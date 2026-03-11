Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chanakya Niti: नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत? चाणक्यांनी सांगितलेल्या या गोष्टींकडे द्या लक्ष

अनेकदा आपल्याला त्याची जाणीवही होत नाही आणि नकळत आपला फायदा घेतला जातो. चाणक्य यांनी आपल्या नीतिशास्त्रात अशा परिस्थितींबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत.

Updated On: Mar 11, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • नकळत लोक तुमचा फायदा घेत आहेत का
  • कसे ओळखायचे
  • काय सांगते चाणक्य नीती
 

 

आचार्य चाणक्य हे भारतातील पहिले तत्वज्ञानी होते, ज्यांनी त्यांच्या सखोल अभ्यासाने, तीक्ष्ण मनाने आणि समजुतीने अनेक धोरणे आखली. या धोरणांमुळे तुम्हाला जीवनातील कोणत्याही परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास मदत होते. नकळत लोक तुमचा फायदा घेत असल्यास ते कोणत्या संकेतवारून ओळखायचे जाणून घ्या

एखाद्याशी छेडछाड करणे किंवा त्याला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करणे, जेव्हा ते घडत असते तेव्हा छेडछाडीसारखे वाटत नाही. ते सल्ल्यासारखे वाटते. असे वाटते की ही व्यक्ती माझी काळजी घेते आणि इतर कोणाचीही नाही. जेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटते तेव्हा त्याचा प्रभाव तुमच्या विचारात आधीच रुजलेला असतो. आचार्य चाणक्यांच्या म्हणण्यानुसार, मानवी कमकुवतपणा आपल्यापेक्षा चांगल्या प्रकारे समजणाऱ्यांकडून होतात. चाणक्य यांनी राजे, मंत्री, कुटुंबे, मैत्री आणि राजदरबारातील युती यांचा अभ्यास केला. लोक कमकुवत असल्यामुळे सत्ता गमावत नाहीत, तर दुसऱ्याचा प्रभाव त्यांच्या स्वतःच्या निवडींवर कधी पडतो हे ओळखण्यात ते अपयशी ठरतात.

विचार करण्याची आणि समजून घेण्याची हरवलेली शक्ती

चाणक्यांच्या मते, जेव्हा कोणी तुमची जास्त काळजी करते तेव्हा ते सहसा सुरू होते. ते तुम्हाला वारंवार इशारा देतात, तुमच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात किंवा तुम्हाला बरोबर काय चूक हे ठरवण्याचा प्रयत्न करतात. सुरुवातीला, ते मला आधार वाटेल, जणू काही त्यांना माझे सर्वोत्तम हवे आहे. पण हळूहळू, तुम्हाला जाणवते की तुम्ही अधिक संकोच करत आहात. तुम्ही स्वतःच्या निर्णयांवर शंका घेऊ लागता. निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही त्यांना विचारू लागता, फक्त तुम्हाला मदतीची गरज आहे म्हणून नाही तर तुम्हाला आता तुमच्या स्वतःच्या निर्णयावर विश्वास नाही म्हणून.

Chanakya Niti: महिलांची बुद्धी पुरुषांपेक्षा चारपट अधिक? काय सांगते चाणक्य नीति

तुमचा वापर कधी झाला हे तुम्हाला कळणारही नाही

खुशामत करणे हा हाताळणीचा दुसरा सर्वात प्रभावी प्रकार आहे. सर्वांना खुशामत करणे आवडते, म्हणूनच ते सर्वात प्रभावी आहे. खुशामत करणारे तुमची प्रशंसा अशा प्रकारे करतात की तुमचा स्वाभिमान त्यांच्या मान्यतेशी जोडला जातो. जेव्हा तुम्ही सहमत असता तेव्हा तुम्ही हुशार असता. जेव्हा तुम्ही सहमत नसता तेव्हा तुम्ही त्रासदायक असता. दुसरा प्रकार म्हणजे चातुर्य दाखवणे. तुमचा स्वाभिमान त्यांच्या प्रतिष्ठेत भर घालतो. जेव्हा तुम्ही सहमत होता तेव्हा तुम्ही हुशार होता. जेव्हा तुम्ही सहमत नव्हता तेव्हा तुम्ही दुःखद होता.

प्रश्न विचारल्यावर तुम्ही चुकीचे दिसणे

असे काही प्रश्न विचारल्यावर तुम्हाला वाईट वाटू शकते. ते तुमच्या बोलण्यातही दोष शोधतात. ते वारंवार तुमचे उपकार मोजतात आणि स्वतःबद्दल बढाई मारतात. चाणक्याच्या मते, अपराधीपणामुळे अधिकारापेक्षाही तर्कशक्ती कमी होते. तुम्ही अपराधीपणाने ग्रासले जाता आणि मग सर्व तर्कशास्त्र अपयशी ठरते. तुम्ही हे सर्व सहन करता, तुम्ही सहमत आहात म्हणून नाही, तर विरोध करणे भावनिकदृष्ट्या जड वाटते म्हणून.

जिथे किंमत जास्त असेल तिथे लगेच निघून जा

बहुतेकदा कुटुंबांमध्ये, संस्कृतींमध्ये आणि कामाच्या ठिकाणी दिसून येते. चाणक्य परंपरेचा आदर करत होते पण आंधळेपणाचा द्वेष करत होते. चाणक्यांच्या मते, मूल्यांनी विचारांना मार्गदर्शन केले पाहिजे, त्यांची जागा घेतली पाहिजे असे नाही. जेव्हा कोणी प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी मूल्यांना आवाहन करून तुम्हाला शांत करते, तेव्हा ते ज्ञानाचे रक्षण करत नाहीत तर स्वतःच्या हिताचे रक्षण करत असतात.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

पूर्ण माहिती न मिळणे

मॅनिपुलेटर सरळ खोटे बोलत नाहीत. त्यांना खोटे बोलण्याची गरज नाही कारण त्यांना तुमच्याबद्दल सर्व काही माहीत आहे. ते फक्त सर्वकाही सांगत नाहीत. ते निवडकपणे त्यांच्यासाठी उपयुक्त असलेली माहिती शेअर करतात, जेव्हा ती त्यांच्यासाठी उपयुक्त असते. चाणक्य म्हणतात की माहितीवर नियंत्रण म्हणजे निवडीवर नियंत्रण.

बळी बनून जबाबदारी टाळण्याचा मार्ग

प्रत्येक वेळी तुम्ही जेव्हा चिंता व्यक्त करता तेव्हा समोरची व्यक्ती दुखावली जाते, भावनिक होते किंवा असहाय्य होते. लक्ष त्यांच्या वागण्यावरून तुमच्या स्वराकडे वळते. तुमच्या चिंता रास्त असल्या तरी तुम्ही खूप कठोर असल्याबद्दल माफी मागू लागता. हळूहळू, तुम्ही मुद्दे उपस्थित करणे पूर्णपणे थांबवता आणि स्वतःच्या चिंतांवर प्रश्न विचारू लागता, तुम्ही योग्य गोष्टी उपस्थित करत आहात का असा प्रश्न पडतो. जेव्हा कोणी जबाबदारी टाळण्यासाठी त्यांच्या कमकुवतपणाचा वापर करतो तेव्हा शक्ती शांतपणे बदलते. तुम्ही त्यांच्या भावनांचे काळजीवाहक बनता आणि ते स्वतःला वेगळे करतात.

इतरांचे विचार तुमचे स्वतःचे होतात

कोणीतरी त्यांच्या शंका, भीती किंवा श्रद्धा तुम्हाला वारंवार सांगतात. कालांतराने, ते विचार परिचित वाटू लागतात. जे परिचित आहे ते सुरक्षित वाटते. जे सुरक्षित वाटते ते खरे वाटते. एके दिवशी तुम्ही स्वतःला अशा कल्पनेचे समर्थन करताना आढळता जी तुम्ही कधीही निवडली नव्हती. एकदा एखादी कल्पना तुमची स्वतःची वाटली की, प्रतिकार पूर्णपणे नाहीसा होतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोणत्या संकेतांवरून समजते की लोक तुमचा फायदा घेत आहेत?

    Ans: जर एखादी व्यक्ती फक्त स्वतःच्या कामासाठी तुमच्याशी संपर्क साधत असेल, तुमच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष करत असेल किंवा तुमच्या मदतीची कदर करत नसेल, तर तो व्यक्ती तुमचा फायदा घेत असण्याची शक्यता असते.

  • Que: लोकांचा स्वार्थ ओळखण्यासाठी कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?

    Ans: व्यक्तीचे वर्तन, बोलण्यातील बदल, आणि फक्त काम असेल तेव्हाच संपर्क साधणे हे संकेत असू शकतात. अशा वेळी सावध राहणे गरजेचे आहे.

  • Que: चाणक्य नीतिमध्ये लोकांच्या स्वार्थी वागण्याबद्दल काय सांगितले आहे?

    Ans: चाणक्यांच्या मते काही लोक स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी इतरांचा वापर करतात. त्यामुळे माणसाने नेहमी सावध राहून लोकांचे वागणे आणि त्यामागील हेतू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

