पांढरा भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा खमंग फोडणी दिलेला झणझणीत लसूण भात, पुलावपेक्षा लागेल भारी चव

लहान मुलांसह मोठेसुद्धा कायमच लसूण खाण्याचा कंटाळा करतात. त्यामुळे मुलांना तुम्ही झणझणीत लसूण भात बनवून खाण्यास देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया लसूण भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:00 AM
भातापासून बनवले जाणारे विविध पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. पुलाव भात, फोडणीचा भात, बिर्याणी, मसाले भात किंवा मिक्स भाज्या टाकून बनवलेला भात इत्यादी अनेक वेगवेगळे भाताचे प्रकार बनवले जातात. जेवणाच्या ताटात जर पांढरा भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. कायमच वरण भात, आमटी भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी तुम्ही लसूण फोडणी देऊन झणझणीत भात बनवू शकता. लहान मुलं कायमच लसूण खायचा कंटाळा करतात. लसूण खायला अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे लसूणपासून मुलांना वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. झणझणीत लसूण भात तुम्ही लोणचं किंवा तळलेल्या पापडासोबत खाऊ शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट तुम्ही लसूण भात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया झणझणीत लसूण भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : सकाळचा नाश्ता होईल मजेदार; घरी बनवा टेस्टी ‘चीज चिली टोस्ट’, लहान मुले होतील खुश

साहित्य:

  • भात
  • तेल
  • लसूण
  • लाल तिखट
  • कोथिंबीर
  • मोहरी
  • मीठ
  • लिंबाचा रस
शाळेच्या डब्यासाठी १० मिनिटांमध्ये बनवा चमचमीत मटकी भात, डाएट करणाऱ्यांसाठी पौष्टीक पदार्थ

कृती:

  • झणझणीत लसूण भात बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पांढरा भात ताटात काढून घ्या. त्यानंतर भात हाताने कुसकरून घ्या.
  • खलबत्यामध्ये लसूण आणि लाल तिखट घालून कुटून घ्या. लसूणची चटणी बनवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी घालून भाजा. त्यानंतर त्यात कुटून घेतलेला लसूण टाकून भाजून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात भात टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. भात मसाल्यांमध्ये व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी भातावर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून भात खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला झणझणीत लसूण भात. हा भात लोणचं किंवा थंड दहीसोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Web Title: How to make spicy garlic rice at home benefits of eating garlic simple food recipe

Published On: Feb 05, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

