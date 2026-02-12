Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

युरेनस एका राशीत अंदाजे 7 ते 8 वर्षे राहतो. अशाप्रकारे, त्याचे राशीचक्र पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 84 वर्षे लागतात. सध्या, हा ग्रह त्याच्या सर्वात खालच्या राशी वृषभ राशीत आहे आणि तो 6 जुलैपर्यंत या राशीत राहील आणि त्यानंतर तो मिथुन राशीत प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा युरेनस ग्रह त्याच्या सर्वात खालच्या राशीत असतो तेव्हा त्याचा परिणाम अनेक राशींवर दिसून येतो. वृषभ राशीतील अरुण ग्रहांचे संक्रमणामुळे काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तसेच या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत वाढतील. अरुण ग्रहांच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर ठरणार आहे. युरेनस हा अचानक गोष्टी देणारा ग्रह मानला जातो, म्हणून मेष राशीच्या लोकांना अचानक वाढ होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना मोठा करार मिळू शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
अरुण ग्रह सध्या या राशीत असल्याने ते शुभ राहणार आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. जर जुन्या गुंतवणुकीत पैसे अडकले असतील तर ते अचानक परत मिळू शकतात. अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तसेच तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढू शकतात.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण शुभ राहणार आहे. या काळात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात, अनपेक्षित स्रोताकडून पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. प्रवासाचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या व्यवसायात एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो जो तुम्हाला चांगला नफा देईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अरुण हा आधुनिक ज्योतिषात मानला जाणारा ग्रह आहे. तो अचानक बदल, तंत्रज्ञान, नवकल्पना, क्रांतिकारी विचार आणि अनपेक्षित घडामोडींचे प्रतिनिधित्व करतो
Ans: नीच राशीत ग्रहाची ऊर्जा अस्थिर पद्धतीने व्यक्त होते, असे मानले जाते. त्यामुळे अनपेक्षित पण मोठे बदल घडू शकतात—कधी आव्हानात्मक तर कधी लाभदायक.
Ans: अरुण ग्रहामुळे मेष, वृषभ आणि सिंह राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे