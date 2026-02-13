Zodiac Sign: बुधादित्य योगामुळे वृषभ आणि कर्क राशीसह या राशीच्या लोकांना नशिबाची मिळेल अपेक्षित साथ

आज शुक्रवार, 13 फेब्रुवारी रोजी चंद्र गुरु राशीच्या धनु राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र सूर्याच्या अकराव्या घरात असल्याने सामयोग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्यदेव उभयचारीसह बुधादित्य योग देखील तयार होणार आहे. शुक्र बुधाशी युती करत असल्याने लक्ष्मी नारायण योग तयार होईल. या राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. या शुभ योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी सतर्क आणि सक्रिय राहतील त्यामुळे तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल आणि तुमच्या वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला आदर आणि फायदे मिळतील. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडूनही पाठिंबा मिळेल आणि वडिलोपार्जित संपत्तीचा फायदा होईल.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमची रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. व्यावसायिकांना अपेक्षित यश मिळेल. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगल बातमी मिळू शकते. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुम्ही फिरायला जाण्याचा प्लॅन करू शकता. त्यासोबतच तुम्ही धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात.
सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस आनंदाचा राहील. नशिबाची तुम्हाला अपेक्षित साथ लाभेल. तुम्हाला कुठूनतरी अनपेक्षित लाभ मिळू शकतो. सरकारी कामातही तुम्हाला यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतील. परदेशात काम करणाऱ्यांनाही आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून सहकार्य मिळेल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित यश मिळेल. काहीतरी नवीन सुरू देखील करू शकता. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. व्यापार करणाऱ्यांना मोठा यश मिळू शकते.
धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला पैसे कमाविण्याची संधी मिळणार आहे. संपत्ती आणि मालमत्तेशी संबंधित कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी तुम्हाला अनुभवी आणि वरिष्ठ व्यक्तीकडून मदत मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)