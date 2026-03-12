Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Pune Crime A Heart Wrenching Incident In Pune Nursing Student Commits Suicide Serious Allegations In Suicide Note

Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप

पुणेमधील चंदन नगर परिसरात 19 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. सुसाईड नोटमध्ये मैत्रिणींवर मानसिक छळाचे आरोप करण्यात आले असून पोलिसांनी तीन जणींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 09:11 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पुणेमध्ये 19 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या.
  • सुसाईड नोटमध्ये मैत्रिणींवर मानसिक छळाचे गंभीर आरोप.
  • पोलिसांनी तीन मैत्रिणींविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला.
पुणे: पुण्यातून एक धक्कदायक आणि काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. एका १९ वर्षीय नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तिने तिच्या मैत्रिणींच्या मानसिक छळाला कंटाळून एवढं टोकाचं पाऊल उचललं. ही घटना पुण्यातील चंदननगर परिसरात घडली. याप्रकरणी पायलच्या तीन मैत्रिणींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

सुसाईड नोटमध्ये काय लिहिलंय?

पोलिसांना तपासादरम्यान सुसाईड नोट मिळाली आहे. पायलने तिचे रूममेट्स आणि मैत्रिणीवर गंभीर आरोप केले. तिच्या मैत्रिणी खूप दिवसांपासून तिचा मानसिक छळ करायच्या. समाजात बदनामी केल्याचा आरोपही तिने केला आहे. तसच आई-वडिलांनाही जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप पायलने केला आहे. या धमक्या आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून पायलने आयुष्य संपवण्याचं टोकाचं पाऊल उचललं.

गुन्हा दाखल

चंदननगर पोलिसांनी सुसाईड नोट आणि कुटुंबियांच्या जबाबाच्या आधारावर कारवाई सुरु केली आहे. पोलिसांनी पायलच्या तीन मैत्रिणीविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सबुरी संतोष काले, शिवानी शाम आजबले आणि दिपाली अशी आरोपी तरुणींची नावे आहेत. पोलीस पुढील तपास करत असून आता काय समोर येईल. या तिघी पायलला कश्यासाठी त्रास देत होत्या? याचा देखील तपास पोलीस करत आहे.

हत्येमागचं कारण काय?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी शहबाज शेख, याची मयत फैसल खान याने थट्टा मस्करी केली, त्याचा राग आल्याने शाहबाज याने मयताच्या कानाखाली चापट मारली. त्यातूनच दोघांमध्ये वाद झाला आणि शहबाज शेख व त्याच्या बाकीच्या साथीदारांनी धारधार चाकुने फैसल खानच्या छातीत, पाठीत, हातावर, आणि डोक्यात वार करत त्याची हत्या केली.

राज्यात Drugs विरुद्ध कठोर कारवाई; झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका अन्…, काय म्हणाले योगेश कदम?

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुणेमधील चंदन नगर परिसरात घडली.

  • Que: आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचे नाव काय आहे?

    Ans: पायल किशोर राजगुरू असे तिचे नाव आहे.

  • Que: पायल किशोर राजगुरू असे तिचे नाव आहे.

    Ans: पायलने तिच्या मैत्रिणींकडून होत असलेल्या मानसिक छळामुळे हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे लिहिले आहे.

Published On: Mar 12, 2026 | 09:11 AM

Mar 12, 2026 | 09:11 AM
