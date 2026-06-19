शुक्रवार, 19 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:51 PM IST
जाहिरात
सारांश

गिरीश महाजन यांचा एका तरुणीसोबतचा कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी तो मॉर्फ केलेला असल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणी मुंबईत तक्रार दाखल करणार असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; "फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार"

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; "फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार"

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मंत्री गिरीश महाजन यांचा एका तरुणीसोबतचा कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल
  • संबंधित फोटो मॉर्फ केलेला असल्याचा महाजनांचा दावा
  • व्हायरल फोटोवरून काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून अप्रत्यक्ष टीका
 

भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांचा एका तरुणीसोबतचा कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या फोटोवरून विरोधकांकडून टीका होत असताना आता गिरीश महाजन यांनी याबाबत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

बुलढाण्यात माध्यमांशी बोलताना महाजन यांनी संबंधित फोटो मॉर्फ केलेला असल्याचा दावा केला. तसेच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपण मुंबईत अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“फोटो कसा तयार केला माहिती नाही”

गिरीश महाजन म्हणाले, “हा फोटो पूर्णपणे मॉर्फ केलेला आहे. तो नेमका कसा तयार करण्यात आला याची मला माहिती नाही. मात्र या प्रकरणी मी उद्या मुंबईत तक्रार दाखल करणार आहे. संबंधित बाबींची चौकशी व्हावी अशी माझी मागणी असेल.” महाजन यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

संजय राऊतांच्या टीकेलाही दिले उत्तर

दरम्यान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील खासदारांच्या कथित फुटीच्या मुद्द्यावरून गिरीश महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्यावर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली होती. पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी, “माझ्याकडे फक्त एक दिवसासाठी ईडी आणि सीबीआय द्या, मी गिरीश महाजन यांना फोडून दाखवतो,” असे विधान केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाले, “त्यांना काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे. ते नेहमीच बोलत असतात. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांकडे मी फारसे लक्ष देत नाही.”

काँग्रेसची अप्रत्यक्ष टीका

व्हायरल फोटोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरूनही अप्रत्यक्ष टीका करण्यात आली. गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये “देवेंद्र फडणवीसांचा नाशिकचा संकटमोचकच आज संकटात अडकल्याचं कळतंय. किरीट सोमय्या नंतर आता या संकटमोचकाने संघाचे संस्कार दाखवलेत म्हणे,” अशी कोपरखळी मारण्यात आली.

राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता

आधीच राज्यात पक्षफुटी, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय संघर्षामुळे वातावरण तापलेले असताना या व्हायरल फोटो प्रकरणाने नवा वाद निर्माण केला आहे. महाजन यांनी फोटो मॉर्फ असल्याचा दावा करत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता या प्रकरणाचा तपास आणि पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘आधी आपल्या मुलीला तुतारीतून फोडून दाखवा आणि मग..,’ शरद पवार गट फुटीच्या चर्चेवरून अनिल देशमुखांचा ‘त्या’ आमदारावर निशाणा

Web Title: Girish mahajan reaction on viral photo morphed image complaint

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 19, 2026 | 06:51 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

व्हायरल फोटोप्रकरणी गिरीश महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया; “फोटो मॉर्फ केलेला, मुंबईत तक्रार दाखल करणार”

Jun 19, 2026 | 06:51 PM
आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

आता Power सेक्टरमध्ये मुकेश अंबानींची एन्ट्री! AGM मध्ये केला मोठ्या प्लॅनचा खुलासा

Jun 19, 2026 | 06:49 PM
IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

IND A Vs SL A: मैदानावरील ‘त्या’ राड्याचा हिशोब चुकता होणार? फायनलमध्ये भारत- श्रीलंका भिडणार

Jun 19, 2026 | 06:47 PM
केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

केवळ इंजिनिअरिंग नव्हे; ऑटोमोबाईल क्षेत्रात कला आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांनाही मोठा वाव

Jun 19, 2026 | 06:45 PM
Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Health Tips: भात खाणं बंद केल्यास शरीरावर काय परिणाम होतो? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

Jun 19, 2026 | 06:44 PM
या सुंदरीची नजरच काफी, तिच्या दारात उभी चारचाकी! Radha Patil ची नवी कोरी गाडी पाहिलीत का?

या सुंदरीची नजरच काफी, तिच्या दारात उभी चारचाकी! Radha Patil ची नवी कोरी गाडी पाहिलीत का?

Jun 19, 2026 | 06:42 PM
Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

Ramadas Kadam: ‘६ नाही, ७ व्या खासदारानेही सही केलीये…’, रामदास कदमांचा सर्वात मोठा बॉम्ब, ठाकरे गटात पुन्हा महाभूकंप!

Jun 19, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा