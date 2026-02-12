शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना

या पार्श्वभूमीवर सिल्लोड तालुका कृषी अधिकारी डॉ संदीप जगताप यांची इस्त्राईल अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाल्याने कृषी विभागासह शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. इस्त्राईल हा देश अल्प पाण्यात अधिक उत्पादन, ठिबक व तुषार सिंचन, हरितगृह तंत्रज्ञान, भाजीपाला व फळबाग लागवड, पाणी पुनर्वापर यांसाठी जागतिक पातळीवर ओळखला जातो.
या अभ्यास दौऱ्यांतर्गत निवड झालेल्या कृषी अधिकारी संबंधित देशांतील शास्त्रज्ञ, प्रगत शेतकरी यांच्याशी थेट चर्चा करणार असून, क्षेत्रीय भेटी, कृषी संशोधन संस्था व आधुनिक शेती प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील यशस्वी तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास करणार आहेत. या ज्ञानाचा उपयोग भविष्यात तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके व मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी शेतकऱ्यांसहाठी अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात. यावेळी शेतकऱ्यांसाठी युरोप नेदरलँड़, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, इसाईल, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाइन्स, चीन व दक्षिण कोरिया या देशांचे दौरे आयोजित करण्यात आले आहेत.
