अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

अर्शदीप सिंह डॅरिल मिशेल यांच्या वादावर गौतम गंभीरचे वक्तव्य : भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला आहे. टीम इंडियाचे हे सलग दुसरे टी-२० विश्वचषक विजेतेपद आहे आणि एकूण तिसरे आहे. भारतासाठी ही मोहीम उत्कृष्ट ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एका पराभवाव्यतिरिक्त, भारताने चमकदार कामगिरी केली आणि बहुतेक सामन्यांवर वर्चस्व गाजवले. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला. या फायनलच्या सामन्यामध्ये दोन खेळाडूंमध्ये वाद झाला याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यादरम्यान, भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंग आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिशेल यांच्यात वाद झाला, ज्यामुळे परिस्थिती काही काळासाठी चिघळली. तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने परिस्थिती लवकर निवळवली. सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने मिशेलची माफी मागून परिस्थिती निवळण्याचा प्रयत्नही केला. तथापि, भारतीय मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा असा विश्वास आहे की त्याने असे करायला नको होते. ही घटना न्यूझीलंडच्या डावातील ११ व्या षटकात घडली.
अर्शदीप सिंगच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवर डॅरिल मिशेलने सलग दोन षटकार मारले. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर अर्शदीपने वाइड यॉर्कर टाकला. मिशेलने चेंडू थेट अर्शदीपकडे वळवला. मिशेल क्रीजच्या थोडा बाहेर उभा होता, ज्यामुळे अर्शदीप सिंगने त्याला धावबाद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चेंडू स्टंपऐवजी डॅरिल मिशेलला लागला. मिशेलला लगेच राग आला आणि प्रकरण तापले. मात्र, त्यावेळी अर्शदीप सिंग काहीही बोलला नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हस्तक्षेप करून परिस्थिती हाताळली.
सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने डॅरिल मिशेलची माफी मागितली आणि स्पष्ट केले की त्याने त्याला जाणूनबुजून मारले नाही. टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे मत आहे की अर्शदीप सिंग यांनी डॅरिल मिशेलची माफी मागायला नको होती. गंभीर म्हणाले की, अशाच घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत, परंतु सोशल मीडियाच्या युगात त्यांना जास्त लक्ष दिले जाते.
गंभीरने एएनआयच्या पॉडकास्टवर म्हटले, “हे ठीक आहे. तुम्ही तुमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहात. तुम्हाला आक्रमकता दाखवावी लागेल. जर तुम्ही परत षटकार मारलात तर त्यात काय चूक आहे? कोणत्याही गोलंदाजाला दोन षटकार मारायला आवडत नाही. आणि मला माझ्या खेळाडूंकडून अशा प्रकारची प्रतिक्रिया पहायची आहे. त्यात काहीही चूक नाही. जरी त्याने सॉरी म्हटले नसते तरी मला कोणतीही अडचण आली नसती. त्याला सॉरी म्हणण्याची गरज नाही.”
गंभीर पुढे म्हणाला, “हो, त्याने माफी मागितली हे चांगले आहे, पण क्रिकेटच्या मैदानावर कोणीही मित्र किंवा शत्रू नसतो. तुमचे काम तुमच्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे, तुमच्या देशासाठी जिंकणे आहे. या गोष्टी पूर्वीही होत असत. पण सोशल मीडियाच्या युगात गोष्टी वाढतात, जे मला अनावश्यक वाटते.”