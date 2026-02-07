Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine Day 2026: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते? त्यांच्या बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे

संत व्हॅलेंटाईनने प्रेम आणि मानवतेसाठी आपले जीवन दिले. इतका की त्यांच्या मृत्युचा दिवस जगभरात व्हॅलेंटाईन डे म्हणून साजरा केला जातो. तर, संत व्हॅलेंटाईन कोण होते ते जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 07, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • संत व्हॅलेंटाइन कोण होते
  • बलिदान दिनीच का साजरा केला जातो व्हॅलेंटाइन डे
  • व्हॅलेंटाइन डे का साजरा करतात
 

 

दरवर्षी 14 फेब्रुवारी जवळ येताच बाजारपेठा गुलाब, प्रेमाच्या शुभेच्छापत्रे आणि विविध भेटवस्तूंनी सजवल्या जातात. १४ फेब्रुवारी हा प्रेमाचा सण म्हणून साजरा केला जातो. 14 फेब्रुवारी हा दिवस व्हॅलेंटाईन डे म्हणून साजरा करतात, पण प्रेमाच्या या सणात कोणतीही काल्पनिक प्रेमकथा नाही, तर त्यात एक खरा त्याग लपलेला आहे.

प्रेम आणि मानवतेसाठी आपले जीवन अर्पण करणाऱ्या संत व्हॅलेंटाईनचे स्मरण करण्यासाठी व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. इतकेच नाही तर संत व्हॅलेंटाईन यांच्या मृत्युदिनी जगभरात व्हॅलेंटाईन डे म्हणून साजरा केला जातो. संत व्हॅलेंटाईन कोण होते आणि त्यांच्या पुण्यतिथीला प्रेमाचा हा सण का साजरा केला जातो, जाणून घेऊया

कोण होते संत व्हॅलेंटाइन

तिसऱ्या शतकात रोमन साम्राज्यात संत व्हॅलेंटाईन हे एक ख्रिश्चन धर्मगुरू होते. त्यावेळी रोमवर सम्राट क्लॉडियस दुसरा यांचे राज्य होते. तिथे सतत युद्धे होत असत, त्यामुळे सम्राटाला मोठ्या सैन्याची आवश्यकता होती. विश्वासानुसार, अविवाहित पुरुष चांगले सैनिक बनतात कारण त्यांना त्यांच्या कुटुंबाची काळजी करण्याची गरज नसते. यामुळे सम्राटाने संपूर्ण रोममध्ये विवाहांवर बंदी घातली.

Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

सम्राटाच्या या हुकुमाने रोममधील सामान्य लोकांना दुःख दिले. प्रेमात पडलेल्या सर्व स्त्री-पुरुषांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. संत व्हॅलेंटाईनला सम्राटाचा निर्णय योग्य वाटला नाही. तो गप्प राहिला आणि ख्रिश्चन परंपरेनुसार जोडप्यांचे लग्न गुप्तपणे लावून दिले. प्रेम हा गुन्हा नसून देवाकडून मिळालेली देणगी आहे असे त्याचे मत होते. काही काळानंतर, सम्राटाला संत व्हॅलेंटाईनच्या कार्याची माहिती मिळाली.

मृत्युदंड देण्यात आला

संत व्हॅलेंटाईनला आज्ञाभंग आणि बंडखोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. नंतर, त्याला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. संत व्हॅलेंटाईन ज्या तुरुंगात होते त्या तुरुंगाधिकाऱ्याची एक अंध मुलगी होती. असे म्हटले जाते की संत व्हॅलेंटाईनने तिच्यासाठी प्रार्थना केली, ज्यामुळे मुलीची दृष्टी परत मिळाली.

भक्ती, परंपरा आणि उत्साहाचा संगम: महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव

या घटनेची तुरुंगात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. फाशी देण्यापूर्वी व्हॅलेंटाईनने मुलीला एक पत्र लिहिले, ज्याचा शेवट “तुमचा व्हॅलेंटाईन” या शब्दांनी केला. हा जगातील पहिला व्हॅलेंटाईन डे संदेश मानला जातो. असे म्हटले जाते की संत व्हॅलेंटाईनला इसवी सन २७० मध्ये १४ फेब्रुवारी रोजी फाशी देण्यात आली होती. त्यांच्या बलिदानाच्या स्मरणार्थ पोप गेलासियस यांनी ४९६ मध्ये ही तारीख व्हॅलेंटाईन डे म्हणून घोषित केली.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: संत व्हॅलेंटाइन कोण होते?

    Ans: संत व्हॅलेंटाइन हे तिसऱ्या शतकातील रोमन ख्रिश्चन पाद्री होते. ते प्रेम, करुणा आणि विवाहाच्या पवित्र बंधनाचे समर्थक मानले जातात.

  • Que: संत व्हॅलेंटाइन यांचा संबंध प्रेमाशी कसा जोडला गेला?

    Ans: रोमन सम्राट क्लॉडियस दुसरा यांनी सैनिकांना लग्न करण्यास बंदी घातली होती. संत व्हॅलेंटाइन यांनी ही बंदी मोडून गुपचूप विवाह लावून दिले. त्यामुळे ते प्रेम आणि विवाहाचे प्रतीक बनले.

  • Que: संत व्हॅलेंटाइन यांना मृत्युदंड का देण्यात आला?

    Ans: सम्राटाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून विवाह लावून दिल्यामुळे आणि ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार केल्यामुळे त्यांना तुरुंगात टाकून 14 फेब्रुवारी रोजी मृत्युदंड देण्यात आला.

Published On: Feb 07, 2026 | 03:40 PM

