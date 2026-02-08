Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zodiac Sign: रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

आज रविवार, 8 फेब्रुवारी. चंद्र तूळ राशीमध्ये संक्रमण करणार आहे. स्वाती नक्षत्रामुळे सर्वार्थ सिद्धी आणि रवि योग तयार होणार आहे. रवी योग आणि सर्वार्थ सिद्धीचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM
आज रविवार, 8 फेब्रुवारी. आजचा दिवस सूर्य देवाला समर्पित राहील. आज शबरी जयंती आणि गजानन महाराज प्रकट दिन देखील आहे. चंद्र तूळ राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्य आणि बुध सूर्यापासून दुसऱ्या घरात संक्रमण करतील त्यामुळे वेशी योग तयार होईल. शुक्र आणि बुध ग्रहावरील गुरुची दृष्टी शुभ योग तयार करेल. स्वाती नक्षत्राच्या युतीमुळे सर्वार्थ सिद्धी आणि रवि योग देखील तयार होईल. अशा वेळी हे शुभ योग अनेक राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत. रविवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. सामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हाल. तुम्हाला मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमची ऊर्जा आणि कार्यक्षमता तुम्हाला कामावर फायदेशीर ठरेल. तुमची इच्छा पूर्ण होईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. तुमच्या संवाद कौशल्याचा आणि व्यवहारचातुर्याचा तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात, ज्यामुळे तुमचा दर्जा उंचावेल. कौटुंबिक जीवनातही तुमचा प्रभाव आणि आदर वाढेल. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले काम पूर्ण होऊ शकते. आज तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. मुलांसोबत वेळ घालवाल. तुम्ही वाहनाची खरेदी करू शकता.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कौटुंबिक जीवनात तुमच्या जोडीदाराकडून सहकार्य मिळेल. मालमत्तेशी संबंधित कामातून फायदा होईल. बांधकाम साहित्यात काम करूनही तुम्ही चांगले उत्पन्न मिळवू शकता. तुमच्या वडिलांकडूनही तुम्हाला पाठिंबा आणि मार्गदर्शन मिळेल. तुमच्या मुलांसोबत आनंददायी वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला आदर आणि प्रतिष्ठा मिळेल. तुमच्या नेतृत्व कौशल्याचाही तुम्हाला फायदा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि कार्यक्षमतेचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला मित्रांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. आर्थिक योजनांचा फायदा होईल. मालमत्तेशी संबंधित बाबींमधूनही फायदा होईल.

Shabari Jayanti 2026: 7 की 8 फेब्रुवारी कधी आहे शबरी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सकारात्मक राहील. तुमचे व्यावहारिक विचार आणि समर्पण फळ देईल. तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात चांगली कामगिरी कराल आणि नवीन विचारसरणीचाही फायदा होईल. धातूशी संबंधित काम करणाऱ्या लोकांना फायदा होईल. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेले कौटुंबिक प्रश्न पूर्ण होतील. घरी पाहुणे येऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM

Feb 08, 2026 | 10:00 AM
