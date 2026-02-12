Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे! १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा; कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना

Maharashtra Farmer Israel Tour: महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि कृषी अधिकारी १० दिवसांच्या इस्राईल दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. कमी पाण्यात आधुनिक शेती आणि ठिबक सिंचनाचे तंत्रज्ञान शिकणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:38 PM
  • शेतकरी घेणार इस्राईलमध्ये आधुनिक शेतीचे धडे!
  • १० दिवसांचा विशेष अभ्यास दौरा
  • कृषी अधिकाऱ्यांसह पथक रवाना
सदाशिव फुले। नवराष्ट्र पिंपळगाव पेठ: राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पादन व उत्पादकता वाढविणे हेच ध्येय न ठेवता, उत्पादीत होणाऱ्या शेतमालाची दर्जात्मक सुधारणा करण्यासाठी नवीन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे शासनाचे धोरण आहे. शेतीशी निगडीत घटकांमध्ये जगभरात होत असलेले बदल, विकसित होत असलेले तंत्रज्ञान आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणारा सकारात्मक परिणाम थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाकडून देशाबाहेरील अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सिल्लोड तालुका कृषी अधिकारी डॉ संदीप जगताप यांची इस्त्राईल अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाल्याने कृषी विभागासह शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. इस्त्राईल हा देश अल्प पाण्यात अधिक उत्पादन, ठिबक व तुषार सिंचन, हरितगृह तंत्रज्ञान, भाजीपाला व फळबाग लागवड, पाणी पुनर्वापर यांसाठी जागतिक पातळीवर ओळखला जातो.

या अभ्यास दौऱ्यांतर्गत निवड झालेल्या कृषी अधिकारी संबंधित देशांतील शास्त्रज्ञ, प्रगत शेतकरी यांच्याशी थेट चर्चा करणार असून, क्षेत्रीय भेटी, कृषी संशोधन संस्था व आधुनिक शेती प्रकल्पांना भेटी देऊन तेथील यशस्वी तंत्रज्ञानाचा सखोल अभ्यास करणार आहेत. या ज्ञानाचा उपयोग भविष्यात तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिके व मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

वेगवेगळ्या देशात दौरा

राज्य शासनाकडून दरवर्षी शेतकऱ्यांसहाठी अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात. यावेळी शेतकऱ्यांसाठी युरोप नेदरलँड़, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, इसाईल, जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाइन्स, चीन व दक्षिण कोरिया या देशांचे दौरे आयोजित करण्यात आले आहेत.

Published On: Feb 12, 2026 | 03:37 PM

