भक्ती, परंपरा आणि उत्साहाचा संगम: महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव

शिरगाव, कुंभार्ली आणि पोफळी या तीन गावांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू असलेल्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली या जागृत देवस्थानचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे मोठ्या उत्साहात संपन्न होत आहे

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:09 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली यात्रेची सुरुवात
  • श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली यात्रा
  • यात्रोत्सवाची वैशिष्ट्ये 
तालुक्यातील शिरगाव, कुंभार्ली, पोफळी या तीन गावच्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली या जागृत देवस्थानची यात्रा बुधवार १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे संपन्न होणार आहे. यावेळी धार्मिक कार्यक्रमांसह रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया व कबड्डी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देवस्थानतर्फे देण्यात आली आहे. या देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव म्हणजे तीन गावांसाठी आनंदाची पर्वणीच असते. तिन्ही गावे स्थानिकांसह चाकरमन्यांनी फुलून जातात. तर या यात्रोत्सवानिमित्त मंदिर विद्युत रोषणाई फुलांच्या आकर्षक सजावटीने सजवण्यात येते.

शिरगाव, कुंभार्ली, पोफळी ही तीन गावे एका कुटुंबाप्रमाणे नांदत आहेत. या तीन गावच्या श्री सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रा उत्सव बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली येथे संपन्न होत आहे. यामध्ये सकाळी ७ ते ९ वाजण्याच्या दरम्यान देवीला अभिषेक व रुपी लावणे. सकाळी ९ ते १० देवींची पूजा व आरती, सकाळी १० ते ११ लाट चढवणे, सकाळी १२ ते २ अन्नप्रसाद, सकाळी ११ ते २ श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल शिरगाव, समर्थ रक्तपेढी डेरवण आणि महाकाली देवस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, दुपारी ३ ते ४ मांड भरणे, लाट प्रदक्षिणा, सायंकाळी ४ ते वाजता पारंपरिक ढोल वाद्य, सायंकाळी ५ ते ७ हरिपाठ, सायंकाळी ६ वाजता कबड्डीचा अंतिम सामना व बक्षीस समारंभ, सायंकाळी ७ ते रात्री वाजता ८ मयूर उबाळे प्रस्तुत जय जगदंबा संबळ पथक, रात्री १० वाजल्यानंतर वसंतराव वाडेकर यांचा लोकनाट्य तमाशा होईल. देवींच्या वार्षिक भव्य यात्रोत्सवाला भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. भाविकांकरता चिपळूण डेपोतून खास यात्रेसाठी एसटी बसेसची सोय करण्यात आली आहे.

यात्रोत्सवाची वैशिष्ट्ये

यात्रोत्सवाच्या दिवशी पहाटे काकड आरतीने कार्यक्रमाची सुरुवात होते. त्यानंतर अभिषेक, महापूजा, आरती, हरिनाम सप्ताह, भजन-कीर्तन अशा धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. मंदिर परिसर फुलांनी आणि विद्युत रोषणाईने सजवला जातो. देवीची पालखी काढण्यात येते, ज्यात गावातील सर्व समाजबांधव मोठ्या उत्साहाने सहभागी होतात.

भक्तांसाठी श्रद्धेचा दिवस

अनेक भाविक या दिवशी उपवास करतात, देवीचे नामस्मरण करतात आणि आपल्या मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी प्रार्थना करतात. स्थानिक परंपरेनुसार, या दिवशी देवीच्या दर्शनाने वर्षभर सुख-समाधान लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव कधी आणि कुठे आहे

    Ans: सुखाई वरदायिनी महाकाली देवींचा वार्षिक भव्य यात्रोत्सव 18 फेब्रुवारी रोजी कुंभार्ली (चिपळूण तालुका) येथे संपन्न होत आहे.

  • Que: या यात्रेचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: महाकाली देवी ‘सुखाई वरदायिनी’ या नावाने प्रसिद्ध असून ती आपल्या भक्तांना सुख, समृद्धी, रक्षण आणि नकारात्मकतेपासून मुक्ती देणारी देवी मानली जाते. वार्षिक यात्रोत्सव तिच्या कृपेचा अनुभव घेण्यासाठी आणि भक्तीभाव व्यक्त करण्यासाठी उत्तम संधी आहे.

  • Que: : भक्तांना खास सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत का?

    Ans: हो. यात्रेच्या दिवशी भाविकांसाठी चिपळूण डेपोतून खास एसटी बसेस सोयीचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होतो.

Published On: Feb 07, 2026 | 02:09 PM

