zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

आज शुक्रवार, 27 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज आमलकी एकादशी आहे. आज पुनर्वसु नक्षत्र असणार आहे. या नक्षत्रामध्ये आणि तयार होणाऱ्या शुभ योगामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:00 AM
आज शुक्रवार, 27 फेब्रुवारीचा दिवस. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज आमलकी एकादशी आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज पुनर्वसु नक्षत्र देखील आहे. एकादशीचा दिवस असल्याने आज भगवान विष्णूंची पूजा केली जाणार आहे. हे व्रत पाळणे खूप फायदेशीर असल्याचे मानले जाते. तसेच काही शुभ योग देखील तयार होत आहे. यामुळे काही राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस खूप फायदेशीर राहणार आहे. आमलकी एकादशी आणि पुनर्वसु नक्षत्राचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या थोडा थकवा जाणवू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो. कोणतेही मोठे निर्णय अत्यंत सावधगिरीने घ्यावे लागतील. कायदेशीर किंवा आर्थिक बाबींमध्ये कोणतेही निर्णय घेताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या. तुम्हाला आदर आणि प्रशंसा मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. लोकांच्या वागण्यात तुम्हाला सहज सूक्ष्म बदल जाणवतील. नातेसंबंध चांगले राहतील. गैरसमज दूर होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. सामाजिक कार्यामध्ये तुम्हाला आदर आणि पाठिंबा मिळेल. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या. घाई करू नका. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. मानसिक अडचणींना तुमच्यावर ओढवू देऊ नका. मित्राकडून आर्थिक मदत मिळू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित संधी मिळतात.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुमच्या खाण्याच्या सवयी किंवा कामाच्या सवयींमध्ये काही बदल करावे लागू शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. करिअरमध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. नातेसंबंधामध्ये असलेले गैरसमज दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहू शकता. आर्थिक किंवा करिअरच्या बाबतीत धीर धरणे चांगले. नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 27, 2026 | 09:00 AM

Feb 27, 2026 | 09:00 AM
