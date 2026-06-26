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‘राम मंदिरासाठी चांदीची वीट दिली याचा पुरावा काय?’; नितेश राणेंचा ठाकरे गटाला सवाल

Updated On: Jun 26, 2026 | 09:36 PM IST
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सारांश

राम मंदिरातील देणग्यांबाबतच्या आरोपांवरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. संजय राऊतांच्या दाव्यानंतर मंत्री नितेश राणेंनी पुराव्याची मागणी केली असून, SIT तपासातही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

'राम मंदिरासाठी चांदीची वीट दिली याचा पुरावा काय?'; नितेश राणेंचा ठाकरे गटाला सवाल

'राम मंदिरासाठी चांदीची वीट दिली याचा पुरावा काय?'; नितेश राणेंचा ठाकरे गटाला सवाल

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विस्तार
  • राम मंदिरासाठी दिलेल्या चांदीच्या विटांवरून ठाकरे गट आणि भाजप आमनेसामने
  • नितेश राणेंनी संजय राऊतांच्या दाव्यावर केली पुराव्याची मागणी
  • SIT तपासात चांदीच्या विटा नियमानुसार वितळवण्यात आल्याची माहिती
 

अयोध्येतील राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चर्चेने राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मंदिरासाठी भक्तांनी दिलेल्या चांदीच्या विटा आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या संदर्भात विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच आता महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षावर थेट निशाणा साधला आहे. संजय राऊत यांनी केलेल्या आरोपांनंतर राणेंनी “राम मंदिरासाठी चांदीची वीट दिली होती, याचा नेमका पुरावा काय?” असा सवाल उपस्थित करत नव्या राजकीय वादाला तोंड फोडले आहे.

संजय राऊतांचे गंभीर आरोप

काही दिवसांपूर्वी खासदार संजय राऊत यांनी राम मंदिरासाठी दिलेल्या देणग्यांबाबत गंभीर आरोप केले होते. त्यांनी मंदिरासाठी एक किलो वजनाची चांदीची वीट दिल्याचा दावा करत, त्या देणगीची अधिकृत पावती अद्याप मिळालेली नसल्याचे सांगितले. तसेच दानपेटीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा आकडा आणखी वाढू शकतो, असेही त्यांनी म्हटले होते.

नितेश राणेंचे प्रत्युत्तर

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना नितेश राणे यांनी ठाकरे गटावर जोरदार पलटवार केला. “ते देणाऱ्यांपेक्षा घेणाऱ्यांपैकी आहेत. त्यांनी दिलेली चांदीची वीट प्रत्यक्षात दिली होती की केवळ फोटोपुरती होती, याचीही चौकशी व्हायला हवी,” असे वक्तव्य करत त्यांनी राऊतांच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या या विधानानंतर आता ठाकरे गटाकडून काय उत्तर दिले जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

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SIT कडून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी

दरम्यान, राम मंदिरातील २०० किलो चांदीच्या विटांबाबतही अनेक दावे-प्रतिदावे समोर आले होते. काही देणगीदारांनी त्यांना देणगीची पावती मिळाली नसल्याचा आरोप केला होता. विशेष तपास पथक (SIT) या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत असून तपासादरम्यान काही महत्त्वाची माहिती समोर आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

माहितीनुसार, उद्योगपती राजू मंडवानी यांनी २०२१ मध्ये २०-२० किलो वजनाच्या दहा चांदीच्या विटा म्हणजेच एकूण २०० किलो चांदी राम मंदिरासाठी दान केल्याचा दावा केला होता. या देणगीची पावती न मिळाल्यामुळे सोशल मीडियावर चांदीच्या विटा गायब झाल्याच्या अफवा वेगाने पसरल्या. मात्र तपासात या दाव्यांमध्ये तथ्य आढळले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

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तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, संबंधित चांदीच्या विटा नियमानुसार वितळवण्यासाठी सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. त्याची अधिकृत नोंदही उपलब्ध असून संबंधित प्रक्रियेवर ट्रस्ट आणि महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे चांदीच्या विटा चोरीला गेल्याचा दावा तपासात सिद्ध झालेला नसल्याचे समोर आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे राम मंदिरातील देणग्यांच्या व्यवस्थापनावर आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला विरोधक पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी नेते आरोपांना राजकीय रंग दिला जात असल्याचा दावा करत आहेत. पुढील काळात या प्रकरणातील अधिकृत तपास अहवाल आणि संबंधित पक्षांची भूमिका समोर आल्यानंतरच या वादाचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे.

Web Title: Nitesh rane questioned thackeray faction over ram mandir silver brick donation

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Published On: Jun 26, 2026 | 09:36 PM

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