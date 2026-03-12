Today’s Share Market: शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार? मध्य पूर्व युद्धाचा होतोय परिणाम; जाणून घ्या सविस्तर 

Today’s Share Market: आज, १२ मार्च २०२६ ला शेअर बाजार मोठ्या घसरणीसह उघडण्याचे संकेत देत आहे. १० मार्चला झालेल्या तीव्र वाढीनंतर, काल ११ मार्चच्या सत्रात बाजार पुन्हा दबावाखाली आल्याच दिसून आले. सर्व क्षेत्रांमध्ये झालेल्या विक्रीमुळे निफ्टी ५० तब्बल २३,८५० च्या खाली गेला. मोठ्या-कॅप निर्देशांकांपेक्षा व्यापक निर्देशांकांनी थोडी चांगली कामगिरी केली. मात्र, निफ्टी मिडकॅप निर्देशांक १.२% घसरला, तर स्मॉलकॅप निर्देशांकात ०.३६% ची किंचित घसरण नोंदली गेली.
क्षेत्रीय आघाडीवर, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बँका, ग्राहकोपयोगी वस्तू, खाजगी बँका, भांडवली वस्तू, आयटी आणि रिअल्टी क्षेत्रे १% ते ३% घसरली, तर तेल आणि वायू आणि औषध निर्देशांक किरकोळ वाढीसह बंद झाले. आज, १२ मार्च रोजी शेअर बाजार, व्यवसाय आणि इतर व्यवसाय क्षेत्रांशी संबंधित जाणून घेऊया सविस्तर..
इराण-इस्राइल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या असून अमेरिकेने भारतासह १६ प्रमुख भागीदारांमध्ये चौकशी सुरू केल्यानंतर बाजारात चिंता पुन्हा निर्माण झाल्या आहेत, त्यामुळे बेंचमार्क इक्विटी निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टीने घसरणीत उघडला आहे. सकाळी ९:१८ वाजेपर्यंत निफ्टी १.१३% घसरून २३,५९६.२ वर आला, तर सेन्सेक्स १.२३% घसरून ७५,९२१.०४ वर आला आहे.
बातमी अपडेट होत आहे..