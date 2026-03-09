Israel Iran War: इराणचा नाश हेच सत्य? इस्त्रायलने नव्या सुप्रीम लीडरलाच उडवला? मुजतबा खामेनींवर थेट...

इराणच्या नवीन सुप्रीम लीडरवर इस्त्रायलचा भीषण हल्ला
इराण आणि इस्त्रायलमध्ये युद्ध भडकले
जगातील अनेक देशांना बसतेय युद्धाची झळ
Iran Vs Israel and America World War3: गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून इस्त्रायल आणि अमेरिकेने इराणवर भीषण हल्ले केले आहेत. इस्त्रायलने युद्धाच्या पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांना ठार केले. त्यानंतर इराणच्या सर्वोच्च पदावर मुजतबा खामेनी यांची घोषण करण्यात आली. घोषण होताच इस्त्रायलने त्यांच्या भयानक हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामध्ये मुजतबा खामेनी गंभीर जखमी झाल्याचे समजते आहे.
इराण ज्यांना ज्यांना सू[प्रीम लीडर करेल त्याला मारण्यात येईल असे इस्त्रायल आणि अमेरिकेने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यांनी पदभार स्वीकारताच त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचे समोर येत आहे. चीनचे या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त केल्याचे समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इराण विरुद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात विनाशकारी युद्ध सुरू आहे.
या युद्धात 1700 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक देशांना याचे परिणाम जाणवत आहे. तेल वाहतूक इराणने पूर्णपणे बंद केले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत अनेक देशांना तेलाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे.
Middle East War : इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच; इराणच्या मिसाईल अन् ड्रोन्स खेळ एका झटक्यात खल्लास
इस्रायलचे बराक ठरले ‘या’ अरब देशाचे कवच
पश्चिम आशियात इराणने अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. इराणन अमेरिकेविरोधात मध्य पूर्वेतील आखाती देशांना लक्ष्य केले आहे. यामध्ये यूएई (UAE), सौदी, कुवेत, बहरीन, यांसारख्या देशांमधील अमेरिकन दूतावासा आणि लष्करी तळांना लक्ष्य केले जात आहे. इराणने आपल्या घातक ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांनी या देशांवर वार केला आहे. यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युएईत दुबईवर सतत हल्ले केले आहेत. मात्र युएईने इराणच्या प्रत्येक हल्ल्याला हाणून पाडले आहे. यामध्ये इस्रायली बनावटीच्या बराक आणि स्पायडर यांसारख्या हवाई संरक्षण यंत्रणांनी यूएईची मदत केली आहे.
US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी
इस्रायली माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिराती, अझरबैझान आणि सायप्रस हे देश इस्रायलच्या हवई संरक्षण यंत्रणनेने सज्ज आहेत. इस्रायलच्या एरोस्पस इंडस्ट्रीज आणि राफेलने विकसित केलील बराक आणि स्पायडर यंत्रणा या देशांकडे आहे. ही यंत्रणा अबु धाबीतील अल थफरा एअर बेसवर तैनात आहे. या दोन्ही यंत्रणांमध्ये मोबाई सिस्टम असून विमाने, हेलिकॉप्टर, क्रूझ मिसाइल्स आणि ड्रोन्स १०० किमी अंतरावरुनही नष्ट करता येतात. इस्रायलची ही हावई संरक्षण यंत्रणा आयर्न डोम पेक्षा कमी ताकदवर आहे, परंतु इराणी ड्रोन हल्ल्यांवारिोदता अत्यंत प्रभावी ठरली आहे.