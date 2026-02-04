Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shani Pradosh Vrat 2026 First Of The Year Vrat Shubh Muhurt Worship And Significance

Shani Pradosh Vrat 2026: वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शभु मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मामध्ये प्रदोष व्रताला खूप महत्त्व आहे. यावेळी प्रदोष व्रत शनिवारी येत असल्याने त्याला शनि प्रदोष व्रत म्हटले जाणार आहे. शनि प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनि प्रदोष व्रत कधी आहे
  • शनि प्रदोष व्रत मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
  • शनि प्रदोष व्रताचे फायदे
 

वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत खूप खास असणार आहे. हिंदू धर्मामध्ये या व्रताला विशेष महत्त्व आहे. काही भक्त या दिवशी उपवास देखील करतात. असे केल्याने व्यक्तीला भगवान शिव यांचे विशेष आशीर्वाद मिळतात आणि जीवनात सुख-समृद्धी टिकून राहते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. यावर्षी प्रदोष व्रत शनिवारी येत असल्याने ते या वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत आहे. हे व्रत पाळल्याने महादेवांसोबतच शनि देवाचे देखील आशीर्वाद तुमच्यावर राहतील. शनि प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या

कधी आहे शनि प्रदोष व्रत

पंचांगानुसार, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 4.2 वाजता सुरू होणार आहे आणि त्रयोदशी तिथीची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजे रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.5 वाजता होईल. अशा वेळी प्रदोष व्रत 14 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे. हे व्रत शनिवारी येत असल्याने त्याला शनि प्रदोष व्रत असे म्हटले जाणार आहे. या दिवशी पूजा केल्याने महादेवांसोबतच शनि देवाचे देखील आशीर्वाद तुमच्यावर राहू शकतो.

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

शनि प्रदोष व्रत मुहूर्त

वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी पाळले जाणार आहे. या दिवशी प्रदोष काळात संध्याकाळची प्रार्थना करणे सर्वोत्तम मानले जाते. प्रदोष कालावधी संध्याकाळी 5.25 ते 6.55 पर्यंत असणार आहे. प्रदोष काळ सूर्यास्ताच्या सुमारे 45 मिनिटे आधी आणि सूर्यास्तानंतर 45 मिनिटे असतो. या काळात प्रदोष व्रत पूजा करणे सर्वोत्तम मानले जाते.

शनि प्रदोष व्रत पूजा पद्धत

प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्वच्छ कपडे परिधान करून देव्हारा स्वच्छ करून घ्या

एका चौरंगावर वस्त्र पसरवून त्यावर भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करावी

सर्वत्र गंगाजल शिंपडा आणि भगवान शिव यांना दही, दूध, गंगाजल, मध इत्यादींनी अभिषेक करा.

महादेवांना बेलाची पाने, फुले, चंदन, नैवेद्य, अगरबत्ती इत्यादी अर्पण करा. तसेच माता पार्वतीच्या शृंगाराच्या वस्तू देखील अर्पण करा.

शिव आणि देवी पार्वतीची पूजा विधीनुसार करा. या दिवशी गणपतीचीही पूजा करावी.

संध्याकाळच्या वेळी पांढरे कपडे परिधान करा आणि भगवान शिवाची पूजा करा. त्यानंतर, भगवान शिवला ताजी फुले, बेलपत्र आणि इतर नैवेद्य अर्पण करा.

महादेवांची पूजा झाल्यानंतर आरती करावी. त्यामुळे महादेव प्रसन्न होऊन त्यांचा भक्तांवर आशीर्वाद राहतो.

प्रदोष व्रत शनिवारी असल्याने या दिवशी शनिदेवाचीही पूजा करावी. पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करावे आणि शनिस्तोत्र आणि चालिसाचे पठण करावे.

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

संध्याकाळी, भगवान शिवाचा मंत्र, “ॐ नमः शिवाय,” किंवा महामृत्युंजय जप करा. तसेच उपवास करणाऱ्या व्यक्तीच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात.

शनि प्रदोष व्रताचे फायदे

शनि प्रदोष व्रत पाळल्याने आत्मविश्वास वाढतो. जीवनातील अडथळे हळूहळू नाहीसे होतात, नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि मनाला स्थिरता मिळते. शनि प्रदोषाचे व्रत श्रद्धा आणि भक्तीने केल्याने जीवनाला सकारात्मक दिशा मिळते असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शनि प्रदोष व्रत कधी आहे

    Ans: शनि प्रदोष व्रत शनिवार, 14 फेब्रुवारी रोजी आहे.

  • Que: शनि प्रदोष व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी भगवान शिव आणि शनिदेवाची पूजा केल्यास पापक्षय, अडथळ्यांचे निवारण आणि मनःशांती मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणते दान करणे शुभ आहे

    Ans: शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी काळे तीळ, काळे वस्त्र, अन्नदान आणि गरजूंना मदत करणे शुभ मानले जाते.

Web Title: Shani pradosh vrat 2026 first of the year vrat shubh muhurt worship and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना
1

Solar Eclipse 2026: शनिच्या राशीत सूर्यग्रहण, या राशींच्या लोकांना करावा लागेल आव्हानांचा सामना

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब
2

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, ‘हे’ उपाय केल्याने तुमचे चमकेल नशीब

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ
3

Zodiac Sign: वसुमान योगामुळे वृषभ आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

Feb 04, 2026 | 11:30 AM
Shani Pradosh Vrat 2026: वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शभु मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Shani Pradosh Vrat 2026: वर्षातील पहिले शनि प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या शभु मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Feb 04, 2026 | 11:30 AM
Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Feb 04, 2026 | 11:26 AM
Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

Shahzad Poonawalla : पुण्यात भाजप राष्ट्रीय प्रवक्त्याच्या आईला कारने उडवले, CNG पंपावरील CCTV आले समोर

Feb 04, 2026 | 11:17 AM
India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

India US Trade Deal: चीन-पाकिस्तानपेक्षा भारत पुढे! भारत-अमेरिका व्यापार करार ठरतोय फायदेशीर?

Feb 04, 2026 | 11:11 AM
T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

T20 World Cup 2026 : विदेशी संघात भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटूंचा बोलबाला! टी-२० विश्वचषकात तीन डझनहून अधिक खेळाडू खेळताना दिसणार 

Feb 04, 2026 | 11:04 AM
Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Valentine’s Day 2026: अ‍ॅपलची खास कॅशबॅक ऑफर! iPhone 17 सह या प्रोडक्ट्सवर उपलब्ध आहेत ढासू डिल्स…. जाणून घ्या सविस्तर

Feb 04, 2026 | 11:04 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM