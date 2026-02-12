Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Lucky Gemstone: गोमेद रत्न कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करणे आहे फायदेशीर

ज्योतिषशास्त्रानुसार, गोमेद हा राहू ग्रहाचा प्राथमिक रत्न आहे, जो या ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावांना कमी करण्यास आणि जीवनात स्थिरता आणि यश आणण्यास मदत करतो. कोणत्या राशीच्या लोकांनी गोमेद रत्न परिधान करावे जाणून घ्या

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • गोमेद रत्न परिधान करणे
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी परिधान करावी
  • गोमेद रत्न परिधान करण्याचे फायदे
 

गोमेद, ज्याला इंग्रजीत हेसोनाइट असेही म्हणतात, हे गार्नेट गटातील एक प्रमुख रत्न आहे. ज्योतिषशास्त्रात, याला “राहु ग्रहाचे रत्न” मानले जाते. त्याचा रंग मध किंवा पिवळा-तपकिरी असतो. हे रत्न प्रामुख्याने भारत, श्रीलंका आणि आफ्रिकेत आढळते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहूचे नकारात्मक प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि जीवनात स्थिरता आणण्यासाठी गोमेद ग्रहाचा वापर केला जातो. कोणत्या राशीच्या लोकांनी गोमेद रत्न परिधान करावे जाणून घ्या

गोमेद रत्न कोणी परिधान करणे आहे शुभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, गोमेद रत्न काही राशींसाठी अधिक फायदेशीर मानले जाते. हे रत्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ आणि कुंभ राशींना शुभ परिणाम देते. या राशींच्या अधिपती ग्रहांचा राहूशी अनुकूल संबंध असल्याचे मानले जाते. गोमेद राशी मकर राशीखाली जन्मलेल्यांना किंवा मकर रास असलेल्यांना करिअर आणि स्थितीशी संबंधित बाबींमध्ये मदत करू शकते. मिथुन राशीसाठी गोमेद हा जन्मरत्न म्हणून देखील पाहिला जातो.

राहूच्या स्थितीचा कधी लाभ होतो

जर राहू कुंडलीत तिसऱ्या, सहाव्या, दहाव्या किंवा अकराव्या घरात असेल तर गोमेद धारण केल्याने विशेष फायदे मिळतात असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत, हे रत्न आर्थिक लाभ, स्पर्धात्मक विजय आणि सामाजिक प्रभाव वाढवते. राजकारण, कायदा, शेअर बाजार, आयटी आणि जोखीम-संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर मानले जाते.

गोमेद रत्न परिधान करण्याचे फायदे

राहूच्या अशुभ प्रभावांना शांत करते. करिअर आणि व्यवसायात नवीन संधी आणण्यास मदत करते. संपत्ती, पद आणि प्रतिष्ठा वाढण्याची शक्यता वाढते. मानसिक ताण, भीती आणि चिंता कमी करते. पोटाच्या समस्या आणि दीर्घकालीन वेदनांपासून आराम मिळू शकतो. आत्मविश्वास आणि निर्णय घेण्याची क्षमता मजबूत करते. वाईट संगत आणि वाईट सवयींपासून दूर राहण्यास मदत करते.

गोमेद रत्न परिधान करण्याचे नियम

शनिवारी मधल्या बोटात गोमेद घालणे पारंपारिक आहे, ते चांदीच्या किंवा अष्टधातुच्या अंगठीत जडवलेले असते. प्रवाळ, पुष्कराज, माणिक किंवा मोती घालणे टाळावे.

ही काळजी घेणे गरजेचे

ज्योतिष तज्ज्ञांच्या सल्ल्या घेतल्याशिवाय गोमेद रत्न परिधान करू नये. ते घालण्यापूर्वी गंगाजल किंवा दुधाने शुद्ध केले जाते. नंतर “ॐ राण राहवे नमः” मंत्राचा जप करण्याची प्राचीन परंपरा आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: गोमेद रत्न म्हणजे काय?

    Ans: गोमेद हे राहू ग्रहाशी संबंधित रत्न मानले जाते. हे धुरकट मधासारख्या रंगाचे असते.

  • Que: गोमेद कोणत्या ग्रहासाठी घालतात?

    Ans: राहू ग्रहाच्या प्रतिकूल प्रभावांना कमी करण्यासाठी गोमेद धारण केले जाते, असे ज्योतिषात मानले जाते.

  • Que: कोणत्या राशीच्या लोकांना गोमेद फायदेशीर ठरू शकते?

    Ans: कुंभ, मिथुन, तुला आणि वृषभ राशीच्या काही व्यक्तींना, त्यांच्या कुंडलीनुसार, गोमेद लाभदायक ठरू शकते.

Published On: Feb 12, 2026 | 03:40 PM

