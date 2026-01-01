Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Municipal Elections 2026: वसई-विरार पालिका निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई; एका जागेसाठी भाजपा आमदारांमध्ये संघर्ष

वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीत येणारी प्रभाग २२ मध्ये आपल्याच समर्थकाला उमेदवारी मिळावी यासाठी आ. राजन नाईक आणि आ. स्नेहा दुबे यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने अर्ज छाननीत मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. वाचा सविस्तर

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:29 PM
Municipal Elections 2026: वसई-विरार पालिका निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई; एका जागेसाठी भाजपा आमदारांमध्ये संघर्ष

Municipal Elections 2026: वसई-विरार पालिका निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई; एका जागेसाठी भाजपा आमदारांमध्ये संघर्ष (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • एका जागेसाठी भाजपा आमदारांमध्ये संघर्ष
  • आ.राजन नाईक विरुद्ध आ. स्नेहा दुबे यांच्या गटात वाद
  • राजन नाईक गटाच्या अभय कक्कड यांना उमेदवारी निश्चित
 

Municipal Elections 2026: वसई-विरार पालिका प्रभाग २२ मध्ये आपल्याच समर्थकाला उमेदवारी मिळावी यासाठी आ. राजन नाईक आणि आ. स्नेहा दुबे यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने अर्ज छाननीत मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. या प्रतिष्ठेच्या लढाईत राजन नाईक गटाची सरशी होऊन अभय कक्कड यांची उमेवारी पक्की झाली. या गोंधळात उमेदवारी अर्ज छानणीत उशीर झाला. पालिकेच्या ११५ पंधरा जागासाठी ९८९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत छाननी सुरु होती. प्रभाग क्र.२२ मध्ये उमेदवार देण्यावरून मंगळवारपासून भाजपचे आमदार राजन नाईक आणि आमदार स्नेहा दुबे यांच्या गटात वाद सुरु होता.

नाईक गटाकडून अभय कक्कड यांना एबी फॉर्म देऊन उमेदवारी देण्यात आली होती. कक्कड यांनी अर्ज भरल्यानंतर दुबे गटाने वरिष्ठ पातळीवर दबाव टाकून बिजेंदर कुमार यांना एबी फॉर्म आणून मंगळवारी त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. बुधवारी छानणीत दोन्ही गटाने हक्क कायम ठेवल्याने मोठा गोंधळ झाला होता. हा वाद भाजपच्या वरिष्टांकडे गेला होता. महायुतीने सर्वच उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले. बविआकडून शेवटच्या दिवशीदेखील एबी फॉर्म दिले गेले नाहीत.

हेही वाचा: शिंदे गटाच्या नेत्याने आपल्या पक्षातील उमेदावाचा एबी फॉर्म थेट टाकला खाऊन; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

पालिका निवडणुकीसाठी भाजप-शिंदे गट युतीवर शिक्कामोर्तब झाले. भाजपने ८२ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. यामध्ये श्रमजीवी संघटना आणि आगरी सेनेलाही काही जागा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, महायुतीने अजित पवार गट आणि आरपीआयला एकही जागा सोडली नाही, त्यामुळे आरपीआयने बविआला पाठिंबा दिला आहे. तर अजित पवार गटाने १७ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत. तर शरद पवार गटाने एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. बहुजन विकास आघाडीने काँग्रेस, मनसे आणि धनंजय गावडे यांच्याशी जुळवून घेत काँग्रेसला ८, मनसेला २ आणि गावडेंना २ जागा सोडल्या आहेत. ठाकरे गट स्वबळावर निवडणूक लढवत असून त्यांनी ९५ जागांवर उमेदवारी दिले आहेत.

उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर भाजपमध्ये सर्वाधिक नाराजी दिसून आली आहे. भाजपने अनेक दिग्गज पदाधिकाऱ्यांना उमेदवारी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करून बविआला टक्कर देण्याचे मोठे आव्हान भाजपपुढे असणार आहे. शिंदे गटातही जागावाटपानंतर मोठी नाराजी उफाळून आली आहे. तर नालासोपाऱ्यात महिला पदाधिकारी रुचिता नाईक यांनी अपक्ष उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिध्द होऊन प्रत्यक्ष निवडणुकीची धामधूम सुरु होणार आहे. सोमवारी फक्त ५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यामुळे बुधवारी शेवटच्या दिवशी सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने सर्वच प्रभाग समिती कार्यालय परिसरात उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी गर्दी केली होती. वाजत गाजत मिरवणुकीने शक्तीप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केले.

हेही वाचा: Ahilyanagar News: अहिल्यानगर मनपा निवडणुकीत महायुतीत फूट; नाराज उमेदवारांचे पक्षांतर

वसई-विरार महापालिकेच्या ११५ जागांसाठी तब्बल ९८९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. सोमवारपर्यंत फक्त ५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत तब्बल ८९० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. तर बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत छाननी सुरू होती. यावेळी एबी फॉर्म वाटपावरून गोंधळ झाल्याचे दिसून आले. शुक्रवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यादिवशी
म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटालाही नाराजी दूर करण्याचे काम करावे लागणार आहे. बविआतही काही प्रमाणात नाराजीची सूर आहे. आधीच बविआचे दहा नगरसेवक आणि काही पदाधिकारी भाजपमध्ये सामिल झाले आहेत. ती पोकळी भरून काढत असताना जागावाटपातही काही नाराजी तयार झाले आहेत. काँग्रेसने आठ तर मनसेने दोन जागांवर समाधान मानले आहे.

Web Title: The vasai virar municipal elections 2026 is a battle of prestige

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?
1

CM Devendra Fadnavis: महायुतीच्या महाविजयाचे देवेंद्र फडणवीस ‘धुरंधर’, भाजप ‘सिकंदर’! कसं पालटलं राज्याचं राजकीय समीकरण?

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं
2

‘देवाभाऊ’ ठरले महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे ‘चाणक्य’! “महापौर हिंदू अन्…”; CM फडणवीसांनी ठणकावलं

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
3

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरेंचा २५ वर्षांचा गड ढासळला? मुंबईचा महापौर २६ जानेवारीनंतरच निवडला जाणार; काय आहे कारण?
4

BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरेंचा २५ वर्षांचा गड ढासळला? मुंबईचा महापौर २६ जानेवारीनंतरच निवडला जाणार; काय आहे कारण?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

Jan 16, 2026 | 09:53 PM
Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Kia Carens Clavis चा नवीन व्हेरिएंट लाँच! फक्त ‘इतक्या’ किमतीत मिळेल सनरूफ आणि मॉडर्न फीचर्स

Jan 16, 2026 | 09:43 PM
Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Washim News: अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर!

Jan 16, 2026 | 09:21 PM
RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

Jan 16, 2026 | 09:11 PM
DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

DMart मध्ये नोकरी म्हणजे सुरक्षित भविष्याचा पाया; फक्त पगार नाही तर अनेक सुविधा

Jan 16, 2026 | 08:45 PM
600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

600 किमी रेंज देऊन सुद्धा ‘ही’ Electric Car ठरली फ्लॉप! 2025 मध्ये मिळाले फक्त 225 ग्राहक

Jan 16, 2026 | 08:44 PM
IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

Jan 16, 2026 | 08:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM