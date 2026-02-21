Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: मिडल क्लास कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार एकदम सोयीस्कर? जाणून घ्या

इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये MG Windsor EV आणि Maruti e Vitara या दोन्ही कार एक उत्तम पर्याय आहे. मात्र, दोघांपैकी कोणती ई-कार बेस्ट? चला जाणून घेऊयात.

Feb 21, 2026 | 10:11 PM
  • भारतीय ऑटो बाजारात इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये अनेक पर्याय उपलब्ध
  • MG Windsor EV आणि Maruti e Vitara या दोन्ही बेस्ट पर्याय चांगले
  • जाणून घ्या दोन्ही कारचे फीचर्स, सेफ्टी, रेंज आणि बरंच काही
भारतात Electric Cars ची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. या सेगमेंटमध्ये MG Windsor EV आणि Maruti e Vitara हे दोन मजबूत पर्याय म्हणून समोर आले आहेत. MG Windsor EV ची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे 14 लाख ते 18.50 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. मात्र BaaS (Battery as a Service) मॉडेलमध्ये Windsor Excite व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 9.99 लाख रुपये असून, बॅटरी भाडे प्रति किलोमीटर 3.9 रुपये आहे. दुसरीकडे, Maruti e Vitara ची BaaS किंमत 10.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते आणि बॅटरी भाडे 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर आहे. चला, जाणून घेऊया की मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार अधिक सोयीस्कर ठरते.

बॅटरी आणि रेंजमध्ये किती फरक?

MG Windsor EV दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. 38 kWh बॅटरीसह 332 किमीपर्यंत रेंज मिळते, तर 52.9 kWh बॅटरीसह 449 किमीपर्यंत रेंज मिळते. याची पॉवर सुमारे 136 bhp आहे. Maruti e Vitara मध्ये 49 kWh बॅटरीसह 440 किमी आणि 61 kWh LFP बॅटरीसह 543 किमीपर्यंत रेंज मिळते. याची पॉवर 142 ते 172 bhp दरम्यान आहे. त्यामुळे रेंज आणि पॉवरच्या बाबतीत e Vitara आघाडीवर दिसते. जास्त अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी e Vitara अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

आम्ही येत आहोत! भारतात Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea ची टेस्टिंग सुरु

चार्जिंगच्या वेळेत कोण पुढे?

MG Windsor EV ला 7.4 kW AC चार्जरद्वारे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 9.5 तास लागतात. 60 kW DC फास्ट चार्जरने ती 0 ते 80 टक्के चार्ज सुमारे 50 मिनिटांत होते.

Maruti e Vitara देखील फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते आणि 10 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी सुमारे 45 मिनिटे लागतात. दोन्ही कार होम चार्जिंग तसेच पब्लिक चार्जिंग स्टेशनसाठी सक्षम आहेत. चार्जिंगच्या बाबतीत दोन्ही SUV जवळपास सारख्याच आहेत.

फीचर्स आणि सुरक्षितता

MG Windsor EV मध्ये प्रशस्त केबिन, मोठी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आणि कुटुंबासाठी आरामदायी डिझाइन मिळते. MPV-स्टाइलमुळे यात अधिक जागा उपलब्ध होते.

Maruti e Vitara मध्ये डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस चार्जिंग, ADAS लेव्हल 2 आणि आधुनिक डिझाइन दिले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिला 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिळाली आहे. प्रगत ड्रायव्हर असिस्ट फीचर्समुळे सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत e Vitara थोडी पुढे आहे.

मध्यमवर्गासाठी कोणती कार योग्य?

जर कमी किंमत आणि अधिक केबिन स्पेस हवी असेल तर MG Windsor EV चांगला पर्याय आहे. पण जास्त रेंज, अधिक पॉवर आणि उत्तम सुरक्षा फीचर्स हवे असतील, तर Maruti e Vitara अधिक ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ ठरू शकते.

