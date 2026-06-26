‘फोडाफोडीची नशा चढली, उद्या फडणवीसांनाही फोडतील’; ‘ऑपरेशन टायगर’वर संजय राऊतांचा पलटवार

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आजपासून (शुक्रवार 26 जून) बंडखोर खासदारांच्या मतदारसंघांच्या दौऱ्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटातील काही आमदार शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. यावरूनच प्रतिक्रिया देताना खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणाले, “ते कोणालाही फोडू शकतात. आज आमदार, उद्या देवेंद्र फडणवीस, मग उद्या सांगतील चंद्रशेखर बावनकुळेयांना फोडणार आहेत. मला बावनकुळे आताच भेटून गेले. असं ते करूच शकतात. एकदा माणसाला नशा चढली, भंग, गांजा, फोडाफोडीची कि मग ते काहीही बोलू शकतात, देवेंद्रजींना फोडतील, मग ते शेवटी सांगतील अमित शहांनाही फोडलं. अमित शहांना देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात फोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे, हे सगळ्यांना माहित आहे. त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर‘ पासून सर्वात जास्त देवेंद्र फडणवीस यांनीच सावध राहील पाहिजे.”
‘ऑपरेशन टायगर’ या चर्चेवर बोलताना राऊत म्हणाले की, “आमचं ऑपरेशन टायगर वगैरे काही नाही. आम्ही टायगर आहोतच. स्वतःला टायगर म्हणवणाऱ्यांनी आधी आपण कोण होतो, हे पाहावं.” त्यांनी पुढे दावा केला की, विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना फोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर केला जात आहे.
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काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “संजय राऊत जितकं आमच्याविरोधात बोलतात, तितका आमचा पक्ष वाढतो,” असे वक्तव्य केले होते. त्यावर प्रत्युत्तर देताना राऊत म्हणाले, “वाढू द्या ना पक्ष, तुमचा पक्ष कसा वाढतो, तुमचा पक्ष वाढवण्यासाठी परवा 6 खासदारांना 50-50 कोटी रुपये दिले. किती खर्च आहे तुम्हाला माझ्यामुळे. मी बोलल्यामुळे तुमचा खर्च किती वाढतोय! 50 कोटी दिले, परत 25-25 कोटी रुपये घ्यायचेत. त्याच्याआधी माझ्यामुळे हजार – दोन हजार कोटी दिलेत. माझ्यामुळे तुमचा खिसा फाटतोय.” राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील शाब्दिक संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
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