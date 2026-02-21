“तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…”, चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये गौतम गंभीर चाहत्यांसाठी ऑटोग्राफ देत होता. दरम्यान, गंभीरने एका चाहत्याला पाहिले. या चाहत्याला पाहून गंभीरने विचारले, “मित्रा, तू प्रत्येक ठिकाणी कसा पोहोचतोस आणि ते कसे करतोस?” गंभीरने मग विचारले, “तू कुठे राहतोस?” चाहत्याने उत्तर दिले, “मी दिल्लीत राहतो.” चाहता आणि गंभीरमधील मजेदार संभाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
🚨Gautam Gambhir interacting with fans during the practice session while giving an autograph. While signing, he said,
‘Arey yaar, aap har venue mein pahunch jaate ho, kaise manage karte ho itna sab? Kahaan rehte ho? Yahan par kahaan rehte ho?’ Gambhir was seen asking a fan a… pic.twitter.com/ldXpxeekW7 — Sonu (@Cricket_live247) February 21, 2026
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळवण्यात आला होता. भारताने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विश्वचषक जिंकला. दक्षिण आफ्रिका आता २२ फेब्रुवारी रोजी या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. भारताप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेनेही साखळी फेरीत एकही सामना गमावलेला नाही. दक्षिण आफ्रिकेने ग्रुप डी मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आणि सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला, तर भारत ग्रुप ए मध्ये अव्वल स्थान पटकावत सुपर ८ मध्ये पोहोचला.
इशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
