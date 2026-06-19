भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांचा एका तरुणीसोबतचा कथित फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या फोटोवरून विरोधकांकडून टीका होत असताना आता गिरीश महाजन यांनी याबाबत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
बुलढाण्यात माध्यमांशी बोलताना महाजन यांनी संबंधित फोटो मॉर्फ केलेला असल्याचा दावा केला. तसेच या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपण मुंबईत अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गिरीश महाजन म्हणाले, “हा फोटो पूर्णपणे मॉर्फ केलेला आहे. तो नेमका कसा तयार करण्यात आला याची मला माहिती नाही. मात्र या प्रकरणी मी उद्या मुंबईत तक्रार दाखल करणार आहे. संबंधित बाबींची चौकशी व्हावी अशी माझी मागणी असेल.” महाजन यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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दरम्यान, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील खासदारांच्या कथित फुटीच्या मुद्द्यावरून गिरीश महाजन यांनी केलेल्या वक्तव्यावर ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली होती. पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी, “माझ्याकडे फक्त एक दिवसासाठी ईडी आणि सीबीआय द्या, मी गिरीश महाजन यांना फोडून दाखवतो,” असे विधान केले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना महाजन म्हणाले, “त्यांना काहीही बोलण्याचा अधिकार आहे. ते नेहमीच बोलत असतात. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यांकडे मी फारसे लक्ष देत नाही.”
व्हायरल फोटोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र काँग्रेसच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरूनही अप्रत्यक्ष टीका करण्यात आली. गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता करण्यात आलेल्या पोस्टमध्ये “देवेंद्र फडणवीसांचा नाशिकचा संकटमोचकच आज संकटात अडकल्याचं कळतंय. किरीट सोमय्या नंतर आता या संकटमोचकाने संघाचे संस्कार दाखवलेत म्हणे,” अशी कोपरखळी मारण्यात आली.
41, 60, 68,…………?? देवेंद्र फडणवीसांचा नाशिकचा संकटमोचकच आज संकटात अडकल्याचं कळतंय. किरीट सोमय्या नंतर आता या संकटमोचकाने संघाचे संस्कार दाखवलेत म्हणे. नेमके काय प्रकरण आहे?
तुम्हाला काही माहिती असेल तर सांगा…. — Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) June 19, 2026
आधीच राज्यात पक्षफुटी, आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय संघर्षामुळे वातावरण तापलेले असताना या व्हायरल फोटो प्रकरणाने नवा वाद निर्माण केला आहे. महाजन यांनी फोटो मॉर्फ असल्याचा दावा करत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता या प्रकरणाचा तपास आणि पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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