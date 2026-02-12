नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार ‘शेवग्याच्या फुलांची भाजी’
पाटोळ्याची चटणी खास का?
पाटोळा अनेकदा दुर्लक्षित भाजी मानली जाते. काहींना त्याची चव साधी वाटते, तर काहींना तो फारसा आवडत नाही. पण हलकं परतून त्याची चटणी बनवली, तर त्याचा स्वाद खुलून येतो. लसूण, आलं, भाजलेले शेंगदाणे आणि थोडं मोहरीचं तेल यामुळे चटणीला अस्सल देशी टच मिळतो. ग्रामीण भागात हंगामी भाज्यांपासून चटण्या बनवण्याची परंपरा आहे; पाटोळ्याची ही चटणी त्याच परंपरेची आठवण करून देते. चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
कृती