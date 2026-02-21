MG Windsor EV Vs Maruti e Vitara: मिडल क्लास कुटुंबासाठी कोणती इलेक्ट्रिक कार एकदम सोयीस्कर? जाणून घ्या

MG Windsor EV दोन बॅटरी पर्यायांसह येते. 38 kWh बॅटरीसह 332 किमीपर्यंत रेंज मिळते, तर 52.9 kWh बॅटरीसह 449 किमीपर्यंत रेंज मिळते. याची पॉवर सुमारे 136 bhp आहे. Maruti e Vitara मध्ये 49 kWh बॅटरीसह 440 किमी आणि 61 kWh LFP बॅटरीसह 543 किमीपर्यंत रेंज मिळते. याची पॉवर 142 ते 172 bhp दरम्यान आहे. त्यामुळे रेंज आणि पॉवरच्या बाबतीत e Vitara आघाडीवर दिसते. जास्त अंतराचा प्रवास करणाऱ्यांसाठी e Vitara अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
आम्ही येत आहोत! भारतात Royal Enfield ची पहिली इलेक्ट्रिक बाईक Flying Flea ची टेस्टिंग सुरु
MG Windsor EV ला 7.4 kW AC चार्जरद्वारे पूर्ण चार्ज होण्यासाठी सुमारे 9.5 तास लागतात. 60 kW DC फास्ट चार्जरने ती 0 ते 80 टक्के चार्ज सुमारे 50 मिनिटांत होते.
Maruti e Vitara देखील फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते आणि 10 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी सुमारे 45 मिनिटे लागतात. दोन्ही कार होम चार्जिंग तसेच पब्लिक चार्जिंग स्टेशनसाठी सक्षम आहेत. चार्जिंगच्या बाबतीत दोन्ही SUV जवळपास सारख्याच आहेत.
MG Windsor EV मध्ये प्रशस्त केबिन, मोठी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन आणि कुटुंबासाठी आरामदायी डिझाइन मिळते. MPV-स्टाइलमुळे यात अधिक जागा उपलब्ध होते.
Maruti e Vitara मध्ये डिजिटल कॉकपिट, वायरलेस चार्जिंग, ADAS लेव्हल 2 आणि आधुनिक डिझाइन दिले आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिला 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिळाली आहे. प्रगत ड्रायव्हर असिस्ट फीचर्समुळे सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत e Vitara थोडी पुढे आहे.
जर कमी किंमत आणि अधिक केबिन स्पेस हवी असेल तर MG Windsor EV चांगला पर्याय आहे. पण जास्त रेंज, अधिक पॉवर आणि उत्तम सुरक्षा फीचर्स हवे असतील, तर Maruti e Vitara अधिक ‘व्हॅल्यू फॉर मनी’ ठरू शकते.