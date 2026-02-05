Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज संकष्टी चतुर्थी आहे. आजचा गुरुवारचा दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरू राहील आणि गुरूचा अंक 4 आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरुचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला प्रत्येक क्षेत्रात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करू शकता. वडिलोपार्जित संपत्तीतून अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही आज धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी व्हाल.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही आज धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. वडिलोपार्जित संपत्तीतून अपेक्षित यश मिळेल. वाहनाची खरेदी करू शकता.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. पदोन्नती मिळू शकते. व्यावसायिकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)