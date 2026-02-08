Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

Rupee Dollar Exchange Rate: गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक अस्थिरतेमुळे बाजारात चढ-उतार सुरू होती. त्यातच बाजारात डॉलरमुळे रुपया सतत घसरत होता. दररोज लहान-मोठ्या घसरणीमुळे बाजारात रुपयाचे मोठे नुकसान होत होते. परंतु गेल्या आठवड्यात रुपयाने डॉलरला (Dollar) एकच धक्का दिला आहे, ज्यामुळे डॉलरला गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. बाजाराच्या दृष्टीने, रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत तीन वर्षांतील सर्वांत मोठी उडी नोंदवली. खरं तर, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, भारत आणि अमेरिका (India-Us Trade) यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार कराराने रुपयाला नवीन जीवन दिले आहे.
हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर
शुक्रवारचा व्यापार सत्र थोडा अस्थिर असला तरी, हा आठवडा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि चलनासाठी बळकटी देणारा ठरला आहे. शुक्रवारी बाजार बंद होताना, डॉलरच्या तुलनेत रुपया किंचित कमकुवत झाला आणि ९०.६५५० वर स्थिरावला. परंतु, दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान तो ०.३ % ने घसरला, याचे मुख्य कारण म्हणजे, नफा मिळविण्यासाठी, अनेक व्यापाऱ्यांनी डॉलर खरेदी वाढवली आणि रुपयावरील त्यांचे पैज मागे घेतले होते. बाजाराच्या भाषेत सांगायचं तर, स्टॉप-लॉसच्या ट्रिगरिंगमुळे घसरण थोडीशी वाढली. तथापि, प्रथमदर्शी ही घसरण किरकोळ दिसते.
संपूर्ण आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने १.४ % ची मजबूत वाढ केली. जानेवारी २०२३ नंतर म्हणजेच गेल्या तीन वर्षातील ही त्याची सर्वात मजबूत साप्ताहिक कामगिरी आहे. या तेजीचा पाया मंगळवारी घातला गेला, जेव्हा अमेरिका आणि भारताने अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर व्यापार कराराची घोषणा केली.
हे देखील वाचा: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना
रुपयाची तेजी टिकणार का?
रुपयाची (Indian Rupee) ही तेजी किती टिकेल हे मुख्यत्वे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या वृत्तीवर अवलंबून असेल तरी, गेल्या महिन्यात, जानेवारी महिन्यामध्ये, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले, ज्यामुळे चिंतेचे सावट निर्माण झाले, तथापि, फेब्रुवारी महिन्यात परिस्थिती उलटली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी जवळजवळ १ अब्ज डॉलर्स किमतीचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात गुंतवणूकदारांचे बाजारावर बारीक लक्ष असेल तर काही गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगतील.