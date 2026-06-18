विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी आज घेतले जाणार मतदान; प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी वाढल्याचेही दिसून आले होते. आता बिनविरोध निवडणुकीमुळे चर्चेत असलेल्या विधान परिषदेच्या राज्यातील ११ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान होत आहे. सकाळी आठ ते संध्याकाळी चार या वेळेत मतदान होईल. मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडावी, यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी १८ मे रोजी निवडणूक जाहीर केली होती. या १७ जागांमध्ये नागपूर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा समावेश आहे. निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ४ जूनला सहा मतदारसंघातील निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ११ जागांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीची मतमोजणी २२ जूनला होऊन निकाल घोषित केले जातील.
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मतदान होणाऱ्या मतदारसंघांपैकी तीन मतदारसंघात दुरंगी, सात ठिकाणी तिरंगी तर एका मतदारसंघात चौरंगी लढत होत आहे. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांकडून मतदारांना पक्षादेश (व्हीप) बजावण्यात आला आहे. अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर-जालना यांसारख्या मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्याने येथे सत्ताधारी महायुतीचे पारडे जड आहे.
निवडणुकीतील मतदार नेमके कोण?
निवडणुकीत महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, कटक मंडळाचे सदस्य मतदान करणार आहेत. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना मतदान करण्यासाठी संबंधित राजकीय पक्षाकडून पक्षादेश जारी करण्यात आला आहे. मतदारांना निवडणुकीत पसंती क्रमाने मतदान करायचे आहे. अधिकृत उमेदवाराला पहिल्या पसंतीचे मतदान करण्याची सूचना राजकीय पक्षांनी आपापल्या मतदारांना केली आहे.
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निवडणूक होत असलेले मतदारसंघ आणि मतदारांची संख्या
सोलापूर (६१६), सांगली-सातारा (८९५), नांदेड (४४६), भंडारा-गोंदिया (४५७), नाशिक (६१९), जळगाव (६३०), अमरावती (४५३), लातूर धाराशीव-बीड (९८८), परभणी-हिंगोली (४६६), छत्रपती संभाजीनगर जालना (६३७) नागपूर (८३६)