Shabari Jayanti 2026: 7 की 8 फेब्रुवारी कधी आहे शबरी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

रामायणातील अनेक पात्रांमध्ये, आई शबरीचे महत्त्वाचे स्थान सांगण्यात आलेले आहे. तुम्ही “शबरीचे जुठे बेर” ही कथा ऐकली असेल. शबरीच्या चावलेल्या बेरींमागे आई शबरीच्या निःशर्त प्रेम, भक्ती आणि तळमळ यांची कथा आहे. भगवान रामाने शबरीच्या चावलेल्या बेरींपासून तिला, विशेषतः परम निवासस्थानापर्यंत, प्रदान केले. शबरी जयंती कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या
दरवर्षी फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या सातव्या दिवशी शबरी जयंती साजरी केली जाते. यावर्षी, शबरी जयंती रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी आहे. फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील सप्तमी तिथीची सुरुवात रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 2.54 वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती सोमवार, 9 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 5.1 वाजता होणार आहे. उद्यतिथीनुसार, 8 फेब्रुवारी रोजी शबरी जयंती साजरी केली जाणार आहे.
शबरी जयंतीला प्रभूसह देवी शबरीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. पूजेसाठी सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि नंतर देव्हारा स्वच्छ करून पूजा करून घ्या. देव्हाऱ्यामध्ये देवी शबरी आणि राम दरबाराचे फोटो लावा. धूप, दिवा, फुले, फळे आणि इतर पूजा साहित्य अर्पण करून पूजा करा. या दिवशी देवाला जांभळे अर्पण करा. शबरी जयंतीला रामायणातील शबरी भागाचे पठण करा. पूजा झाल्यानंतर तुमच्या क्षमतेनुसार गरिबांना अन्न आणि फळे दान करा.
शबरी जयंतीला विशेष महत्त्व मानले जाते. या दिवशी भगवान रामाच्या कृपेने देवी शबरीला मोक्ष प्राप्त झाला. भक्ती आणि मोक्षाचे प्रतीक म्हणून शबरी जयंती मोठ्या थाटामाटात साजरी केली जाते. या दिवशी खऱ्या मनाने भगवान राम आणि आई शबरीची पूजा केल्याने प्रभूकडून विशेष आशीर्वाद मिळतो. जीवन आनंदी राहते.
कथेनुसार, जेव्हा भगवान श्रीराम वनवासात शबरीच्या आश्रमात पोहोचले तेव्हा तिने प्रेमाने भगवानांना जांभूळ खाऊ घातले. देवाला प्रत्येक जांभूळ खाऊ घालण्यापूर्वी देवी शबरी प्रथम ते स्वतः चाखत असे आणि जर ते गोड असेल तरच देवाला खाऊ घालत असे. भगवान रामाने हे त्यांच्या भक्ताच्या खऱ्या प्रेमाचे प्रतीक म्हणून स्वीकारले. या घटनेचा अर्थ आहे की, देवाला बाह्य दिखावा नव्हे तर भक्ती आणि भावना आवडतात.
Ans: शबरी जयंती रविवार, 8 फेब्रुवारी रोजी आहे
Ans: शबरी जयंती भगवान श्रीराम आणि त्यांच्या भक्त माता शबरी यांच्या अतूट भक्ती आणि प्रेमाचा स्मरण दिन आहे. शबरीने रामाच्या आगमनाची प्रतीक्षा करत अगदी साध्या आणि मनापासून केलेले बेर अर्पण केले होते — जे रामाने प्रेमाने स्वीकारले. ही कथा भक्तीत आत्मसमर्पणाचे महान उदाहरण आहे
Ans: शबरी ही रामायण काळातील एक धार्मिक भक्त स्त्री होती. ती श्रीरामाची वाट पाहत असे आणि जेव्हा राम तिच्या आश्रमात आले, तेव्हा तिने त्यांना खुदाच्या चाखलेल्या भोजन (बेर) दिले — ही कथा भक्तीची सर्वोच्च अनुभूती दर्शवते.