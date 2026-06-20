शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Tanaji Jadhavar Reacts On Pawanraje Nimbalkar Murder Case Verdict High Court Appeal

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

Updated On: Jun 20, 2026 | 04:39 PM IST
जाहिरात
सारांश

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणातील निकाल धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया तानाजी जाधवर यांनी दिली. न्यायासाठी उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने सर्व नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर विविध स्तरांवर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रवक्ते तानाजी जाधवर यांनी न्यायालयाच्या निकालाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे.

तानाजी जाधवर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रतिक्रियेत सांगितले की, न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वीकारणे कायद्याच्या चौकटीत आवश्यक असले तरी या निर्णयाशी सहमत होता येणार नाही. तब्बल दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या या बहुचर्चित खटल्यात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने पवनराजे निंबाळकर यांच्या समर्थकांमध्ये निराशा आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

“कोर्टाचा निकाल अत्यंत दुर्दैवी”

“कोर्टाने जो निकाल दिला आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. न्यायालयाचा निर्णय प्रत्येकाला मान्य करावाच लागतो आणि आम्हीही तो स्वीकारत आहोत. मात्र न्याय मिळविण्याची लढाई येथे संपलेली नाही. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यात येणार असून न्यायालयासमोर सर्व बाबी प्रभावीपणे मांडल्या जातील,” असे जाधवर यांनी स्पष्ट केले.

निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’

“न्यायासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष”

ते पुढे म्हणाले की, पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण हे केवळ एका व्यक्तीच्या हत्येपुरते मर्यादित नसून त्याच्याशी अनेकांच्या भावना आणि न्यायाची अपेक्षा जोडलेली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य बाहेर यावे आणि न्याय मिळावा यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष सुरू राहील.

मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर जिल्ह्यात आणि राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून पुढील काळात उच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या अपिलाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षानेही न्यायालयीन लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील निकालानंतर समर्थकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून न्याय मिळविण्यासाठी कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

Web Title: Tanaji jadhavar reacts on pawanraje nimbalkar murder case verdict high court appeal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 04:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’
1

पवनराजे हत्याकांडात निर्दोष मुक्ततेनंतर राणाजगजितसिंह पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया; ‘हे राजकीय कारस्थान होते’

‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय
2

‘शिंदे गटात जाण्याबाबत निर्णय..,’ कोर्टाच्या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर घेणार मोठा निर्णय

निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’
3

निकाल लागताच ओमराजे निंबाळकर यांचं मोठं वक्तव्य, ‘पोलीस, सीआयडीवर प्रचंड दबाव..,’

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये बनावट खतांचा भांडाफोड; कृषी सेवा केंद्र सील करण्याचे आदेश
4

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये बनावट खतांचा भांडाफोड; कृषी सेवा केंद्र सील करण्याचे आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

Jeep ची गोल्डन ऑफर! जॉर्ज वॉशिंगटन नाव असणाऱ्यांना मोफत मिळणार Wrangler SUV… ही आहे अट

Jun 20, 2026 | 04:40 PM
B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

B.Com Scholarship: बी.कॉम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ सरकारी स्कॉलरशिपबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?

Jun 20, 2026 | 04:37 PM
पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील निकाल धक्कादायक; उच्च न्यायालयात अपील करणार – तानाजी जाधवर

Jun 20, 2026 | 04:31 PM
Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Bhiwandi News : अरे बापरे! शोरमा-पिझ्झा खाल्ल्याने १०७ जणांना अन्न विषबाधा; ३६ तासांनंतर नेत्यांची रुग्णालय भेट

Jun 20, 2026 | 04:21 PM
Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Rahul Gandhi Education: राहुल गांधी किती शिकलेत? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास एका क्लिकवर…

Jun 20, 2026 | 04:16 PM
Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

Jun 20, 2026 | 04:15 PM
चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ

चिमुकल्या फॅनसाठी सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुन्हा बनला ‘पुष्षा’, ‘झुकेगा नही साला’ म्हणत केलं असं काही… पाहा व्हिडीओ

Jun 20, 2026 | 04:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा