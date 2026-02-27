Kalyan crime: ‘आमच्याकडे काय बघतोस?’ म्हणत विद्यार्थ्यावर प्राणघातक चाकूहल्ला; परिसरात दहशत

कल्याण: कल्याण येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका विद्यार्थ्यांवर किरकोळ कारणावरून प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. आमच्याकडे काय बघतोस? असा जाब विचारात दोन तरुणांनी फरदीन शेख याच्यावर धारदार शस्त्राने प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या विध्यार्थून हा गंभीर जखमी झाला आहे. मारहाण करणाऱ्या तरुणांपैकी एक आरोपी अल्पवयीन आहे.पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी आरोपींचा तपास सुरु केला आहे. ही घटना कल्याण शहरातील बैल बाजार मच्छी मार्केट परिसरात घडली.
काय घडलं नेमकं?
फरदीन शेख हा विद्यार्थी आपल्या लहान बहिणींना शाळेत सोडून घरी परत येत असताना दोन तरुणांनी त्याची दुचाकी अडवली. ‘तू आमच्याकडे का बघत होता’ असं विचारत या तरुणांनी फरदीनला मारहाण केली. त्यानंतर फरदीन घरी आला आणि त्याच्या एका मित्रासोबत मारहाण करणाऱ्या तरुणाच्या घरी गेला आणि त्यांना या मारहाणीबाबत जाब विचारला. याचा राग त्या तरुणांना आला आणि त्यांनी चाकूने फरदीनवर प्राण घातक हल्ला केला. आरोपीचा दुसरा भाऊ काईदनेही त्याला मारहाण केली. यादोघांतून एक आरोपी अल्पवयीन आहे.
परिसरात दहशत
अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातारण निर्माण झाले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार आरोपी तरुणांची परिसरात दहशत असून ते वारंवार नागरिकांना त्रास देत असतात. यापूर्वीही किरकोळ कारणावरून वाद घालण्याच्या घटना घडल्याची चर्चा आहे. काही दिवसांपूर्वी एका महिलेच्या घरात घुसून या तरुणांनी धिंगाणा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
आई-बाबा यापुढे मी…; बारावीच्या परीक्षेच्या भीतीने विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल
कल्याण येथून एक धक्कदायक घटना समोर येत आहे. एका बारावीच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव अक्षरा नितीन रेणुसे (१७ वर्ष) असे आहे. बुधवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी भावनिक सुसाईड नोट लिहून ठेवले होते. प्राथमिक माहितीनुसार परीक्षेच्या भितीमुळे आणि अपयशाच्या मानसिक दडपणामुळे तरुणीने आपले जीवन संपवल्याचे समोर येत आहे. ही घटना कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी परिसरात घडली.
