Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Arun Gochar In Vrishabh Rashi The Income Of People Of This Zodiac Sign Will Increase

Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

अरुण ग्रह ज्याला इंग्रजीमध्ये युरेनस असे म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रामध्ये याला छाया ग्रह म्हणून ओळखले जाते. हा ग्रह आता वृषभ राशीत आहे आणि 6 जुलैपर्यंत तिथेच राहणार आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या

Updated On: Feb 12, 2026 | 01:20 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह
  • अरुण ग्रह म्हणजे काय
  • कोणत्या राशीच्या लोकांना मिळणार अपेक्षित यश
 

युरेनस एका राशीत अंदाजे 7 ते 8 वर्षे राहतो. अशाप्रकारे, त्याचे राशीचक्र पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 84 वर्षे लागतात. सध्या, हा ग्रह त्याच्या सर्वात खालच्या राशी वृषभ राशीत आहे आणि तो 6 जुलैपर्यंत या राशीत राहील आणि त्यानंतर तो मिथुन राशीत प्रवेश करेल.       ज्योतिषशास्त्रानुसार  जेव्हा युरेनस ग्रह त्याच्या सर्वात खालच्या राशीत असतो तेव्हा त्याचा परिणाम अनेक राशींवर दिसून येतो. वृषभ राशीतील अरुण ग्रहांचे संक्रमणामुळे काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तसेच या काळात तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत वाढतील. अरुण ग्रहांच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

अरुण ग्रहाच्या संक्रमणाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण फायदेशीर ठरणार आहे. युरेनस हा अचानक गोष्टी देणारा ग्रह मानला जातो, म्हणून मेष राशीच्या लोकांना अचानक वाढ होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती किंवा पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना मोठा करार मिळू शकतो. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

वृषभ रास

अरुण ग्रह सध्या या राशीत असल्याने ते शुभ राहणार आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. जर जुन्या गुंतवणुकीत पैसे अडकले असतील तर ते अचानक परत मिळू शकतात. अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. या काळात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तसेच तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकतात. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढू शकतात.

Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हे संक्रमण शुभ राहणार आहे. या काळात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. या काळात, अनपेक्षित स्रोताकडून पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. प्रवासाचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमच्या व्यवसायात एखादा मोठा प्रकल्प मिळू शकतो जो तुम्हाला चांगला नफा देईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अरुण ग्रह म्हणजे काय?

    Ans: अरुण हा आधुनिक ज्योतिषात मानला जाणारा ग्रह आहे. तो अचानक बदल, तंत्रज्ञान, नवकल्पना, क्रांतिकारी विचार आणि अनपेक्षित घडामोडींचे प्रतिनिधित्व करतो

  • Que: ‘नीच राशीत’ अरुण ग्रह राहणे म्हणजे काय?

    Ans: नीच राशीत ग्रहाची ऊर्जा अस्थिर पद्धतीने व्यक्त होते, असे मानले जाते. त्यामुळे अनपेक्षित पण मोठे बदल घडू शकतात—कधी आव्हानात्मक तर कधी लाभदायक.

  • Que: अरुण ग्रहामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: अरुण ग्रहामुळे मेष, वृषभ आणि सिंह राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Arun gochar in vrishabh rashi the income of people of this zodiac sign will increase

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 01:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश
1

Navpancham Rajyog: नवपंचम राजयोगादरम्यान या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी
2

Surya Gochar 2026: सूर्य देव कुंभ राशीत करणार संक्रमण, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Budhaditya Rajyog 2026: बुधादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ
3

Budhaditya Rajyog 2026: बुधादित्य राजयोगामुळे या राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ

Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Zodiac Sign: वरिष्ठ योगामुळे मेष आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Arun Gochar: 2031 पर्यंत स्वतःच्या नीच राशीत राहणार अरुण ग्रह, या राशीच्या लोकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ

Feb 12, 2026 | 01:20 PM
IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

IND vs NAM : बुमराहच्या यॉर्करमुळे इशान किशन जखमी! मोठी अपडेट आली समोर, आजच्या सामन्यात खेळेल का?

Feb 12, 2026 | 01:20 PM
कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

कागदासारखा दिसणारा पण डिजिटल काम करणारा सॅमसंगचा नवा ई-पेपर डिस्प्ले लाँच

Feb 12, 2026 | 01:15 PM
शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

शिवसेनेच्या अनिकेत जावळकर यांनी घेतली अमित शहांची भेट; शिवाजी महाराजांवरील पुस्तक दिले भेट

Feb 12, 2026 | 01:12 PM
Maharashtra Politics : एकनाथ खडसेंनी थेट पोलिसांना धमकावलं? गृहमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गुन्हा दाखल

Maharashtra Politics : एकनाथ खडसेंनी थेट पोलिसांना धमकावलं? गृहमंत्र्यांबाबत वादग्रस्त वक्तव्यावरुन गुन्हा दाखल

Feb 12, 2026 | 01:08 PM
Labour Code : ’48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या…’, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Labour Code : ’48 तास काम करा अन् 3 दिवस सुट्टी घ्या…’, राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

Feb 12, 2026 | 01:06 PM
स्लो झालेला फोन करा फास्ट! ताबडतोब बदला ‘ही’ सेटिंग, मोबाईल होईल पुन्हा एकदा नवा

स्लो झालेला फोन करा फास्ट! ताबडतोब बदला ‘ही’ सेटिंग, मोबाईल होईल पुन्हा एकदा नवा

Feb 12, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM