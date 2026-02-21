Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारताचा ‘गब्बर’ क्लीनबोल्ड; Shikhar Dhawan अडकला विवाहबंधनात; Sophie सोबत घेतले फेरे

भारताचा लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध क्रिकेटपटू शिखर धवनने दुसरे लग्न केले आहे. क्रिकेटपटू शिखर धवन दुसऱ्यांना विवाहबंधनात अडकला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 09:28 PM
भारताचा ‘गब्बर’ क्लीनबोल्ड; Shikhar Dhawan अडकला विवाहबंधनात; Sophie सोबत घेतले फेरे

शिखर धवनने केले दुसरे लग्न (फोटो- instagram)

भारताचा क्रिकेटपटू शिखर धवनने केले दुसरे लग्न 
गर्लफ्रेंड सोफी शाईनसोबत त्याने घेतली सप्तपदी 
युझवेंद्र चहलने सोशल मिडियावर केली पोस्ट

भारताचा लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध क्रिकेटपटू शिखर धवनने दुसरे लग्न केले आहे. क्रिकेटपटू शिखर धवन दुसऱ्यांना विवाहबंधनात अडकला आहे. भारताचा गोलंदाज युझवेंद्र चहलने याबाबत सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून शिखर धवनच्या लग्नाची चर्चा सोशल मिडियावर सुरू होती. अखेर त्याला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. शिखर धवनने त्याची गर्लफ्रेंड सोफी शाईनसोबत लग्न केले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal23)

भारतीय क्रिकेट संघाचा फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहल याने सोशल मिडियावर पोस्ट शेयर केली आहे. या व्हीडिओत युझवेंद्र चहल डान्स करताना दिसून येत आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Published On: Feb 21, 2026 | 09:04 PM

