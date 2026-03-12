Ketu transit: केतुच्या नक्षत्रातील बदलामुळे या राशीच्या लोकांना व्यवसायासोबतच करिअरमध्येही मिळेल मोठे यश

वैदिक ज्योतिषशास्त्रात, विशिष्ट कालावधीनंतर, जेव्हा ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जातात किंवा नक्षत्र बदलतात, तेव्हा त्याचा मानवी जीवनावर विशेष प्रभाव पडतो. अशा वेळी छाया ग्रह केतू आपले नक्षत्र बदलणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा एखादा ग्रह स्वतःच्या नक्षत्रातून जातो तेव्हा त्याचे परिणाम विशिष्ट राशीतील लोकांना देखील जाणवतात. कोणत्या राशीसाठी केतूचा नक्षत्र बदल सकारात्मक परिणाम देणारा असेल ते जाणून घ्या
रविवार, 29 मार्च रोजी एक अत्यंत महत्त्वाची खगोलीय घटना घडणार आहे. छाया ग्रह केतू त्याच्या स्वतःच्या मघ नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, केतुचे हे संक्रमण काही राशींच्या लोकांसाठी विशेषतः शुभ राहील, ज्यामुळे करिअरच्या नवीन शक्यतांचे दरवाजे उघडतील. व्यवसायात अचानक आर्थिक फायदा होईल. आत्मविश्वासही वाढेल. यामध्ये मेष, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मेष राशीच्या लोकांसाठी केतुच्या नक्षत्रातील बदल खूप शुभ असणार आहेत. जुन्या गुंतवणूकदारांकडून नफा मिळण्याचे संकेत आहेत. नोकरीत पदोन्नती मिळेल. जर तुम्हाला परदेशात करिअर करायचे असेल तर तुमची ही इच्छा पूर्ण होईल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील आणि तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी केतूचे संक्रमण सुख आणि समृद्धीचे संकेत देणारे आहे. आर्थिक दृष्टिकोनातून हा काळ खूप शुभ राहील. जुन्या गुंतवणुकीत नफा होईल, वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल, करिअरमध्ये प्रगती होईल, इच्छा पूर्ण होतील, कुटुंबात आनंद राहील. नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला समाजात मान सन्मान मिळेल.
धनु राशीच्या लोकांसाठी केतुच्या नक्षत्रातील बदल नवीन यश मिळवू शकतो. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन आणि मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यावसायिकांसाठी मोठी जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही कामाच्या संदर्भात परदेश दौऱ्यावर जाऊ शकता. या काळात अध्यात्मात तुमची आवड वाढेल आणि तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. नोकरी व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. तसेच तुम्हाला समाजात मान सन्मान मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: केतू हा वैदिक ज्योतिषातील महत्त्वाचा छाया ग्रह मानला जातो. जेव्हा केतु एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला नक्षत्र परिवर्तन किंवा केतु ट्रांझिट म्हणतात. याचा परिणाम विविध राशींवर दिसू शकतो.
Ans: केतुच्या नक्षत्र बदलामुळे काही राशींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत सकारात्मक परिणाम मिळू शकतो, तर काहींना सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.
Ans: केतु नक्षत्र बदलाचा मेष, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना फायदा होणार