Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Try Something New This Time Make Tasty And Spicy Patolyachi Chutney At Home Recipe In Marathi

नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

Patolyachi Chutney Recipe : पाटोळ्याची झणझणीत चटणी साध्या जेवणालाही खास बनवते. फार निवडक साहित्यापासून आणि अवघ्या काही मिनिटांतच ही चटणी बनून तयार होते.

Updated On: Feb 12, 2026 | 03:34 PM
नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा 'पाटोळ्याची चटणी', एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाटोळ्याची भाजी तर आपण अनेकदा खाल्ली असेल.
  • पण तुम्ही कधी पाटोळ्याची चटणी खाल्ली आहे का?
  • ही चटणी जेवणाची चव वाढवते, साध्या वरण-भातासोबत तर याची चव लाजवाब लागते.
दररोजच्या जेवणात कोथिंबीर-पुदिन्याची चटणी असतेच, पण कधी कधी काहीतरी वेगळं, चटकदार आणि घरगुती चव हवीशी वाटते. अशावेळी पाटोळ्याची चटणी हा भन्नाट पर्याय ठरतो. साधारण भाजी म्हणून ओळखला जाणारा पाटोळा जेव्हा मसाल्यांसोबत भाजून चटणीच्या रूपात तयार होतो, तेव्हा त्याची चव पूर्णपणे बदलते. हलकीशी कडवटसर चव, लसूण-आलं आणि शेंगदाण्याची साथ मिळाल्यावर अप्रतिम संतुलन तयार होतं.घरच्या घरी अगदी कमी साहित्यामध्ये बनणारी ही चटणी पोळी-भाकरी, वरणभात किंवा स्नॅक्ससोबतही छान लागते.

Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार ‘शेवग्याच्या फुलांची भाजी’

 पाटोळ्याची चटणी खास का?

पाटोळा अनेकदा दुर्लक्षित भाजी मानली जाते. काहींना त्याची चव साधी वाटते, तर काहींना तो फारसा आवडत नाही. पण हलकं परतून त्याची चटणी बनवली, तर त्याचा स्वाद खुलून येतो. लसूण, आलं, भाजलेले शेंगदाणे आणि थोडं मोहरीचं तेल यामुळे चटणीला अस्सल देशी टच मिळतो. ग्रामीण भागात हंगामी भाज्यांपासून चटण्या बनवण्याची परंपरा आहे; पाटोळ्याची ही चटणी त्याच परंपरेची आठवण करून देते. चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • 3 ते 4 पाटोळे
  • 1–2 हिरव्या मिरच्या
  • 4–5 लसूण पाकळ्या
  • 1 छोटा तुकडा आलं
  • 2 टेबलस्पून भाजलेले शेंगदाणे किंवा भाजलेले हरभरे
  • 1–2 टीस्पून लिंबाचा रस किंवा चिंचेचा कोळ
  • चवीनुसार मीठ
  • ½ टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून भाजलेले जिरेपूड
  • 1 टीस्पून मोहरीचं तेल (ऐच्छिक पण चव वाढवण्यासाठी)
बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

कृती

  • पाटोळे स्वच्छ धुवून साल काढा आणि लहान तुकडे करा.
  • कढईत थोडंसं तेल गरम करून त्यात पाटोळे घालून मध्यम आचेवर मऊ होईपर्यंत परता.
  •  त्यात लसूण, आलं आणि हिरव्या मिरच्या घालून 2–3 मिनिटे परता.मिश्रण पूर्ण थंड होऊ द्या.
  • मिक्सरमध्ये हे मिश्रण, शेंगदाणे, मीठ, लाल तिखट, जिरेपूड आणि लिंबाचा रस/चिंच घालून वाटा.
  • आवडीनुसार जाडसर किंवा बारीक वाटू शकता.
  •  शेवटी वरून मोहरीचं तेल घालून हलकं मिसळा.
चव वाढवण्यासाठी टिप्स
  • अधिक तिखट हवं असल्यास मिरच्या वाढवा.
  • चिंचेऐवजी कोकम वापरल्यास वेगळी चव येते.
  • हेल्दी पर्यायासाठी पाटोळे उकडूनही चटणी बनवू शकता.
  • थोडी कोथिंबीर घातल्यास रंग आणि सुगंध वाढतो.

Web Title: Try something new this time make tasty and spicy patolyachi chutney at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ
1

बाजारात मिळणारे मऊ आणि चविष्ट व्हेज मोमोज आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या झटपट तयार होणारा पदार्थ

Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार ‘शेवग्याच्या फुलांची भाजी’
2

Recipe : शेंगाच नाही तर फुलेही आहेत पोषकतत्वांचा साठा; घरी जरूर बनवा गावराण स्टाईल मसालेदार ‘शेवग्याच्या फुलांची भाजी’

पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ
3

पांचट चवीच्या ओट्सपासून १० मिनिटांमध्ये बनवा पौष्टिक मिनी डोसा, डाएट करणाऱ्यांसाठी उत्तम पदार्थ

कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी
4

कांद्याचा पराठा बनवताना आतील सारण बाहेर येते? मग ‘ही’ सोपी पद्धत वापरून झटपट बनवा कुरकरीत पराठा, नोट करा रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

नेहमी नेहमी मिरची-पुदिन्याची चटणी काय खाताय? यंदा घरी बनवा ‘पाटोळ्याची चटणी’, एकदा खाल तर रेसिपीचे फॅन व्हाल

Feb 12, 2026 | 03:34 PM
नव्या नवरीसाठी दागिन्यांची खरेदी करायची आहे? युनिक डिझाईन्स खास तुमच्यासाठी, पहा क्लासिक कलेक्शन

नव्या नवरीसाठी दागिन्यांची खरेदी करायची आहे? युनिक डिझाईन्स खास तुमच्यासाठी, पहा क्लासिक कलेक्शन

Feb 12, 2026 | 03:30 PM
Haryana Crime: प्रेमकहाणीचा दुर्दैवी शेवट; आधी प्रेयसीची हत्या केली नंतर प्रियकराने तिच्याच ओढणीने गळफास घेत संपवलं जीवन

Haryana Crime: प्रेमकहाणीचा दुर्दैवी शेवट; आधी प्रेयसीची हत्या केली नंतर प्रियकराने तिच्याच ओढणीने गळफास घेत संपवलं जीवन

Feb 12, 2026 | 03:29 PM
Maharashtra Politics : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय

Maharashtra Politics : अजितदादांना मुद्दामून सहीसाठी थांबवून ठेवण्यात आला अन् विमान प्रवास; रोहित पवारांचा मोठा संशय

Feb 12, 2026 | 03:27 PM
 T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या  मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर 

 T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या  मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर 

Feb 12, 2026 | 03:22 PM
‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य

‘द केरल स्टोरी’ सीक्वलवर चर्चा; निर्मात्याने कडक सुरक्षेत केले शूटिंग, धमक्यांबद्दलही उघड केले सत्य

Feb 12, 2026 | 03:21 PM
Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा; अमृत भारत, वंदे भारतमध्ये आपत्कालीन कोट्यातून मिळेल तिकीट

Vande Bharat Sleeper Quota Update: रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासा; अमृत भारत, वंदे भारतमध्ये आपत्कालीन कोट्यातून मिळेल तिकीट

Feb 12, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM