

Mar 09, 2026 | 04:30 PM
एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

एकेकाळी प्रेक्षकांच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवणारी ‘ही’ सुप्रसिध्द जोडी पुन्हा एकत्र; स्टार प्लसच्या “Tara”मालिकेतून भेटीला येणार

Mar 09, 2026 | 04:23 PM
Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Political News : चंद्रशेखर बावनकुळे आता दुसऱ्या राज्यामध्ये खेळणार राजकीय डाव; पक्षाने सोपवली मोठी जबाबदारी

Mar 09, 2026 | 04:09 PM
Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Ajit Pawar Death mystery: VSR कंपनीच्या मालकाचे राजकीय संबंध कोणाशी? रोहित पवारांनी फिरवली संशयाची सुई

Mar 09, 2026 | 04:06 PM
Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट…

Mar 09, 2026 | 04:01 PM
मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

मुंबईत सायबर गुन्हेगारांचा धुमाकूळ; डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि सरकारी अधिकारी टार्गेट

Mar 09, 2026 | 04:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

वय पाहून सोशल मीडियावर निर्बंध; केंद्र सरकार मुलांसाठी नवीन कायदा करण्याच्या तयारीत

Mar 09, 2026 | 03:26 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Chhatrapati Sambhajinagar : लासूरच्या सुपुत्राचा देशात डंका; UPSC परीक्षेत मिळवली ४३४ वी रँक

Mar 09, 2026 | 03:14 PM
Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Kalyan : म्हैशीसह स्थानिक पोहचले KDMC कार्यालयात; गौचरण जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी

Mar 09, 2026 | 03:09 PM
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM