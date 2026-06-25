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पत्रकारांना धमकी प्रकरण गाजलं! संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर फडणवीस नाराज; शिंदेंसोबतच्या बैठकीत व्यक्त केली खंत

Updated On: Jun 25, 2026 | 06:47 PM IST
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सारांश

शिवसेनेचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना दिलेल्या धमकीनंतर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतल्याची माहिती असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कठोर नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जात आहे.

संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर फडणवीस नाराज; शिंदेंसोबतच्या बैठकीत व्यक्त केली खंत

संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर फडणवीस नाराज; शिंदेंसोबतच्या बैठकीत व्यक्त केली खंत

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विस्तार
  • पत्रकारांना धमकी दिल्याच्या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती
  • फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील बैठकीत संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यावर चर्चा
  • महायुतीत अशा प्रकारची भाषा खपवून घेतली जाणार नसल्याचा कठोर संदेश दिल्याची चर्चा
 

शिवसेनेचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना उद्देशून केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. पत्रकारांशी बोलताना वापरण्यात आलेली भाषा आणि दिलेली धमकी यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गंभीर भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.

संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी महायुती सरकारला धारेवर धरले. ठाकरे गटासह विविध राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाचा निषेध करत लोकप्रतिनिधींनी प्रसारमाध्यमांशी अशा पद्धतीने वागणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे मत व्यक्त केले. यावरून आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली असल्याचे मोर येत आहे.

फडणवीस-शिंदे बैठकीत चर्चेचा विषय

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात झालेल्या चर्चेत या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. पत्रकारांबाबत वापरली गेलेली भाषा आणि धमकीच्या स्वरूपातील वक्तव्याबद्दल फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले जाते. महायुती सरकारची प्रतिमा जपणे ही सर्व घटक पक्षांची जबाबदारी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी संयम राखणे आवश्यक असून माध्यमांबाबत असभ्य भाषा वापरणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाही, असा संदेश बैठकीत देण्यात आल्याचे समजते.

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भूमिका स्पष्ट करण्याचे संकेत

या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकार आणि महायुती दोन्ही अडचणीत आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पत्रकारांना “तक्रार करा, व्हिडिओ रेकॉर्ड करा” अशा स्वरूपातील वक्तव्यांमुळे गृहखात्याच्या अधिकारालाच आव्हान दिल्याची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे संजय दिना पाटील यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा सूर सत्ताधारी वर्तुळातूनही उमटत असल्याचे बोलले जात आहे.

राजकीय पडसाद कायम

या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे हा महत्त्वाचा स्तंभ असून पत्रकारांना धमक्या देणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत विरोधी पक्षांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे महायुतीतून अद्याप अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसली तरी या प्रकरणाचे पडसाद पुढील काही दिवस राजकीय वर्तुळात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

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संजय दिना पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेला वाद आता केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारी, अभिव्यक्तीची मर्यादा आणि माध्यमांशी असलेल्या नात्याविषयी मोठी चर्चा निर्माण करणारा ठरत आहे.

Web Title: Sanjay dina patil threat to journalists fadnavis shinde meeting

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Published On: Jun 25, 2026 | 06:47 PM

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