पांढरा भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा खमंग फोडणी दिलेला झणझणीत लसूण भात, पुलावपेक्षा लागेल भारी चव

भातापासून बनवले जाणारे विविध पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. पुलाव भात, फोडणीचा भात, बिर्याणी, मसाले भात किंवा मिक्स भाज्या टाकून बनवलेला भात इत्यादी अनेक वेगवेगळे भाताचे प्रकार बनवले जातात. जेवणाच्या ताटात जर पांढरा भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. कायमच वरण भात, आमटी भात खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा सगळ्यांचं होते. अशावेळी तुम्ही लसूण फोडणी देऊन झणझणीत भात बनवू शकता. लहान मुलं कायमच लसूण खायचा कंटाळा करतात. लसूण खायला अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे लसूणपासून मुलांना वेगवेगळे पदार्थ खाण्यास देऊ शकता. झणझणीत लसूण भात तुम्ही लोणचं किंवा तळलेल्या पापडासोबत खाऊ शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. कमीत कमी साहित्यात झटपट तुम्ही लसूण भात बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया झणझणीत लसूण भात बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
