Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • The Result Of The India Us Trade Agreement The Rupee Has Become Stronger Than The Dollar

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

गेल्या आठवड्यात रुपयाने डॉलरला एकच धक्का दिला आहे, ज्यामुळे डॉलरला गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे.भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार कराराने रुपयाला मजबूती मिळाली. याबद्दल सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:51 AM
Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा डॉलरवर परिणाम
  • डॉलर कमकुवत, तर रुपया मजबूत
  • परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष
 

Rupee Dollar Exchange Rate: गेल्या काही दिवसांपासून जागतिक अस्थिरतेमुळे बाजारात चढ-उतार सुरू होती. त्यातच बाजारात डॉलरमुळे रुपया सतत घसरत होता. दररोज लहान-मोठ्या घसरणीमुळे बाजारात रुपयाचे मोठे नुकसान होत होते. परंतु गेल्या आठवड्यात रुपयाने डॉलरला (Dollar) एकच धक्का दिला आहे, ज्यामुळे डॉलरला गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. बाजाराच्या दृष्टीने, रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत तीन वर्षांतील सर्वांत मोठी उडी नोंदवली. खरं तर, दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, भारत आणि अमेरिका (India-Us Trade) यांच्यातील ऐतिहासिक व्यापार कराराने रुपयाला नवीन जीवन दिले आहे.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

शुक्रवारचा व्यापार सत्र थोडा अस्थिर असला तरी, हा आठवडा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि चलनासाठी बळकटी देणारा ठरला आहे. शुक्रवारी बाजार बंद होताना, डॉलरच्या तुलनेत रुपया किंचित कमकुवत झाला आणि ९०.६५५० वर स्थिरावला. परंतु, दिवसाच्या व्यवहारादरम्यान तो ०.३ % ने घसरला, याचे मुख्य कारण म्हणजे, नफा मिळविण्यासाठी, अनेक व्यापाऱ्यांनी डॉलर खरेदी वाढवली आणि रुपयावरील त्यांचे पैज मागे घेतले होते. बाजाराच्या भाषेत सांगायचं तर, स्टॉप-लॉसच्या ट्रिगरिंगमुळे घसरण थोडीशी वाढली. तथापि, प्रथमदर्शी ही घसरण किरकोळ दिसते.

संपूर्ण आठवड्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने १.४ % ची मजबूत वाढ केली. जानेवारी २०२३ नंतर म्हणजेच गेल्या तीन वर्षातील ही त्याची सर्वात मजबूत साप्ताहिक कामगिरी आहे. या तेजीचा पाया मंगळवारी घातला गेला, जेव्हा अमेरिका आणि भारताने अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर व्यापार कराराची घोषणा केली.

हे देखील वाचा: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना

रुपयाची तेजी टिकणार का?

रुपयाची (Indian Rupee) ही तेजी किती टिकेल हे मुख्यत्वे परदेशी गुंतवणूकदारांच्या वृत्तीवर अवलंबून असेल तरी, गेल्या महिन्यात, जानेवारी महिन्यामध्ये, परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले, ज्यामुळे चिंतेचे सावट निर्माण झाले, तथापि, फेब्रुवारी महिन्यात परिस्थिती उलटली आहे. या महिन्यात आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी जवळजवळ १ अब्ज डॉलर्स किमतीचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात गुंतवणूकदारांचे बाजारावर बारीक लक्ष असेल तर काही गुंतवणूकदार सावधगिरी बाळगतील.

Web Title: The result of the india us trade agreement the rupee has become stronger than the dollar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 09:51 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Multibagger Stock: 1 लाखाचे 1.17 कोटीत रुपांतर, ‘या’ शेअरमुळे पडला पैशांचा पाऊस, कधी किंमत होती 1 रूपया
1

Multibagger Stock: 1 लाखाचे 1.17 कोटीत रुपांतर, ‘या’ शेअरमुळे पडला पैशांचा पाऊस, कधी किंमत होती 1 रूपया

US-India Trade Deal: कृषी क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय! अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून 0% टॅरिफ, पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची अपडेट
2

US-India Trade Deal: कृषी क्षेत्रासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय! अनेक वस्तूंवर अमेरिकेकडून 0% टॅरिफ, पीयूष गोयल यांची महत्त्वाची अपडेट

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’
3

Trade Deal: अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय मालाला सुकाळ! औषधे, हिरे आणि कपडे होणार स्वस्त; पाहा कोणत्या वस्तूंवर लागणार ‘Zero Duty’

Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट
4

Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

Rupee Dollar Exchange Rate: भारत-अमेरिका करारानंतर रुपयाला मिळाली संजीवनी! परदेशी गुंतवणूकदारांकडे बाजाराचे लक्ष

Feb 08, 2026 | 09:51 AM
आज T20 World Cup 2026 च्या ‘सुपर संडे’ला मैदानावर भिडणार 6 संघ! कधी आणि कुठे पाहता येणार सर्व सामने?

आज T20 World Cup 2026 च्या ‘सुपर संडे’ला मैदानावर भिडणार 6 संघ! कधी आणि कुठे पाहता येणार सर्व सामने?

Feb 08, 2026 | 09:40 AM
Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

Feb 08, 2026 | 09:39 AM
केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

केतकी माटेगावकरची ‘रुबाब’ला दाद; मराठी चित्रपट थिएटरमध्ये पाहण्याचे अभिनेत्रीने केले आवाहन

Feb 08, 2026 | 09:38 AM
Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 08, 2026 | 09:30 AM
शेगावीचा राणा, माउली गजानन…! श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

शेगावीचा राणा, माउली गजानन…! श्री संत गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

Feb 08, 2026 | 09:28 AM
Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा

Feb 08, 2026 | 09:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM