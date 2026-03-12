Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Arshdeep Didnt Need To Apologise Gautham Gambhir Stand On Daryl Mitchell Controversy Clear

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिशेल यांच्यात वाद झाला. यावर टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी मुलाखतीमध्ये त्यांनी यावर त्याचे मत मांडले आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:26 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

अर्शदीप सिंह डॅरिल मिशेल यांच्या वादावर गौतम गंभीरचे वक्तव्य : भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे. टीम इंडियाचे हे सलग दुसरे टी-२० विश्वचषक विजेतेपद आहे आणि एकूण तिसरे आहे. भारतासाठी ही मोहीम उत्कृष्ट ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एका पराभवाव्यतिरिक्त, भारताने चमकदार कामगिरी केली आणि बहुतेक सामन्यांवर वर्चस्व गाजवले. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला. या फायनलच्या सामन्यामध्ये दोन खेळाडूंमध्ये वाद झाला याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. 

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यादरम्यान, भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिशेल यांच्यात वाद झाला, ज्यामुळे परिस्थिती काही काळासाठी चिघळली. तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने परिस्थिती लवकर निवळवली. सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने मिशेलची माफी मागून परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्नही केला. तथापि, भारतीय मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा असा विश्वास आहे की त्याने असे करायला नको होते. ही घटना न्यूझीलंडच्या डावातील ११ व्या षटकात घडली. 

IPL 2026 : गौतम गंभीरचा खास माणूस Gujarat Titans मध्ये होणार सामील! KKR ला बनवले होते चॅम्पियन

अर्शदीप सिंगच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर डॅरिल मिशेलने सलग दोन षटकार मारले. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर अर्शदीपने वाइड यॉर्कर टाकला. मिशेलने चेंडू थेट अर्शदीपकडे वळवला. मिशेल क्रीजच्या थोडा बाहेर उभा होता, ज्यामुळे अर्शदीप सिंगने त्याला धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चेंडू स्टंपऐवजी डॅरिल मिशेलला लागला. मिशेलला लगेच राग आला आणि प्रकरण तापले. मात्र, त्यावेळी अर्शदीप सिंग काहीही बोलला नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हस्तक्षेप करून परिस्थिती हाताळली.

सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने डॅरिल मिशेलची माफी मागितली आणि स्पष्ट केले की त्याने त्याला जाणूनबुजून मारले नाही. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे मत आहे की अर्शदीप सिंग यांनी डॅरिल मिशेलची माफी मागायला नको होती. गंभीर म्हणाले की, अशाच घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत, परंतु सोशल मीडियाच्या युगात त्यांना जास्त लक्ष दिले जाते.

IPL 2026 Schedule: प्रतीक्षा संपली! आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यातील सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; पहिल्या सामन्याचा मान कोणाला?

गंभीरने एएनआयच्या पॉडकास्टवर म्हटले, “हे ठीक आहे. तुम्ही तुमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहात. तुम्हाला आक्रमकता दाखवावी लागेल. जर तुम्ही परत षटकार मारलात तर त्यात काय चूक आहे? कोणत्याही गोलंदाजाला दोन षटकार मारायला आवडत नाही. आणि मला माझ्या खेळाडूंकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया पहायची आहे. त्यात काहीही चूक नाही. जरी त्याने सॉरी म्हटले नसते तरी मला कोणतीही अडचण आली नसती. त्याला सॉरी म्हणण्याची गरज नाही.”

गंभीर पुढे म्हणाला, “हो, त्याने माफी मागितली हे चांगले आहे, पण क्रिकेटच्या मैदानावर कोणीही मित्र किंवा शत्रू नसतो. तुमचे काम तुमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे, तुमच्या देशासाठी जिंकणे आहे. या गोष्टी पूर्वीही होत असत. पण सोशल मीडियाच्या युगात गोष्टी वाढतात, जे मला अनावश्यक वाटते.”

Web Title: Arshdeep didnt need to apologise gautham gambhir stand on daryl mitchell controversy clear

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 : गौतम गंभीरचा खास माणूस Gujarat Titans मध्ये होणार सामील! KKR ला बनवले होते चॅम्पियन
1

IPL 2026 : गौतम गंभीरचा खास माणूस Gujarat Titans मध्ये होणार सामील! KKR ला बनवले होते चॅम्पियन

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार
2

T-20 विश्वविजेत्या खेळाडूंचे महाराष्ट्रात जंगी स्वागत; Suryakumar Yadav, Shivam Dube यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी सत्कार

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?
3

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!
4

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

Mar 12, 2026 | 09:26 AM
Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Mar 12, 2026 | 09:22 AM
BREAKING: मुंबई विधान भवनाला इमेलद्वारे धमकी; पोलीस यंत्रणा अलर्टवर

BREAKING: मुंबई विधान भवनाला इमेलद्वारे धमकी; पोलीस यंत्रणा अलर्टवर

Mar 12, 2026 | 09:18 AM
Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप

Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप

Mar 12, 2026 | 09:11 AM
कुंभमेळ्यातील मोनालिसाने केलं मुस्लिम बॉयफ्रेंडसोबत लग्न; दिग्दर्शक म्हणाला, “लव्ह जिहादची बळी”; इंटरनेटवर Video Viral

कुंभमेळ्यातील मोनालिसाने केलं मुस्लिम बॉयफ्रेंडसोबत लग्न; दिग्दर्शक म्हणाला, “लव्ह जिहादची बळी”; इंटरनेटवर Video Viral

Mar 12, 2026 | 09:06 AM
zodiac sign: गजकेसरी राजयोगाचा मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: गजकेसरी राजयोगाचा मेष आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 12, 2026 | 09:00 AM
Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेतील संकटावर भारत मैदानात; २४ तासांत जयशंकर यांची अनेक देशांशी थेट चर्चा, जगात खळबळ

Mar 12, 2026 | 08:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM