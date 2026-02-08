Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Video Viral Lion Get Scared After Seeing The Herd Of Buffalo Viral News In Marathi

आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला… पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

Scary Lion Video : घाबरलेला सिंह कधी तुम्ही पाहिला आहे का? अलीकडेच सिंहाचा एक अनोखा आणि मजेदार व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो म्हशींच्या कळपाला घाबरून झाडावर चढताना दिसून आला.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM
आश्चर्यच! जीव वाचवण्यासाठी जंगलाचा राजा पळाला आणि थेट झाडावरच जाऊन बसला... पाहून सर्वांनाच बसला धक्का; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • म्हशींचा संपूर्ण कळप एकत्र आल्यावर सिंह घाबरून झाडावर चढताना व्हिडिओत दिसतो, जो क्वचित पाहायला मिळणारा प्रसंग आहे.
  • एकट्या सिंहावर म्हशींच्या कळपाने एकत्र येऊन दबाव टाकला आणि “एकतेचे बळ” किती प्रभावी असते हे सिद्ध झाले.
  • घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ माजवत आहे.
सिंह हा जंगलाच्या राजा म्हणून ओळखला जातो. त्याची अफाट शक्ती त्याला जंगलातीस सर्वात बलवंत प्राणी बनवते आणि म्हणूनच त्याला जंगलाचा राजा म्हणून ओळखलं जातं. सिंहाने शिकार केल्याचे अनेक दृश्य सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आले आहे पण अलिकडे जो व्हिडिओ इथे शेअर करण्यात आला आहे त्याने सर्वांचेच होश उडवून ठेवले आहेत. आजवर सिंहाची दहशत आपण पाहिली आहे पण तुम्ही कधी सिंहाला घाबरताना पाहिले आहे का? नुकताच जंगलातील एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात सिंह म्हशींच्या कळपाला घाबरुन धावत पळत झाडावर चढताना दिसून येत आहे. चला या मजेदार घटनेत पुढे काय घडलं ते जाणून घेऊया.

सूरजकुंड मेळ्यात भीषण दुर्घटना! फिरता पाळणा अचानक कोसळला; एकाचा मृत्यू, १३ जखमी, पाहा काळीज धडधडवणारा Video

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, सिंह आपल्याला म्हशीला घाबरवताना आणि तिच्याशी लढताना दिसून येतो. पण पुढच्याच क्षणी त्याच्या ध्यानात येते की, म्हैस एकटी नसून म्हशींचा संपूर्ण कळप तिथे उपस्थित आहे. सिंह हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच म्हशी एकत्र येतात आणि त्याच्याकडे धाव घेतात, त्यांच्या शिंगांनी ते सिंहाला घाबरवतात आणि सिंह त्याच्यांपासून दूर पळू लागतो. जेव्हा त्याला समजतं की आपण कळपासोबत लढू शकत नाही तेव्हा जोरात पळत झाडावर जाऊन बसतो. व्हिडिओत खाली म्हशींचा कळप आणि झाडावर बसलेला सिंह स्पष्ट दिसून येतो. कधीकधी एकतेचे बळ कोणत्याही मोठ्या गोष्टीवर कसे मात करु शकते हे आपल्याला यातून दिसते.

धक्कादायक! हॉटेलमध्ये अ‍ॅडल्ट फिल्म लावली आणि अचानक दिसला स्वतःचाच गर्लफ्रेंडसोबतचा Video, पायाखालची जमीन सरकली

हा व्हिडिओ @Axaxia88 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला मजेदार कॅप्शन देण्यात आले असून यात लिहिले आहे की, ‘एका पूर्ण वाढ झालेल्या नर सिंहाला झाडावर इतक्या उंचावर पाहण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती. त्याच्याकडे बघा – जीव वाचवण्यासाठी लपून बसलेला असतानाही, तो रुबाबदार दिसण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करत आहे!’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “तो हुशार आहे. त्या म्हशी काही सामान्य नाहीत.” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “कधी टिकवून ठेवायचं आणि कधी सोडून द्यायचं हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral lion get scared after seeing the herd of buffalo viral news in marathi

Published On: Feb 08, 2026 | 10:00 AM

