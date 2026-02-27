Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kalyan crime: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ म्हणत विद्यार्थ्यावर प्राणघातक चाकूहल्ला; परिसरात दहशत

कल्याण पश्चिमेतील मच्छी मार्केट परिसरात फरदीन शेख या विद्यार्थ्यावर क्षुल्लक कारणावरून चाकूने प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ असा जाब विचारत दोन तरुणांनी हल्ला केला.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:56 AM
  • क्षुल्लक वादातून विद्यार्थ्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला.
  • आरोपींपैकी एक अल्पवयीन; कुटुंबाची परिसरात दहशत असल्याची चर्चा.
  • बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल; कठोर कारवाईची मागणी.

कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विद्यार्थ्यांवर किरकोळ कारणावरून प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आमच्याकडे काय बघतोस? असा जाब विचारात दोन तरुणांनी फरदीन शेख याच्यावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या विध्यार्थून हा गंभीर जखमी झाला आहे. मारहाण करणाऱ्या तरुणांपैकी एक आरोपी अल्पवयीन आहे.पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी आरोपींचा तपास सुरु केला आहे. ही घटना कल्याण शहरातील बैल बाजार मच्छी मार्केट परिसरात घडली.

काय घडलं नेमकं?

फरदीन शेख हा विद्यार्थी आपल्या लहान बहिणींना शाळेत सोडून घरी परत येत असताना दोन तरुणांनी त्याची दुचाकी अडवली. ‘तू आमच्याकडे का बघत होता’ असं विचारत या तरुणांनी फरदीनला मारहाण केली. त्यानंतर फरदीन घरी आला आणि त्याच्या एका मित्रासोबत मारहाण करणाऱ्या तरुणाच्या घरी गेला आणि त्यांना या मारहाणीबाबत जाब विचारला. याचा राग त्या तरुणांना आला आणि त्यांनी चाकूने फरदीनवर प्राण घातक हल्ला केला. आरोपीचा दुसरा भाऊ काईदनेही त्याला मारहाण केली. यादोघांतून एक आरोपी अल्पवयीन आहे.

परिसरात दहशत

अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातारण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तरुणांची परिसरात दहशत असून ते वारंवार नागरिकांना त्रास देत असतात. यापूर्वीही किरकोळ कारणावरून वाद घालण्याच्या घटना घडल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी एका महिलेच्या घरात घुसून या तरुणांनी धिंगाणा केल्याची माहिती समोर आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: हल्ला कुठे घडला?

    Ans: कल्याण पश्चिमेतील मच्छी मार्केट परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय होते?

    Ans: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ या किरकोळ कारणावरून वाद झाला आणि हल्ला झाला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात आला आहे.

