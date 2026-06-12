Maharashtra Politics: ‘काँग्रेस म्हणजे बुडतं जहाज’; विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणावर मुख्यमत्र्यांचा घणाघात; म्हणाले, भाजपलाच…

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांचे थेट नाव न घेता फडणवीस यांनी त्यांच्यावर टीका केली. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) यांपैकी कोणाशीही संबंध नसलेली व्यक्ती अशा चर्चा सुरू करत आहे आणि तरीही संपूर्ण राजकीय वर्तुळात या विषयावर चर्चा रंगत आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांच्या राजकीय समजदारीवर विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, बुडत्या जहाजावर स्वार न होण्याइतपत ते शहाणे आहेत. काँग्रेस हे बुडते जहाज आहे आणि प्रादेशिक पक्ष आपले भविष्य त्याशी जोडण्याची इच्छा बाळगतील, असे वाटत नाही, असे त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, जरी विरोधी पक्षांनी काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले तरी भाजपचे कोणतेही नुकसान होणार नाही; उलट, त्यामुळे पक्षासाठी अधिक राजकीय संधी निर्माण होतील. “जर त्यांनी विलीनीकरण केले, तर तो आमचा फायदाच आहे, नुकसान नाही. विरोधक आपली स्वतंत्र ओळख जितकी गमावतील, तितकी भाजपसाठी राजकीय जागा मोकळी होईल. सध्या आम्ही ‘वाट पाहा हे धोरण अवलंबत आहोत.”
वास्तविक, अलीकडच्या काळात काही प्रादेशिक पक्षांचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षांना काँग्रेसमध्ये विलीन होऊन एक मजबूत संयुक्त आघाडी स्थापन करण्याचे जाहीर आवाहन केले होते.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (SP) चे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होण्याबाबतच्या चर्चांनीही पक्षाच्या २७ व्या स्थापना दिनाच्या सुमारास जोर धरला होता. काँग्रेसचे आमदार आणि ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी असा दावा केला की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडून काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यापूर्वीच मांडण्यात आला होता; या विधानानंतर या चर्चेने अधिक जोर धरला.
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आमदार नाना पटोले यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, “शरद पवार यांनी यापूर्वी काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला होता, परंतु काही कारणांमुळे त्यावर पुढे कोणतीही प्रगती होऊ शकली नाही. देशभरातील समान विचारसरणीच्या पक्षांना एकत्र आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि तृणमूल काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) देखील या दिशेने विचार करत आहेत.”
मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी हे दावे फेटाळून लावले. त्यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसकडून असा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही आणि पक्षांतर्गत त्याबाबत कोणतीही चर्चाही झालेली नाही. शरद पवार यांच्या मुंबईतील ‘सिल्व्हर ओक’ या निवासस्थानी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत विलीनीकरणाचा मुद्दा अजेंड्यावर नव्हता.
संजय राऊत यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संतुलित भूमिका घेतली. त्या म्हणाल्या की, संजय राऊत राष्ट्रीय हितासाठी आपली मते मोकळेपणाने मांडतात आणि लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या सूचनांचा नक्कीच विचार केला जाईल.
दरम्यान, या घडामोडींवरून विरोधकांवर टीका करण्याची संधी भाजप नेत्यांनी साधली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काँग्रेसला ‘कमकुवत पक्ष’ म्हटले आणि असा दावा केला की, लोक अखेरीस चांगल्या पर्यायाच्या शोधात भाजपकडेच वळतील. त्यांनी दावा केला की, ग्रामपंचायत पातळीपासून ते लोकसभेपर्यंत भाजपसमोर कोणतेही मोठे आव्हान नाही आणि पुढील २० ते २५ वर्षे राजकारणात भाजपचे वर्चस्व राहील.
संभाव्य विलीनीकरणावर टिप्पणी करताना भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, “राहुल गांधी आणि शरद पवार यांची जोडी अप्रतिम ठरेल. लोकशाहीत सशक्त विरोधी पक्ष असणे आवश्यक आहे, परंतु सध्या राज्यात विरोधी पक्ष जवळपास अदृश्यच आहे.”
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