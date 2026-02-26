Grah Gochar: होळीच्या दिवशी शुक्र ग्रह तयार करणार मालव्य योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठी संधी

मार्चच्या सुरुवातीला म्हणजेच 2 मार्चला शुक्र कुंभ राशीतून त्याच्या उच्च राशीत मीन राशीत संक्रमण करेल. शुक्राच्या मीन राशीत प्रवेशामुळे मालव्य योग तयार होईल. याव्यतिरिक्त, कुंभ राशीत सूर्य, मंगळ, बुध आणि राहू यांची चार ग्रहांची युती होईल. मीन राशीत शुक्र आणि शनि यांची युती देखील होईल. यासोबतच, 15 मार्च रोजी सूर्य मीन राशीतही संक्रमण करेल आणि मीन राशीत त्रिग्रही योग तयार होईल. होळीच्या दिवशी मालव्य योग आणि शुक्र आणि शनिची युती काही राशींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मालव्य योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मार्चमधील ग्रहांच्या हालचालींचा वृषभ राशींच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होतो. शुक्र ग्रह तुमच्या घरात उच्च राशीमध्ये असल्यांने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. तसेच तुम्हाला पदोन्नती देखील मिळू शकते. या काळात व्यवसायात वाढ होऊ शकते. सामाजिक संबंध सुधारतील. तुम्हाला तुमच्या पालकांकडूनही पाठिंबा मिळेल.
मार्च महिना तुमच्यासाठी आर्थिक समृद्धी घेऊन येणारा राहणार आहे. तुमच्या सुखसोयींमध्ये वाढ होऊ शकते. या काळात कला, गायन, वादन, अभिनय इत्यादी कलात्मक क्षेत्रात मोठे यश मिळवू शकाल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक होऊ शकते. तुम्हाला संपत्ती मिळू शकते. जर तुम्ही कुठेतरी गुंतवणूक केली असेल तर तुम्हाला चांगले परतावे मिळण्याची शक्यता आहे.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिना खूप महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांसाठी हा महिना विशेष आहे. जर तुम्ही एखाद्याला पैसे उधार दिले असल्यास तुम्हाला ते परत मिळू शकतात. आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. या काळात तुम्ही कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. करिअरमध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळतील. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता.
सूर्य आणि शुक्र कुंभ राशीच्या कुंडलीमध्ये दुसऱ्या घरामध्ये संक्रमण करणार आहे. तुमच्यामधील क्षमता वाढू शकते. तुमच्या क्षमता कामाच्या ठिकाणी सर्वांना प्रभावित करू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अतिरिक्त जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. परदेशी व्यापारामुळे लक्षणीय आर्थिक फायदा होऊ शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमचे आरोग्यही चांगले राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा शुक्र स्वतःच्या राशीत किंवा उच्च राशीत केंद्रस्थानी स्थित असतो, तेव्हा मालव्य योग तयार होतो. हा पंचमहापुरुष योगांपैकी एक मानला जातो.
Ans: होळी हा आनंद आणि नवचैतन्याचा सण आहे. या काळात शुक्राचा प्रभाव वाढल्यास सौंदर्य, वैभव, प्रेमसंबंध आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक बदल दिसू शकतात, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.
Ans: मालव्य योगाचा वृषभ, मिथुन, वृश्चिक आणि कुंभ राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे