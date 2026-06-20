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Brahmavaivarta Purana: ब्रह्मवैवर्त पुराणात श्रीकृष्णांना परब्रह्म का मानले आहे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Updated On: Jun 20, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

ब्रह्मवैवर्त पुराण हे अठरा महापुराणांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचे वैष्णव पुराण मानले जाते. अनेकदा याला चुकीने "ब्रह्मवर्त पुराण" असे संबोधले जाते, परंतु याचे योग्य नाव ब्रह्मवैवर्त पुराण आहे. या पुराणात भगवान श्रीकृष्ण यांना परब्रह्म मानून त्यांचे, राधाराणीचे, सृष्टीच्या निर्मितीचे आणि विविध देवतांच्या उत्पत्तीचे वर्णन केले आहे.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

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विस्तार
  • ब्रह्मवैवर्त पुराणात श्रीकृष्णांना परब्रह्म का मानले आहे
  • ब्रह्मवैवर्त पुराण म्हणजे काय
  • ब्रह्मवैवर्त पुराणाचे धार्मिक महत्त्व काय आहे
 

ब्रह्मवैवर्त पुराण कितवे पुराण आहे?

अठरा महापुराणांच्या पारंपरिक क्रमामध्ये ब्रह्मवैवर्त पुराण हे दहावे महापुराण मानले जाते. याचा उल्लेख अनेक पुराणसूचींमध्ये आढळतो.

अठरा महापुराणांमध्ये याचे स्थान विशेष आहे कारण यात श्रीकृष्ण आणि राधा यांना सर्वोच्च तत्त्व मानण्यात आले आहे. वैष्णव भक्तांमध्ये या पुराणाला विशेष महत्त्व आहे.

ब्रह्मवैवर्त पुराणाची रचना

परंपरेनुसार या पुराणाचे कथन महर्षी वेदव्यास यांनी केले आहे. यात सुमारे १८ हजार श्लोक असून ते चार प्रमुख खंडांमध्ये विभागलेले आहे.

ब्रह्मखंड

या खंडात ब्रह्मतत्त्व, सृष्टीची निर्मिती आणि परमेश्वराचे स्वरूप यांचे वर्णन आहे.

मुख्य विषय:

सृष्टीची उत्पत्ती
ब्रह्मदेवाचा जन्म
विश्वाची रचना
जीव आणि परमात्मा यांचे नाते
भक्तीचे महत्त्व

प्रकृतिखंड

या खंडात आदिशक्तीचे स्वरूप आणि विविध देवींचे माहात्म्य सांगितले आहे.

मुख्य विषय:

आदिप्रकृतीचे वर्णन
लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा आणि सावित्री यांची उत्पत्ती
देवींच्या विविध लीला
शक्तीचे महत्त्व

या खंडातून विश्वातील सर्व शक्तींचा उगम एकाच आदिशक्तीतून झालेला आहे, अशी संकल्पना स्पष्ट केली जाते.

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गणपतिखंड

या खंडात श्रीगणेशाच्या जन्माची आणि त्यांच्या महिमेची कथा आहे.

मुख्य विषय:

गणेशजन्म
गणेशपूजेचे महत्त्व
विविध व्रत आणि उपासना
गणेशाशी संबंधित कथा

गणेशभक्तांसाठी हा भाग विशेष महत्त्वाचा मानला जातो.

श्रीकृष्णजन्मखंड

हा या पुराणातील सर्वात मोठा आणि लोकप्रिय भाग आहे.

मुख्य विषय:

श्रीकृष्णांचा अवतार
गोकुळ आणि वृंदावनातील लीला
राधाकृष्ण प्रेमतत्त्व
गोपीभक्ती
भक्तियोग
धर्म आणि मोक्षमार्ग

या खंडात श्रीकृष्णांना सर्व अवतारांचे मूळ आणि परब्रह्म मानले आहे.

राधाराणीचे विशेष महत्त्व

ब्रह्मवैवर्त पुराणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे राधाराणींचे गौरवपूर्ण वर्णन.

इतर अनेक पुराणांमध्ये राधेचा उल्लेख मर्यादित स्वरूपात आढळतो, परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराणात राधा आणि कृष्ण हे एकाच परमतत्त्वाचे दोन स्वरूप मानले आहेत.

या पुराणानुसार:

राधा या श्रीकृष्णांच्या अनंत शक्ती आहेत.
राधा आणि कृष्ण यांच्यात भेद नाही.
राधाभक्तीमुळे श्रीकृष्णप्राप्ती होते.

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पुराणातील प्रमुख शिकवण

भक्ती हीच सर्वोच्च साधना

या पुराणात ज्ञान, कर्म आणि योग यांच्यापेक्षा भक्ती श्रेष्ठ मानली आहे.

सर्व देवता एकाच परमसत्तेची रूपे

ब्रह्मा, विष्णू, महेश आणि विविध देवता या सर्व एकाच परमसत्तेची विविध रूपे आहेत.

स्त्रीशक्तीचा गौरव

प्रकृतिखंडात स्त्रीशक्तीचे अत्यंत उच्च स्थान वर्णिले आहे.

श्रीकृष्ण हे परब्रह्म

या पुराणाचा मुख्य सिद्धांत म्हणजे श्रीकृष्ण हेच सर्व कारणांचे कारण आणि सर्वोच्च परमात्मा आहेत.

ब्रह्मवैवर्त पुराणाचे धार्मिक महत्त्व

राधाकृष्ण भक्तांसाठी हे अत्यंत पवित्र ग्रंथ मानले जाते.
भक्तीमार्गाची सखोल मांडणी यात आढळते.
अनेक वैष्णव संप्रदायांत या पुराणातील कथांचे वाचन केले जाते.
गणेश, देवी आणि श्रीकृष्ण यांच्या उपासनेचे महत्त्व यात सांगितले आहे.

 

ब्रह्मवैवर्त पुराण हे अठरा महापुराणांतील दहावे महापुराण असून त्याचा केंद्रबिंदू श्रीकृष्ण आणि राधातत्त्व आहे. सृष्टीची निर्मिती, आदिशक्तीचे माहात्म्य, गणेशजन्म, श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीला, भक्तीयोग आणि मोक्षमार्ग यांचे सुंदर वर्णन या ग्रंथात आढळते. वैष्णव परंपरेत या पुराणाला विशेष स्थान आहे. भक्ती, प्रेम आणि परमात्म्याशी एकरूप होण्याचा मार्ग दाखवणारा हा ग्रंथ भारतीय धार्मिक साहित्याचा एक अमूल्य ठेवा मानला जातो.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्रह्मवैवर्त पुराण म्हणजे काय?

    Ans: ब्रह्मवैवर्त पुराण हे अठरा महापुराणांपैकी दहावे महापुराण मानले जाते. हे वैष्णव परंपरेतील महत्त्वाचे पुराण असून यात श्रीकृष्ण, राधाराणी, सृष्टीची निर्मिती, आदिशक्ती आणि भक्तीयोग यांचे सविस्तर वर्णन आहे.

  • Que: ब्रह्मवैवर्त पुराणात श्रीकृष्णांना परब्रह्म का मानले आहे?

    Ans: या पुराणानुसार श्रीकृष्ण हे सर्व सृष्टीचे मूळ, सर्व अवतारांचे कारण आणि सर्वोच्च परमात्मा आहेत. ब्रह्मा, विष्णू, महेश तसेच इतर सर्व देवतांची उत्पत्तीही श्रीकृष्णांपासून झाल्याचे या पुराणात सांगितले आहे.

  • Que: ब्रह्मवैवर्त पुराणातील सर्वात महत्त्वाचा खंड कोणता आहे?

    Ans: श्रीकृष्णजन्मखंड हा या पुराणातील सर्वात मोठा आणि लोकप्रिय खंड आहे. यात श्रीकृष्णांचा अवतार, गोकुळ-वृंदावनातील लीला, राधाकृष्ण प्रेमतत्त्व आणि भक्तीयोगाचे वर्णन केले आहे.

Web Title: Brahmavaivarta purana why is krishna considered the supreme brahman religious significance

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Published On: Jun 20, 2026 | 03:40 PM

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