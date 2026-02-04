Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pearl Wearing Benefits: मोती परिधान केल्याने या लोकांचे बदलते नशीब, संपत्ती आणि समृद्धीत होते वाढ

ज्योतिषशास्त्रात, मोती हा चंद्राशी संबंधित एक अत्यंत प्रभावशाली रत्न मानला जातो. असे मानले जाते की बलवान चंद्र मनाची शांती, स्थिरता आणि आनंद आणि समृद्धी आणतो. मोती परिधान करणे कोणत्या राशींसाठी फायदेशीर आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:45 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मोती परिधान का करावे
  • मोती परिधान करण्याचे फायदे
  • मोती कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर
 

ज्योतिषशास्त्रात, मोती हा चंद्राशी संबंधित एक अत्यंत प्रभावशाली रत्न मानला जातो. चंद्र हा मन, भावना आणि मानसिक संतुलनाचा प्रतिनिधी आहे. जेव्हा चंद्र बलवान असतो तेव्हा व्यक्तीच्या जीवनात शांती, स्थिरता आणि आनंद आणि समृद्धी येते. यामुळे मोती परिधान करणे अनेक राशींसाठी भाग्य बदलणारे मानले जाते. मोती परिधान केल्याने कोणत्या राशींना सर्वात जास्त फायदा होतो ते जाणू घेऊया

मोती इतका प्रभावी का आहे

मोती घालल्याने मन शांत होते, ताण आणि चिंता कमी होते, भावनिक असंतुलन हळूहळू कमी होते आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येते. निर्णयक्षमता सुधारते आणि आत्मविश्वास वाढतो. यामुळे निद्रानाशदेखील दूर होतो आणि जीवनात आनंद आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा होतो.

मोती परिधान केल्याने या राशीच्या लोकांना होतो फायदा

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी चंद्र हा आनंदाचा स्वामी मानला जातो. म्हणून मोती परिधान केल्याने भौतिक सुखसोयी वाढतात. घर, वाहने आणि सुविधांशी संबंधित सकारात्मकता बळकट होते. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतात आणि मानसिक स्थिरता प्राप्त होते.

Vastu Tips: चांदीऐवजी या धातूची मासा घरात ठेवल्यास वाढेल सकारात्क ऊर्जा

कर्क रास

कर्क राशीवर चंद्राचे राज्य असते, म्हणून कर्क राशीच्या लोकांनी मोती परिधान करणे सर्वात शुभ मानले जाते. मोती परिधान केल्याने कौटुंबिक जीवनात मनाची शांती आणि संतुलन येते. मालमत्ता आणि पैशांशी संबंधित बाबींमध्ये सकारात्मक चिन्हे दिसू लागतात. जीवनात स्थिरता आणि सुरक्षिततेची भावना अधिक मजबूत होते.

वृश्चिक रास

मोती हा एक रत्न मानला जातो जो वृश्चिक राशीच्या लोकांना भावनिक संतुलन देतो. ते परिधान केल्याने राग आणि ताण नियंत्रित होण्यास मदत होते, मानसिक ताण कमी होतो आणि सौभाग्य वाढते आणि नातेसंबंध गोड होतात.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांनी मोती परिधान करणे शुभ मानले जाते. मोती मानसिक स्पष्टता आणि शांती प्रदान करतात. ते गोंधळ दूर करतात आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करतात. ते आर्थिक कल्याण आणि अधिक समृद्ध जीवन देखील वाढवतात.

Ravana Janm: ब्राह्मणकुळात जन्म असूनही रावण राक्षस का बनला? काय आहे यामागील पौराणिक कथा जाणून घ्या

मोती परिधान करण्याचे नियम

मोती नेहमी चांदीच्या अंगठीत घालावेत. उजव्या हाताच्या करंगळीत ते घालणे शुभ मानले जाते. सोमवारी सकाळी मोती परिधान केल्याने त्याच्या परिणांमाचा फायदा होतो असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मोती कोणत्या ग्रहाशी संबंधित आहे?

    Ans: मोती हा चंद्र ग्रहाशी संबंधित रत्न मानला जातो

  • Que: मोती परिधान केल्याने कोणते फायदे होतात, असे मानले जाते?

    Ans: मानसिक शांतता, भावनिक संतुलन, आत्मविश्वास आणि सौम्य स्वभाव वाढतो, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: मोती परिधान करणे कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे

    Ans: मोती परिधान करणे मेष, कर्क, वृश्चिक आणि मीन राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे

Published On: Feb 04, 2026 | 03:45 PM

