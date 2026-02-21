Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
"तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी पोहोचता…", चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद; सोशल मीडियावर Video तुफान व्हायरल

भारताने आतापर्यंत खेळलेल्या सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे, चारही सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघ अहमदाबादमध्ये आहे. दरम्यान, गौतम गंभीरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:25 PM
चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद (Photo Credit - X)

चाहत्यासोबत गौतम गंभीरचा मजेशीर संवाद (Photo Credit - X)

भारतीय संघाने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामना २२ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारताने आतापर्यंत खेळलेल्या सामन्यांमध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे, चारही सामने जिंकले आहेत. भारतीय संघ अहमदाबादमध्ये आहे. दरम्यान, गौतम गंभीरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो चाहत्यांशी मजेदार संवाद साधत आहे.

गौतम गंभीरचा व्हिडिओ व्हायरल

अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये गौतम गंभीर चाहत्यांसाठी ऑटोग्राफ देत होता. दरम्यान, गंभीरने एका चाहत्याला पाहिले. या चाहत्याला पाहून गंभीरने विचारले, “मित्रा, तू प्रत्येक ठिकाणी कसा पोहोचतोस आणि ते कसे करतोस?” गंभीरने मग विचारले, “तू कुठे राहतोस?” चाहत्याने उत्तर दिले, “मी दिल्लीत राहतो.” चाहता आणि गंभीरमधील मजेदार संभाषणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

IND vs SA आफ्रिका सामन्यासाठी पंचांची घोषणा! ‘या’ दिग्गजांवर सोपवली मोठी जबाबदारी

दक्षिण आफ्रिका बदला घेण्याच्या तयारीत

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळवण्यात आला होता. भारताने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून विश्वचषक जिंकला. दक्षिण आफ्रिका आता २२ फेब्रुवारी रोजी या पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. भारताप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेनेही साखळी फेरीत एकही सामना गमावलेला नाही. दक्षिण आफ्रिकेने ग्रुप डी मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आणि सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला, तर भारत ग्रुप ए मध्ये अव्वल स्थान पटकावत सुपर ८ मध्ये पोहोचला.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाचा संभाव्य प्लेइंग ११

इशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

IND vs SA, T20 World Cup: ‘मी मानसिकता बदलणार नाही..’ शून्यावर बाद होण्याची हॅट्रिक केल्यानंतर अभिषेक शर्माने सोडले मौन 

