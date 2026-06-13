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Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; ‘मातोश्री’वर शिवसैनिकांची गर्दी

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:13 PM IST
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सारांश

लाखो शिवसैनिक आणि युवासैनिकांसाठी आदित्य ठाकरे यांचा वाढदिवस हा एका उत्सवापेक्षा कमी नाही. आदित्य ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी 'मातोश्री'वर सकाळपासूनच शिवसैनिकांच्या लांबच लांब रांगा लागतात.

Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; 'मातोश्री'वर शिवसैनिकांची गर्दी

Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; 'मातोश्री'वर शिवसैनिकांची गर्दी (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते, युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांचा वाढदिवस शनिवारी (दि.१३) मुंबईसह राज्यभरात साजरा केला जाणार आहे. आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वाढदिवसानिमित्त स्वत: आदित्य ठाकरे दुपारी १२:३० ते ४ या वेळेत त्यांच्या ‘मातोश्री’ निवासस्थानी शुभेच्छा स्वीकारतील.

आदित्य ठाकरे यांचा वाढदिवस दरवर्षी साजरा केला जातो. लाखो शिवसैनिक आणि युवासैनिकांसाठी आदित्य ठाकरे यांचा वाढदिवस हा एका उत्सवापेक्षा कमी नाही. आदित्य ठाकरेंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी ‘मातोश्री’वर सकाळपासूनच शिवसैनिकांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. ठाकरे आपल्या कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छा आदराने स्वीकारतात आणि त्यांचे आभार मानतात. ही परंपरा कायम ठेवत, यावर्षीही आदित्य ठाकरे यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने शिवसैनिक ‘मातोश्री’ येथे येणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईसह राज्यभरात विविध सामाजिक आणि पर्यावरणविषयक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

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दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘मातोश्री’ परिसर भगव्या दिव्यांनी उजळून निघणार आहे. शिवसैनिक भगव्या रंगाच्या टोप्या, वस्त्रे, फेटे घालून आणि भगवे झेंडे घेऊन या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे. मातोश्री संकुलात फडकत असलेले भगवे झेंडे, ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ आणि ‘आदित्यसाहेब, पुढे चला, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत’ यांसारख्या घोषणा दिल्या जातात. या संपूर्ण परिसरात उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. अनेक शिवसैनिक आणि शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी आदित्य ठाकरे यांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी येताना दिसत आहे.

पर्यावरणमंत्री म्हणून सांभाळला पदभार

आदित्य उद्धव ठाकरे हे एक भारतीय राजकारणी आहेत, ज्यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये उच्च शिक्षण, पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री म्हणून काम केले आहे. ते मुंबईतील वरळी मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य देखील आहेत. आदित्य ठाकरे हे शिवसेनेची युवा शाखा असलेल्या युवासेनेचे अध्यक्ष आहेत. ते महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्री राहिले आहेत आणि ३० डिसेंबर २०१९ रोजी कॅबिनेट मंत्री म्हणून राज्य मंत्रिमंडळात सामील होते.

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Web Title: Aaditya thackerays birthday to be celebrated with social programs

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:13 PM

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