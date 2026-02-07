भक्ती, परंपरा आणि उत्साहाचा संगम: महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव

शिरगाव, कुंभार्ली, पोफळी ही तीन गावे एका कुटुंबाप्रमाणे नांदत आहेत. या तीन गावच्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रा उत्सव बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे संपन्न होत आहे. यामध्ये सकाळी ७ ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान देवीला अभिषेक व रुपी लावणे. सकाळी ९ ते १० देवींची पूजा व आरती, सकाळी १० ते ११ लाट चढवणे, सकाळी १२ ते २ अन्नप्रसाद, सकाळी ११ ते २ श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल शिरगाव, समर्थ रक्तपेढी डेरवण आणि महाकाली देवस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, दुपारी ३ ते ४ मांड भरणे, लाट प्रदक्षिणा, सायंकाळी ४ ते वाजता पारंपरिक ढोल वाद्य, सायंकाळी ५ ते ७ हरिपाठ, सायंकाळी ६ वाजता कबड्डीचा अंतिम सामना व बक्षीस समारंभ, सायंकाळी ७ ते रात्री वाजता ८ मयूर उबाळे प्रस्तुत जय जगदंबा संबळ पथक, रात्री १० वाजल्यानंतर वसंतराव वाडेकर यांचा लोकनाट्य तमाशा होईल. देवींच्या वार्षिक भव्य यात्रोत्सवाला भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. भाविकांकरता चिपळूण डेपोतून खास यात्रेसाठी एसटी बसेसची सोय करण्यात आली आहे.
यात्रोत्सवाच्या दिवशी पहाटे काकड आरतीने कार्यक्रमाची सुरुवात होते. त्यानंतर अभिषेक, महापूजा, आरती, हरिनाम सप्ताह, भजन-कीर्तन अशा धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. मंदिर परिसर फुलांनी आणि विद्युत रोषणाईने सजवला जातो. देवीची पालखी काढण्यात येते, ज्यात गावातील सर्व समाजबांधव मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात.
अनेक भाविक या दिवशी उपवास करतात, देवीचे नामस्मरण करतात आणि आपल्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी प्रार्थना करतात. स्थानिक परंपरेनुसार, या दिवशी देवीच्या दर्शनाने वर्षभर सुख-समाधान लाभते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव 18 फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली (चिपळूण तालुका) येथे संपन्न होत आहे.
Ans: महाकाली देवी ‘सुखाई वरदायिनी’ या नावाने प्रसिद्ध असून ती आपल्या भक्तांना सुख, समृद्धी, रक्षण आणि नकारात्मकतेपासून मुक्ती देणारी देवी मानली जाते. वार्षिक यात्रोत्सव तिच्या कृपेचा अनुभव घेण्यासाठी आणि भक्तीभाव व्यक्त करण्यासाठी उत्तम संधी आहे.
Ans: हो. यात्रेच्या दिवशी भाविकांसाठी चिपळूण डेपोतून खास एसटी बसेस सोयीचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होतो.