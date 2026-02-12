नव्या नवरीसाठी दागिन्यांची खरेदी करायची आहे? युनिक डिझाईन्स खास तुमच्यासाठी, पहा क्लासिक कलेक्शन

लग्न हा प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यातील अतिशय आनंदाचा दिवस असतो. लग्नाच्या दोन ते तीन महिने आधीपासूनच दागिने, कपडे, साड्या आणि इतर मनपानाच्या वस्तूंची खरेदी केली जाते. साडीवर मॅच होतील असे सुंदर सुंदर दागिने आधीच बनवून ठेवले जातात. लग्नात मंगळसूत्राला खूप जास्त महत्व आहे. लग्न लागताना नव्या नवरीच्या गळ्यात काळ्या मण्यांचे सुंदर मंगळसूत्र घालते जाते. मंगळसूत्र हे हिंदू विवाहित महिलांसाठी सौभाग्याचे, पवित्रतेचे आणि लग्नाच्या बंधनाचे प्रतीक मानले जाते. प्रथेनुसार, नवरा मुलगा वधूच्या गळ्यात मंगळसूत्र घालतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळसह अनेक राज्यांमध्ये लग्न सोहळ्यात वधूच्या गळ्यात मंगळसूत्र घालण्याची प्रथा आहे. पण सध्याच्या काळात सोन्याच्या दागिन्यांसोबतच डायमंड, स्टायलिश आणि वेगवेगळ्या डिझाइनचे मंगळसूत्र वापरण्याची फॅशन आली आहे. त्यामुळे लग्न सराईच्या दिवसांमध्ये नववधूसाठी तुम्हाला मंगळसूत्र खरेदी करायचे असेल तर ठाण्यातील PNG ज्वेलर्सला नक्की भेट द्या. त्यांच्याकडे मंगळसुत्रचा अतिशय युनिक आणि आकर्षक डिझाईन उपलब्ध आहेत.(फोटो सौजन्य – navarashtra)
पीएनजी ज्वेलर्समध्ये दरवर्षी वार्षिक “महा मंगळसूत्र महोत्सव” असतो. या महोत्सवात वेगवेगळ्या डिझाईनचे मंगळसूत्र प्रदर्शित केले जातात. त्यामध्ये पारंपारिक वाती शैलींपासून ते आधुनिक, हलक्या वजनाच्या आणि हिऱ्यांनी जडवलेल्या मंगळसूत्रांच्या २००० पेक्षा जास्त डिझाईन्स ग्राहकांसाठी उपलब्ध केल्या जातात. पीएनजी ज्वेलर्स मंगळसूत्राच्या अनेक लेटेस्ट डिझाईन उपलब्ध आहेत . त्यांच्याकडे ३ ग्रॅमपासून ते अगदी तुम्हाला हवं त्यात वजनातील दागिने तयार करून मिळतात. वाटी मंगळसुत्रचा ट्रेंड पुन्हा एकदा नव्याने आला आहे.
साडी किंवा ड्रेसवर घालवण्यासाठी मंगळसूत्र हा हवं असेल तर तुम्ही वाटी मंगळसूत्राची निवड करू शकता. पीएनजीमध्ये केवळ हेवी डिझाईन नाहीतर ३ तोळ्यापासून सुद्धा मंगळसूत्र उपलब्ध आहेत. सोन्याच्या वाटी मंगळसूत्रांसोबतच अँटिक दागिन्यांची सुद्धा मोठी क्रेझ वाढली आहे. हे मंगळसूत्र सोनं, वेगवेगळे मोती आणि रंगीत डायमंडपासून बनवले जाते. मोठ्या मंगळसूत्रांसोबतच रोजच्या वापरासाठी शॉर्ट मंगळसूत्र घातले जाते. त्यांच्याकडे ४ ग्रॅमपासून रोज घालता येतील असे लाईटवेट मंगळसूत्र सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये मंगळसूत्राची खरेदी करायची असल्यास ठाण्यातील
पीएनजी ज्वेलर्सला नक्की भेट द्या आणि आकर्षक डिझाईनच्या मंगळसूत्राची खरेदी करा.
पीएनजी ज्वेलर्स
पत्ता: तळमजला, पाम कोर्ट बिल्डिंग, राम मारुती रोड, नौपाडा, ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र 400602