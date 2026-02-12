Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टी दिसल्यास बदलेल तुमचे नशीब

महाशिवरात्रीच्या दिवशी काही गोष्टी दिसणे शुभ मानले जाते. अशा काही गोष्टी शिवरात्रीच्या दिवशी दिसल्यास जीवनात सकारात्मक बदल आणि अडथळ्यांवर मात करण्याचे लक्षण मानले जाते.

Updated On: Feb 12, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

महाशिवरात्री हा केवळ एक सण नाही, तर भक्ती आणि ध्यानाची एक विशेष रात्र आहे जेव्हा भक्त पूर्ण श्रद्धेने भगवान शिवाचे स्मरण करतात. काही जण उपवास करतात, काही जण रात्रभर मंत्र जप करतात आणि काही जण शिव मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी लांब रांगेत उभे राहतात. या दिवशी काही गोष्टी दिसणे खूप शुभ मानले जाते. या शुभ योगाचा काही लोकांना फायदा होईल. महाशिवरात्रीच्या दिवशी कोणत्या गोष्टी दिसणे शुभ असते ते जाणून घ्या

महाशिवरात्र कधी आहे

पंचांगानुसार, महाशिवरात्रीची सुरुवात 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.4 वाजता सुरू होणार आहे आणि 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.34 पर्यंत असणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी चतुर्दशी तिथी असल्याने महाशिवरात्रीचा पवित्र उत्सव रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जाणार आहे.

कोणत्या गोष्टी दिसणे आहे शुभ

बेलपत्र

बेलाची पाने भगवान शिव यांना खूप आवडतात. महाशिवरात्रीला जर तुम्हाला बेलाची पाने सहज सापडली किंवा बेलाचे झाड दिसले तर ते एक शुभ चिन्ह मानले जाते. धार्मिक ग्रंथांनुसार, बेलाच्या पानाचे वर्णन त्रिमूर्तीचे प्रतीक म्हणून केले आहे. असे मानले जाते की, प्रामाणिक अंतःकरणाने बेलाचे पान अर्पण केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

रुद्राक्ष

रुद्राक्षाची उत्पत्ती भगवान शिवाच्या करुणामय अश्रूंपासून झाली असे मानले जाते. या शुभ दिवशी रुद्राक्ष मिळणे किंवा मंदिरात रुद्राक्षाची माळ मिळणे हे एक विशेष आशीर्वाद मानले जाते. श्रद्धेने रुद्राक्ष परिधान केल्याने मानसिक स्थिरता आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते असे मानले जाते. शिवरात्रीला घरी रुद्राक्ष आणणे शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते.

नंदी आणि नीलकंठ

भगवान शिवाचे वाहन नंदीचे दर्शन अत्यंत पवित्र मानले जाते. शिवरात्रीच्या दिवशी नंदीसमोर दिवा लावताना जर मनाला शांती मिळाली तर ती प्रार्थना स्वीकारल्याचे लक्षण मानले जाते. त्याचवेळी ब्लूथ्रोट पक्षी पाहणेदेखील शुभ मानले जाते. लोकप्रिय समजुतीनुसार त्याचे स्वरूप सन्मान आणि आर्थिक समृद्धी आणू शकते.

Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

महाशिवरात्रीच्या दिवशी पूजा करणे

महाशिवरात्रीला तांब्याच्या भांड्यातून पाणी अर्पण करणे शुभ मानले जाते. तांबे शुद्धता आणि उर्जेचे प्रतीक आहे. शिवपुराणात दूध, तूप मिसळलेले पाणी किंवा चंदनाच्या पेस्टसह बेलाची पाने अर्पण करण्याचा उल्लेख आहे, जो समृद्धीशी संबंधित आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्रीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: महाशिवरात्री हा भगवान शिवाच्या उपासनेचा अत्यंत पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी शिवपूजा, जप आणि उपवास केल्यास आध्यात्मिक व मानसिक शांती मिळते, असे मानले जाते.

  • Que: कोणत्या गोष्टी दिसणे शुभ मानले जाते

    Ans: बेलपत्र, नंदी बैल, गंगाजल, रुद्राक्ष किंवा शिवलिंगाचे स्पष्ट दर्शन हे शुभ संकेत मानले जातात

  • Que: रुद्राक्ष दिसल्यास काय अर्थ लावतात?

    Ans: रुद्राक्ष शिवाचे प्रतीक मानले जाते. ते दिसल्यास मानसिक शांती व संरक्षण मिळण्याचे लक्षण मानले जाते.

Published On: Feb 12, 2026 | 02:30 PM

